วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026
ทีมชาติไทยสู้ยูเครนได้ถึง 5 เซต แต่พลาดจังหวะสำคัญช่วงปลายเซตและต้นเซตตัดสิน ทำให้แพ้ 2-3 เซต เก็บเพิ่ม 1 คะแนน แต่ยังไร้ชัยหลังผ่าน 5 นัด
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ยังต้องรอชัยชนะนัดแรกในศึก VNL 2026 ต่อไป หลังแพ้ทีมชาติยูเครน 2-3 เซต ในสนาม 2 ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ด้วยสกอร์ 23-25, 25-19, 26-28, 25-22 และ 10-15
ผลการแข่งขันนัดนี้ทำให้ไทยเก็บเพิ่มได้ 1 คะแนน รวมเป็น 3 คะแนน จากการลงเล่น 5 นัด แต่ยังไม่ชนะใครในรายการปีนี้ ส่วนยูเครนเก็บชัยชนะเพิ่ม และขยับสถานการณ์ของตัวเองในตารางคะแนนได้ดีขึ้น
เกมนี้ไม่ใช่เกมที่ไทยสู้ไม่ได้ ตรงกันข้าม ไทยมีช่วงที่เล่นดี มีจังหวะรุกที่หลากหลาย และสามารถดึงเกมกลับมาได้หลายครั้ง โดยเฉพาะเซต 2 และเซต 4 แต่ปัญหาใหญ่ยังอยู่ที่รายละเอียดเล็ก ๆ ในช่วงสำคัญ ซึ่งกลายเป็นจุดตัดสินผลแพ้ชนะ
1. ไทยปิดเซตสำคัญไม่ได้
เซตแรกและเซตสามคือจุดเปลี่ยนของเกม ไทยแพ้เซตแรกเพียง 23-25 และแพ้เซตสามแบบดิวซ์ 26-28 ทั้งสองเซตเป็นช่วงที่ไทยมีโอกาสเก็บแต้มสำคัญ แต่กลับจบเซตไม่ได้
ในเกมระดับ VNL ความต่างแค่ 1-2 คะแนนปลายเซตมีผลมหาศาล หากไทยเก็บได้หนึ่งในสองเซตนี้ รูปเกมอาจไม่ต้องลากไปถึงเซตตัดสิน และแรงกดดันจะเปลี่ยนไปอีกแบบทันที
ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ของทีมไทย เมื่อเจอทีมที่มีรูปร่างสูงและบล็อกแข็งแรง ไทยต้องใช้ความแม่นยำสูงมากในช่วงท้ายเซต แต่เมื่อจังหวะรุกไม่เด็ดขาดพอ คู่แข่งก็มีโอกาสกลับมาเล่นต่อ และบีบให้ไทยเสียแต้มเอง
2. เซต 5 เริ่มต้นแย่เกินไป
เซตตัดสินเป็นช่วงที่ไทยเสียหายชัดที่สุด ยูเครนออกนำเร็ว และทำแต้มทิ้งห่างตั้งแต่ต้นเซต ทำให้ไทยต้องเล่นภายใต้แรงกดดันตลอดทาง
เกมวอลเลย์บอลเซต 5 แข่งเพียง 15 คะแนน การตามหลังตั้งแต่ต้นเท่ากับเปิดแผลให้คู่แข่งเล่นง่ายขึ้น ยูเครนไม่ต้องเร่งมาก แค่รักษาระยะห่างและลดข้อผิดพลาดของตัวเอง ส่วนไทยต้องเสี่ยงมากขึ้นในทุกจังหวะ
นี่คือจุดที่ทำให้เกมหลุดมือเร็วเกินไป ไทยพยายามไล่กลับมา แต่ช่องว่างช่วงต้นเซตใหญ่เกินกว่าจะพลิกกลับได้ทัน
3. เกมรับเสิร์ฟยังไม่นิ่งพอในช่วงกดดัน
เกมรุกของไทยต้องเริ่มจากบอลแรก หากรับเสิร์ฟเข้าเป้า ทีมจะเล่นบอลเร็ว เล่นหัวเสา และเปลี่ยนจังหวะได้หลากหลาย แต่เมื่อบอลแรกไม่ดี เกมจะช้าลงทันที
ยูเครนใช้ความสูงและบล็อกได้เปรียบอยู่แล้ว หากไทยต้องเปิดบอลสูงบ่อยเกินไป คู่แข่งจะตั้งบล็อกได้ง่ายขึ้น และหัวเสาไทยต้องเจองานหนักมากขึ้นในทุกแต้ม
