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เด็ก 1 ขวบถูกตำรวจยิงดับ โดนลูกหลงขณะตำรวจยิงสกัดคนร้ายขโมยผ้าอ้อม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 10:12 น.
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เด็ก 1 ขวบถูกตำรวจยิงดับ โดนลูกหลงขณะตำรวจยิงสกัดคนร้ายขโมยผ้าอ้อม ตำรวจอ้างรถพยายามพุ่งชนตำรวจ แต่พยานโต้ว่าไม่จริง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐมิสซิสซิปปีถูกสั่งพักงานเป็นระยะเวลา ภายหลังจากที่ถูกกล่าวว่ายิงปืนโดนเด็กชายวัย 1 ขวบเสียชีวิต และนำไปสู่การประท้วง

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา หลังตำรวจได้รับแจ้งเหตุคนร้ายขโมยผ้าอ้อม ซึ่งทางตำรวจได้ยิงปืนหนึ่งนัดและกระสุนโดนโคเฮน ไวลีย์ เด็กชาย 1 ขวบเสียชีวิต และเพื่อนของแม่เด็กได้รับบาดเจ็บสาหัส

โดยทางทางการอ้างว่ารถยนต์คันดังกล่าวได้พุ่งตรงมายังตำรวจ แต่ทางพยานในที่เกิดเหตุให้การต่างออกไป ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ

ด้านครอบครัวผู้ตายได้เรียกร้องให้มีการเปิดเผยกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุและกล้องติดตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ขณะนี้ทางการกำลังตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียด และระบุว่าพวกเขาจะเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ภายหลังการสอบสวนเสร็จสิ้น

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 10:12 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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