อดีตแฟนหนุ่มมอบตัว ปล่อยภาพเปลือยสาวเครียดจนฆ่าตัวตาย ถ้าย้อนได้ จะไม่ทำอีก
อดีตแฟนหนุ่มมอบตัวพร้อมรับสารภาพ ปล่อยภาพเปลือยสาว 19 เครียดจนฆ่าตัวตาย โอดถ้าย้อนกลับไม่ได้จะไม่ทำแบบนี้อีก เผยนอนไม่หลับหลังเกิดเหตุ
จากกรณีสะเทือนใจที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อคืนวันที่ 14 มิ.ย. 2569 หน่วยกู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวกำลังจะกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำมูล ฝั่ง อ.เมืองอุบลราชธานี จึงรีบเดินทางไปช่วย แต่ไม่ทันการณ์ เมื่อ น.ส.เอ อายุ 19 ปี กระโดดลงน้ำเสียก่อน ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพบร่างในช่วงเช้าวันรุ่งขึ้น ลอยอยู่บริเวณใกล้สะพาน 100 ปีฯ ห่างจากจุดเกิดเหตุราว 1 กิโลเมตร
เพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า น.ส.เอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ก่อนแล้ว หลังจากขอเลิกกับแฟนหนุ่มชื่อ “นายอนุชา” ฝ่ายชายก็เริ่มคุกคามเธออย่างหนัก ด้วยการแอบถ่ายภาพเปลือยขณะที่เธอนอนหลับ แล้วนำไปปล่อยในโลกออนไลน์และส่งต่อให้คนอื่น เพื่อบีบบังคับให้กลับมาคบหา พร้อมห้ามไม่ให้ติดต่อกับผู้ชายคนอื่นนั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ. เมืองอุบลราชธานี ได้รับตัวอดีตแฟนหนุ่มที่เข้ามอบตัว และได้รับสารภาพ โดยระบุว่า ตนและผู้เสียชีวิตคบหากันได้ประมาณ 5 เดือน ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะขอเลิกราเนื่องจากหมดรัก ตนซึ่งยังทำใจไม่ได้จึงพยายามตามตื๊อ ส่วนประเด็นภาพส่วนตัวนั้นยอมรับว่าเคยมีจริง แต่ได้ลบไปแล้ว
ตนพยายามเหนี่ยวรั้งฝ่ายหญิงด้วยการยื่นข้อเสนอแกมบังคับว่า หากอยากให้เลิกยุ่ง ต้องกลับมาคุยและเลิกคุยกับคนใหม่ทุกคน ซึ่งตนทราบดีว่าพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้น้องเครียดหนักจนถึงขั้นส่งภาพรอยแผลจากการทำร้ายตัวเองมาให้ดู แต่ตนก็ยังไม่หยุด จนนำไปสู่เหตุสลดในที่สุด
ตั้งแต่เกิดเรื่องตนก็นอนไม่หลับ เพราะภาพน้องติดตาอยู่ตลอดเวลา หากย้อนเวลากลับไปได้ ตนจะไม่ทำเช่นนี้เด็ดขาด พร้อมกล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต และฝากเตือนสังคมว่าอย่าใช้วิธีการบังคับข่มขู่ในความสัมพันธ์
สำหรับความคืบหน้าทางคดี ผกก. สภ. เมืองอุบลราชธานี เปิดเผยว่า หลังจากรวบรวมพยานหลักฐานจากครอบครัวและเครือข่ายจิตอาสาแล้ว เจ้าหน้าที่เตรียมแจ้ง 3 ข้อหา ได้แก่ ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็ญ, คุกคามทางเพศผู้อื่น และความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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