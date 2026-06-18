นักท่องเที่ยวอินเดียดับ ถูกเหวี่ยงตกรถม้า หลังม้าตกใจวิ่งหนี กลางสวนนิวยอร์ก
นักท่องเที่ยวอินเดียดับ ถูกเหวี่ยงตกรถม้า หลังม้าตกใจวิ่งหนี กลางสวนสาธารณเซ็นทรัลปาร์คในนิวยอร์ก หลังคนขับลงจากรถมาถ่ายรูป
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน สำนักข่าว CNN รายงานว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดียอายุ 18 ปีเสียชีวิตภายหลังจากที่ถูกเหวี่ยงตกจากรถม้าในสวนสาธารณะเซ็นทรัลปาร์ค รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากที่ม้าตกใจและวิ่งหนีคนขับ
โดยคนขับลงมาจากรถม้าเพื่อถ่ายรูปนักท่องเที่ยว ทว่าม้าเกิดอาการตกใจและวิ่งหนี และเหวี่ยงผู้ตายลงจากรถม้าศีรษะกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา ก่อนที่รถม้าจะชนเข้ากับรถม้าอีกคันทำให้รถม้าคว่ำในที่สุด ขณะที่ผู้โดยสารคนอื่นหนีออกมาได้ทันและไม่จำเป็นต้องเข้ารับการดูอาการจากแพทย์
ขณะที่นายอเล็กซานเดอร์ แคมป์ รองประธานฝ่ายบริหารสหภาพแรงงานในรัฐนิวยอร์กระบุว่าคนขับรถห้ามลงจากรถม้าทุกกรณี และพวกเขาสนับสนุนให้มีการสอบสวนเต็มที่
ทั้งนี้อุตสาหกรรมรถม้าในสวนเซ็นทรัลปาร์คที่มีมานาน 150 ปีนั้นอยู่ภาวะเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะแสดงความกังวลถึงความปลอดภัยของประชาชนและชี้ว่าเป็นการทรมานม้าอีกด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สาวบราซิลร่วง 40 เมตร ดับสลด เล่นบันจี้จัมป์ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดเชือก (คลิป)
- “สไปเดอร์แมนแห่งเยเมน” เสียชีวิต หลังพลัดตกปล่องภูเขาไฟสูง 120 เมตร
- ตำรวจนิวยอร์กเข้าสอบ กลุ่มชายปริศนาโผล่ออกมาจากฝาท่อ ขึ้นมาจากใต้ดิน (คลิป)
ติดตาม The Thaiger บน Google News: