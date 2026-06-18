เด็ก 1 ขวบถูกตำรวจยิงดับ โดนลูกหลงขณะตำรวจยิงสกัดคนร้ายขโมยผ้าอ้อม
เด็ก 1 ขวบถูกตำรวจยิงดับ โดนลูกหลงขณะตำรวจยิงสกัดคนร้ายขโมยผ้าอ้อม ตำรวจอ้างรถพยายามพุ่งชนตำรวจ แต่พยานโต้ว่าไม่จริง
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐมิสซิสซิปปีถูกสั่งพักงานเป็นระยะเวลา ภายหลังจากที่ถูกกล่าวว่ายิงปืนโดนเด็กชายวัย 1 ขวบเสียชีวิต และนำไปสู่การประท้วง
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา หลังตำรวจได้รับแจ้งเหตุคนร้ายขโมยผ้าอ้อม ซึ่งทางตำรวจได้ยิงปืนหนึ่งนัดและกระสุนโดนโคเฮน ไวลีย์ เด็กชาย 1 ขวบเสียชีวิต และเพื่อนของแม่เด็กได้รับบาดเจ็บสาหัส
โดยทางทางการอ้างว่ารถยนต์คันดังกล่าวได้พุ่งตรงมายังตำรวจ แต่ทางพยานในที่เกิดเหตุให้การต่างออกไป ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ
ด้านครอบครัวผู้ตายได้เรียกร้องให้มีการเปิดเผยกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุและกล้องติดตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ขณะนี้ทางการกำลังตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียด และระบุว่าพวกเขาจะเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ภายหลังการสอบสวนเสร็จสิ้น
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