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วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 10:19 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 10:19 น.
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วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026

ทีมชาติไทยสู้ยูเครนได้ถึง 5 เซต แต่พลาดจังหวะสำคัญช่วงปลายเซตและต้นเซตตัดสิน ทำให้แพ้ 2-3 เซต เก็บเพิ่ม 1 คะแนน แต่ยังไร้ชัยหลังผ่าน 5 นัด

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ยังต้องรอชัยชนะนัดแรกในศึก VNL 2026 ต่อไป หลังแพ้ทีมชาติยูเครน 2-3 เซต ในสนาม 2 ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ด้วยสกอร์ 23-25, 25-19, 26-28, 25-22 และ 10-15

ผลการแข่งขันนัดนี้ทำให้ไทยเก็บเพิ่มได้ 1 คะแนน รวมเป็น 3 คะแนน จากการลงเล่น 5 นัด แต่ยังไม่ชนะใครในรายการปีนี้ ส่วนยูเครนเก็บชัยชนะเพิ่ม และขยับสถานการณ์ของตัวเองในตารางคะแนนได้ดีขึ้น

เกมนี้ไม่ใช่เกมที่ไทยสู้ไม่ได้ ตรงกันข้าม ไทยมีช่วงที่เล่นดี มีจังหวะรุกที่หลากหลาย และสามารถดึงเกมกลับมาได้หลายครั้ง โดยเฉพาะเซต 2 และเซต 4 แต่ปัญหาใหญ่ยังอยู่ที่รายละเอียดเล็ก ๆ ในช่วงสำคัญ ซึ่งกลายเป็นจุดตัดสินผลแพ้ชนะ

1. ไทยปิดเซตสำคัญไม่ได้

เซตแรกและเซตสามคือจุดเปลี่ยนของเกม ไทยแพ้เซตแรกเพียง 23-25 และแพ้เซตสามแบบดิวซ์ 26-28 ทั้งสองเซตเป็นช่วงที่ไทยมีโอกาสเก็บแต้มสำคัญ แต่กลับจบเซตไม่ได้

ในเกมระดับ VNL ความต่างแค่ 1-2 คะแนนปลายเซตมีผลมหาศาล หากไทยเก็บได้หนึ่งในสองเซตนี้ รูปเกมอาจไม่ต้องลากไปถึงเซตตัดสิน และแรงกดดันจะเปลี่ยนไปอีกแบบทันที

ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ของทีมไทย เมื่อเจอทีมที่มีรูปร่างสูงและบล็อกแข็งแรง ไทยต้องใช้ความแม่นยำสูงมากในช่วงท้ายเซต แต่เมื่อจังหวะรุกไม่เด็ดขาดพอ คู่แข่งก็มีโอกาสกลับมาเล่นต่อ และบีบให้ไทยเสียแต้มเอง

2. เซต 5 เริ่มต้นแย่เกินไป

เซตตัดสินเป็นช่วงที่ไทยเสียหายชัดที่สุด ยูเครนออกนำเร็ว และทำแต้มทิ้งห่างตั้งแต่ต้นเซต ทำให้ไทยต้องเล่นภายใต้แรงกดดันตลอดทาง

เกมวอลเลย์บอลเซต 5 แข่งเพียง 15 คะแนน การตามหลังตั้งแต่ต้นเท่ากับเปิดแผลให้คู่แข่งเล่นง่ายขึ้น ยูเครนไม่ต้องเร่งมาก แค่รักษาระยะห่างและลดข้อผิดพลาดของตัวเอง ส่วนไทยต้องเสี่ยงมากขึ้นในทุกจังหวะ

นี่คือจุดที่ทำให้เกมหลุดมือเร็วเกินไป ไทยพยายามไล่กลับมา แต่ช่องว่างช่วงต้นเซตใหญ่เกินกว่าจะพลิกกลับได้ทัน

ทีมชาติไทยสู้ยูเครนได้ถึง 5 เซต แต่พลาดจังหวะสำคัญช่วงปลายเซตและต้นเซตตัดสิน ทำให้แพ้ 2-3 เซต เก็บเพิ่ม 1 คะแนน แต่ยังไร้ชัยหลังผ่าน 5 นัด
VNL 2026

3. เกมรับเสิร์ฟยังไม่นิ่งพอในช่วงกดดัน

เกมรุกของไทยต้องเริ่มจากบอลแรก หากรับเสิร์ฟเข้าเป้า ทีมจะเล่นบอลเร็ว เล่นหัวเสา และเปลี่ยนจังหวะได้หลากหลาย แต่เมื่อบอลแรกไม่ดี เกมจะช้าลงทันที

ยูเครนใช้ความสูงและบล็อกได้เปรียบอยู่แล้ว หากไทยต้องเปิดบอลสูงบ่อยเกินไป คู่แข่งจะตั้งบล็อกได้ง่ายขึ้น และหัวเสาไทยต้องเจองานหนักมากขึ้นในทุกแต้ม

ภาพรวมเกมนี้ ไทยมีช่วงที่บอลแรกดีและเกมรุกไหลลื่น แต่ยังรักษามาตรฐานได้ไม่ต่อเนื่องทั้งแมตช์ โดยเฉพาะช่วงปลายเซตที่ความกดดันเพิ่มขึ้น

4. ยูเครนใช้บล็อกและรูปร่างกดดันไทยได้ดี

ยูเครนไม่ได้เหนือกว่าไทยทุกด้าน แต่มีจุดแข็งชัดเจนคือรูปร่าง ความสูง และบล็อกหน้าเน็ต เมื่อพวกเขาอ่านเกมรุกไทยได้ จังหวะตบของไทยจึงต้องเจอกำแพงสูงตลอดเวลา

ไทยต้องใช้เกมเร็วและการเปลี่ยนทิศทางบอลเพื่อหนีบล็อก แต่เมื่อตัวเซตต้องแก้บอลจากบอลแรกที่ไม่สมบูรณ์ ทางเลือกในเกมรุกจะลดลงทันที

นี่เป็นโจทย์ใหญ่ของไทยเวลาเจอทีมยุโรป หากเกมเสิร์ฟกดดันคู่แข่งไม่ได้มากพอ และบอลแรกไม่แม่นพอ ไทยจะต้องเล่นในรูปแบบที่คู่แข่งตั้งรับได้ง่ายขึ้น

5. ร่างกายตัวหลักเริ่มล้าจากโปรแกรมต่อเนื่อง

เกมนี้ยืดถึง 5 เซต และไทยต้องใช้ผู้เล่นตัวหลักหลายคนต่อเนื่อง ปัญหาเรื่องความล้าจึงมีผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในจังหวะท้ายเกมที่ต้องใช้ทั้งแรง สมาธิ และการตัดสินใจที่แม่นมาก

เมื่อร่างกายเริ่มล้า ความผิดพลาดเล็ก ๆ จะเกิดง่ายขึ้น ทั้งเสิร์ฟเสีย รับเสิร์ฟหลุด หรือเลือกจังหวะรุกไม่เฉียบพอ ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลโดยตรงกับแต้มสำคัญในเซต 5

ทีมไทยยังมีโปรแกรมหนักต่อเนื่องในสนาม 2 จึงต้องจัดการสภาพร่างกายและหมุนผู้เล่นให้เหมาะสม ไม่อย่างนั้นปัญหาเดิมจะตามไปถึงเกมถัดไป

ไทยยังมีด้านบวก แต่ต้องแก้เรื่องจังหวะตัดสินเกม

แม้ผลการแข่งขันจบด้วยความพ่ายแพ้ แต่ไทยยังมีด้านดีให้ต่อยอด ทีมสู้ได้ถึง 5 เซต มีช่วงที่เกมรุกทำงานดี และสามารถกลับมาได้หลังตามหลังในหลายช่วงของเกม

อย่างไรก็ตาม ระดับ VNL ไม่ให้เวลาทีมใดแก้ตัวมากนัก เมื่อมีโอกาสปิดเซตต้องทำให้ได้ และเมื่อเข้าสู่เซตตัดสินต้องห้ามเสียแต้มติดกันเร็วเกินไป เพราะคู่แข่งระดับนี้ไม่ปล่อยโอกาสหลุดมือง่าย ๆ

ความพ่ายแพ้ต่อยูเครนจึงไม่ได้บอกว่าไทยหมดทางสู้ แต่บอกว่าไทยยังต้องละเอียดกว่านี้ในแต้มสำคัญ โดยเฉพาะบอลแรก เกมเสิร์ฟ การปิดปลายเซต และการคุมอารมณ์ช่วงกดดัน

โปรแกรมต่อไปของวอลเลย์บอลหญิงไทยใน VNL 2026 ยังมีเกมสำคัญรออยู่ ทั้งบัลแกเรีย แคนาดา และเนเธอร์แลนด์ หากไทยต้องการชัยชนะนัดแรกของรายการ จุดที่ต้องรีบแก้คือการลดแต้มเสียเอง และใช้โอกาสที่มีให้คุ้มกว่านี้

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แหล่งข้อมูลอ้างอิง : ไทยรัฐ, Volleyball World

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 10:19 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 10:19 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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