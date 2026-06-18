เงินเดือนข้าราชการ มิ.ย. 69 รอบ 2 ออกวันไหน เช็กวันโอนเข้าบัญชีล่าสุด

กรมบัญชีกลางกำหนดจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ เดือนมิถุนายน 2569 รอบ 2 วันที่ 25 มิ.ย. หลังรอบแรกโอนแล้วเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.
เงินเดือนข้าราชการ มิ.ย. 69 รอบ 2 ออกวันไหน คำตอบคือ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569 ตามปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมิถุนายน 2569
สำหรับเดือนมิถุนายน 2569 กำหนดจ่ายเงินเดือนแบ่งเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกจ่ายไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569 ส่วนรอบที่ 2 จะจ่ายเข้าบัญชีในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569
เงินเดือนข้าราชการ มิ.ย. 69 เข้าวันไหน
- รอบที่ 1 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2569
- รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569
กลุ่มที่เลือกรับเงินเดือน 2 รอบ จะได้รับเงินตามกำหนดทั้งสองรอบ ส่วนผู้ที่ไม่ได้แสดงความประสงค์รับเงินเดือนแบบ 2 รอบ จะได้รับเงินเดือนตามรอบปกติในรอบที่ 2 ของเดือนนั้น ๆ เพียงครั้งเดียว
ระบบจ่ายเงินเดือน 2 รอบมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยรอบแรกมักจ่ายช่วงกลางเดือน และรอบที่ 2 จ่ายช่วงปลายเดือน ก่อนเข้าสู่ค่าใช้จ่ายประจำรอบถัดไป
ข้าราชการและลูกจ้างประจำควรตรวจสอบยอดเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารหรือบัญชีเงินเดือนของตนเองในวันโอน หากพบยอดไม่ตรงหรือเงินยังไม่เข้า ควรติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานต้นสังกัดก่อนเป็นอันดับแรก
เงินบำนาญ มิ.ย. 69 จ่ายวันไหน
สำหรับผู้รับบำนาญรายเดือน จะไม่ได้อยู่ในระบบจ่ายเงินเดือน 2 รอบเหมือนข้าราชการประจำ โดยปฏิทินจ่ายเงินบำนาญเดือนมิถุนายน 2569 มีกำหนดจ่ายวันที่ 23 มิถุนายน 2569
ทั้งนี้ การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างอาจมีรายละเอียดตามระบบของแต่ละหน่วยงาน ผู้มีสิทธิ์ควรตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานต้นสังกัดและประกาศของกรมบัญชีกลางร่วมด้วย เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน
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