ภาพรวมเกมนี้ ไทยมีช่วงที่บอลแรกดีและเกมรุกไหลลื่น แต่ยังรักษามาตรฐานได้ไม่ต่อเนื่องทั้งแมตช์ โดยเฉพาะช่วงปลายเซตที่ความกดดันเพิ่มขึ้น
4. ยูเครนใช้บล็อกและรูปร่างกดดันไทยได้ดี
ยูเครนไม่ได้เหนือกว่าไทยทุกด้าน แต่มีจุดแข็งชัดเจนคือรูปร่าง ความสูง และบล็อกหน้าเน็ต เมื่อพวกเขาอ่านเกมรุกไทยได้ จังหวะตบของไทยจึงต้องเจอกำแพงสูงตลอดเวลา
ไทยต้องใช้เกมเร็วและการเปลี่ยนทิศทางบอลเพื่อหนีบล็อก แต่เมื่อตัวเซตต้องแก้บอลจากบอลแรกที่ไม่สมบูรณ์ ทางเลือกในเกมรุกจะลดลงทันที
นี่เป็นโจทย์ใหญ่ของไทยเวลาเจอทีมยุโรป หากเกมเสิร์ฟกดดันคู่แข่งไม่ได้มากพอ และบอลแรกไม่แม่นพอ ไทยจะต้องเล่นในรูปแบบที่คู่แข่งตั้งรับได้ง่ายขึ้น
5. ร่างกายตัวหลักเริ่มล้าจากโปรแกรมต่อเนื่อง
เกมนี้ยืดถึง 5 เซต และไทยต้องใช้ผู้เล่นตัวหลักหลายคนต่อเนื่อง ปัญหาเรื่องความล้าจึงมีผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในจังหวะท้ายเกมที่ต้องใช้ทั้งแรง สมาธิ และการตัดสินใจที่แม่นมาก
เมื่อร่างกายเริ่มล้า ความผิดพลาดเล็ก ๆ จะเกิดง่ายขึ้น ทั้งเสิร์ฟเสีย รับเสิร์ฟหลุด หรือเลือกจังหวะรุกไม่เฉียบพอ ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลโดยตรงกับแต้มสำคัญในเซต 5
ทีมไทยยังมีโปรแกรมหนักต่อเนื่องในสนาม 2 จึงต้องจัดการสภาพร่างกายและหมุนผู้เล่นให้เหมาะสม ไม่อย่างนั้นปัญหาเดิมจะตามไปถึงเกมถัดไป
ไทยยังมีด้านบวก แต่ต้องแก้เรื่องจังหวะตัดสินเกม
แม้ผลการแข่งขันจบด้วยความพ่ายแพ้ แต่ไทยยังมีด้านดีให้ต่อยอด ทีมสู้ได้ถึง 5 เซต มีช่วงที่เกมรุกทำงานดี และสามารถกลับมาได้หลังตามหลังในหลายช่วงของเกม
อย่างไรก็ตาม ระดับ VNL ไม่ให้เวลาทีมใดแก้ตัวมากนัก เมื่อมีโอกาสปิดเซตต้องทำให้ได้ และเมื่อเข้าสู่เซตตัดสินต้องห้ามเสียแต้มติดกันเร็วเกินไป เพราะคู่แข่งระดับนี้ไม่ปล่อยโอกาสหลุดมือง่าย ๆ
ความพ่ายแพ้ต่อยูเครนจึงไม่ได้บอกว่าไทยหมดทางสู้ แต่บอกว่าไทยยังต้องละเอียดกว่านี้ในแต้มสำคัญ โดยเฉพาะบอลแรก เกมเสิร์ฟ การปิดปลายเซต และการคุมอารมณ์ช่วงกดดัน
โปรแกรมต่อไปของวอลเลย์บอลหญิงไทยใน VNL 2026 ยังมีเกมสำคัญรออยู่ ทั้งบัลแกเรีย แคนาดา และเนเธอร์แลนด์ หากไทยต้องการชัยชนะนัดแรกของรายการ จุดที่ต้องรีบแก้คือการลดแต้มเสียเอง และใช้โอกาสที่มีให้คุ้มกว่านี้
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง : ไทยรัฐ, Volleyball World
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