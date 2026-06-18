การเงินเศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ มิ.ย. 69 รอบ 2 ออกวันไหน เช็กวันโอนเข้าบัญชีล่าสุด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 09:56 น.
58
เงินเดือนข้าราชการ มิ.ย. 69 รอบ 2 ออกวันไหน

กรมบัญชีกลางกำหนดจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ เดือนมิถุนายน 2569 รอบ 2 วันที่ 25 มิ.ย. หลังรอบแรกโอนแล้วเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.

เงินเดือนข้าราชการ มิ.ย. 69 รอบ 2 ออกวันไหน คำตอบคือ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569 ตามปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมิถุนายน 2569

สำหรับเดือนมิถุนายน 2569 กำหนดจ่ายเงินเดือนแบ่งเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกจ่ายไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569 ส่วนรอบที่ 2 จะจ่ายเข้าบัญชีในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569

เงินเดือนข้าราชการ มิ.ย. 69 เข้าวันไหน

  • รอบที่ 1 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569
  • รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569
เงินเดือนข้าราชการ มิ.ย. 69 เข้าวันไหน
กรมบัญชีกลาง

กลุ่มที่เลือกรับเงินเดือน 2 รอบ จะได้รับเงินตามกำหนดทั้งสองรอบ ส่วนผู้ที่ไม่ได้แสดงความประสงค์รับเงินเดือนแบบ 2 รอบ จะได้รับเงินเดือนตามรอบปกติในรอบที่ 2 ของเดือนนั้น ๆ เพียงครั้งเดียว

ระบบจ่ายเงินเดือน 2 รอบมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยรอบแรกมักจ่ายช่วงกลางเดือน และรอบที่ 2 จ่ายช่วงปลายเดือน ก่อนเข้าสู่ค่าใช้จ่ายประจำรอบถัดไป

ข้าราชการและลูกจ้างประจำควรตรวจสอบยอดเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารหรือบัญชีเงินเดือนของตนเองในวันโอน หากพบยอดไม่ตรงหรือเงินยังไม่เข้า ควรติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานต้นสังกัดก่อนเป็นอันดับแรก

เงินบำนาญ มิ.ย. 69 จ่ายวันไหน

สำหรับผู้รับบำนาญรายเดือน จะไม่ได้อยู่ในระบบจ่ายเงินเดือน 2 รอบเหมือนข้าราชการประจำ โดยปฏิทินจ่ายเงินบำนาญเดือนมิถุนายน 2569 มีกำหนดจ่ายวันที่ 23 มิถุนายน 2569

ทั้งนี้ การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างอาจมีรายละเอียดตามระบบของแต่ละหน่วยงาน ผู้มีสิทธิ์ควรตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานต้นสังกัดและประกาศของกรมบัญชีกลางร่วมด้วย เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน

อ่านข่าวเศรษฐกิจ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แพทย์ เผยขั้นตอนตรวจ DNA ฟารีดา-ติณติณ ส่งแล็บฮ่องกง คาดรู้ผล 14 วัน ข่าว

แพทย์ เผยขั้นตอนตรวจ DNA ฟารีดา-ติณติณ ส่งแล็บฮ่องกง คาดรู้ผล 14 วัน

20 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

อดีตแฟนหนุ่มมอบตัว ปล่อยภาพเปลือยสาวเครียดจนฆ่าตัวตาย ถ้าย้อนได้ จะไม่ทำอีก

7 นาที ที่แล้ว
วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026 ข่าวกีฬา

วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็ก 1 ขวบถูกตำรวจยิงดับ โดนลูกหลงขณะตำรวจยิงสกัดคนร้ายขโมยผ้าอ้อม

18 นาที ที่แล้ว
เงินเดือนข้าราชการ มิ.ย. 69 รอบ 2 ออกวันไหน เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ มิ.ย. 69 รอบ 2 ออกวันไหน เช็กวันโอนเข้าบัญชีล่าสุด

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยวอินเดียดับ ถูกเหวี่ยงตกรถม้า หลังม้าตกใจวิ่งหนี กลางสวนนิวยอร์ก

41 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 18 มิ.ย. 69 ขยับขึ้น 100 บาท ทองคำแท่งขายออก 66,900 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 18 มิ.ย. 69 ครั้งที่ 2 ขยับขึ้น 100 บาท ทองคำแท่งขายออก 66,900 บาท

51 นาที ที่แล้ว
สุดเศร้า &#039;อั้ม พัชราภา&#039; สูญเสีย &#039;น้องถั่ว&#039; สุนัขแสนรัก หมอปั๊มหัวใจยื้อชีวิตสุดทาง บันเทิง

สุดเศร้า ‘อั้ม พัชราภา’ สูญเสีย ‘น้องถั่ว’ สุนัขแสนรัก หมอปั๊มหัวใจยื้อชีวิตสุดทาง

57 นาที ที่แล้ว
ฟารีดา-ติณติณ เผชิญหน้าครั้งแรก ตรวจ DNA รอผลอีก 14 วัน มั่นใจ 100% เขาเป็นพ่อของลูก บันเทิง

ฟารีดา-ติณติณ เผชิญหน้าครั้งแรก ตรวจ DNA รอผลอีก 14 วัน มั่นใจ 100% เขาเป็นพ่อของลูก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตา! ทนายพัฒน์ เผย ฟารีดา ขอให้เป็นพยานตรวจ DNA พร้อมเผยข้อกฎหมาย ข่าว

จับตา! ทนายพัฒน์ เผย ฟารีดา ขอให้เป็นพยานตรวจ DNA พร้อมเผยข้อกฎหมาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด นักมวยดังอังกฤษ พลัดตกตุ๊กตุ๊กเสียชีวิต ภูเก็ต คนขับหนีไม่ช่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 12 กลุ่ม ฟุตบอลโลก

ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 12 กลุ่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 แสดงความเสียใจ สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกยิงดับ ช่วยเหลือเต็มที่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหว จ.ตาก ลึก 1 กม. วันนี้ 18 มิ.ย. 69 ขณะทั่วโลกสะเทือน 6.5 แมกนิจูด ข่าว

แผ่นดินไหว จ.ตาก ลึก 1 กม. วันนี้ 18 มิ.ย. 69 ขณะทั่วโลกสะเทือน 6.5 แมกนิจูด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังไทยแพ้ยูเครน วอลเลย์บอล

ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังไทยแพ้ยูเครน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภาวุธ” สส.พรรคประชาชน ออกโรงปฏิเสธ ไม่เกี่ยวกับขบวนการ Forex

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดข้อตกลง MOU อิหร่านและสหรัฐฯ 14 ข้อ สหรัฐฯจ่ายค่าฟื้นฟู-เปิดช่องแคบฮอร์มุซ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” แนะแนวทาง “ขนม 5 ชั้น” ปรับปรุง TH-AI เป็นมากกว่าแค่ Passport

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตามหา “น้องปี่เซียะ” แมวสก็อตติชโฟลด์ หายไปหนึ่งเดือน ตั้งเงินรางวัล 1 แสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยผู้เสียชีวิตเหตุเครื่องบินเจ็ทตกสหรัฐฯ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท-เจ้าพ่อเทคโนโลยีเท็กซัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชื่นมื่น! “อนุทิน” พร้อมภริยาถ่ายภาพคู่ “ปูติน” ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“เดวี่ เชส” นักพากย์สาวชาวอเมริกัน เจ้าของบท “ลิโล” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 35 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาที นักผจญภัยหนุ่มคนดัง พลาดท่า &#039;ตกปล่องภูเขาไฟ&#039; ลึก 120 ม. หลังโชว์ปีนผาไร้เซฟตี้ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาที นักผจญภัยหนุ่มคนดัง พลาดท่า ‘ตกปล่องภูเขาไฟ’ ลึก 120 ม. หลังโชว์ปีนผาไร้เซฟตี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล! นาที เจ้าบ่าวร่ำไห้ ก่อนวูบหมดสติกลางงานแต่ง หลังเห็นหน้าเจ้าสาวครั้งแรก ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล! นาที เจ้าบ่าวร่ำไห้ ก่อนวูบหมดสติกลางงานแต่ง หลังเห็นหน้าเจ้าสาวครั้งแรก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายนายจ้างขืนใจสาวใช้ 18 ปีจนท้อง บังคับทำแทงดับ ข่าวต่างประเทศ

คดีสลด! สาวใช้ 18 ถูกรุมขืนใจ บังคับทำแท้งเถื่อน อาการทรุดดับ จี้แขวนคอประจาน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 09:56 น.
58
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ เผยขั้นตอนตรวจ DNA ฟารีดา-ติณติณ ส่งแล็บฮ่องกง คาดรู้ผล 14 วัน

แพทย์ เผยขั้นตอนตรวจ DNA ฟารีดา-ติณติณ ส่งแล็บฮ่องกง คาดรู้ผล 14 วัน

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569

อดีตแฟนหนุ่มมอบตัว ปล่อยภาพเปลือยสาวเครียดจนฆ่าตัวตาย ถ้าย้อนได้ จะไม่ทำอีก

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569
วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026

วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569

เด็ก 1 ขวบถูกตำรวจยิงดับ โดนลูกหลงขณะตำรวจยิงสกัดคนร้ายขโมยผ้าอ้อม

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569
Back to top button