ติณติณ รอผลตรวจ DNA รับเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ พ่อจ่อฟ้องหมิ่นประมาท หลัง ฟารีดา กล่าวหาเสพยา-พรากผู้เยาว์

ติณติณ New Country ขอรอผลตรวจ DNA ก่อน รับดราม่านี้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ พ่อจ่อฟ้องหมิ่นประมาท หลัง ฟารีดา กล่าวหาเสพยา-พรากผู้เยาว์
เรียกได้ว่าอีกเพียงอึดใจเดียวก็จะได้ทราบความจริงกันแล้วว่าลูกในท้องของ ฟารีดา จะใช้ลูกของ ติณติณ New Country หรือไม่ เนื่องจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (18 มิ.ย. 69) ทั้งติณติณ และฟารีดา ได้เดินทางไปยัง บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซอยวิภาวดีรังสิต 16/6 เพื่อเข้ารับการเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจ DNA โดยฝ่ายหญิงให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า “มั่นใจติณติณ คือ พ่อของเด็กในท้อง”
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ต่อมาทาง ติณติณ New Country พร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่ และเพื่อนสนิทอย่าง นีโอ รวมถึง คุณมด ผู้จัดการของ ก๊อท จักรพันธ์ และผู้ดูแลวงนิวคันทรี ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับกองทัพสื่อมวลชน ภายหลังเก็บตัวอย่างสำหรับใช้ตรวจ DNA เสร็จสิ้นแล้ว
ติณติณ New Country เปิดใจว่า “ตอนนี้ก็รู้สึกโอเคขึ้น หลังจากผ่านช่วงนั้นมาได้ เพราะได้แรงซัพพอร์ตจากทางพ่อแม่ รวมถึงอาก๊อท จักรพันธ์ ที่ช่วยพยายามตามหาความจริงตั้งแต่วันแรก นั่งร้องไห้ด้วยกัน และต้องขอบคุณทางแกรมมี่ด้วย ที่ส่งความห่วงใยมาให้ตลอด ดูแลตลอดยิ่งทำให้สบายใจมากขึ้น ตอนนี้ก็อยากรอผลตรวจ DNA อย่างเดียว
ตอนนี้ไม่ได้กังวลว่าเด็กในท้องจะใช่ลูกตนหรือไม่ ให้มันเป็นไปตามกระบวนการการตรวจดีกว่า ตอนนี้ก็มีคิดเผื่อไว้บ้างถ้าผลออกมาเป็นลูกตนจริง ๆ ก็มีได้ปรึกษากับทางคุณแม่ คุณแม่และคนรอบข้างก็พร้อมที่จะช่วยซัพพอร์ต แต่ถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แค่นั้น”
นักข่าวถามว่า “ฟารีดา พูดแล้วว่าถ้าผลออกมาเป็นพ่อจริง ๆ ก็ไม่ได้จะให้ลูกไปดูแล แต่ต้องการการซัพพอร์ตอย่างเดียว” ทาง แม่ติณติณ ตอบคำถามนี้ว่า “ต้องรอผลตรวจออกมาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกที” สำหรับ ติณติณ กล่าวเพิ่มเติมประเด็นนี้ว่า “ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมาก เพราะเห็นเขามั่นใจมาตลอด”
เมื่อนักข่าวถามต่อว่า “ตั้งแต่เกิดเรื่องทางผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยอะไรกันบ้างแล้วหรือยัง”
ทั้งแม่และติณติณ ตอบว่า “ยังไม่ได้มีการเจอกันเลย วันนี้ก็ไม่รู้เลยว่าผู้ใหญ่ของเขาคือคนไหน พ่อหรือแม่เขาก็ยังไม่รู้เลย แต่วันนี้ตั้งใจมาตรวจ DNA อย่างเดียว แต่แม่เห็นเขาก็ดูนิ่ง ๆ ก็อยากจะถามเขาเหมือนกันว่าจะ 5 เดือนแล้วเด็กดิ้นหรือยังแต่ก็ไม่กล้าถาม”
นักข่าวถามต่อว่า รู้สึกยังไง ฟารีดา บอกว่าได้ลูกสาว แม่ติณติณย้ำว่า “ขอรอผลตรวจออกมาก่อน ตอนนี้ยังไม่รู้ มันก้ำกึ่ง 50:50”
ติณติณ กล่าวเสริมว่า “เรื่องนี้ถ้าดูจากไทม์ไลน์แชต เขารู้ตั้งแต่ 2 เดือนแรกแล้วว่าเป็นลูกสาว ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขว เพราะรู้เรื่องมาตลอด ครั้งล่าสุดก็บอกว่าเดี๋ยวไปลุ้นเพศลูกพร้อมกัน ตนก็เอ้าสรุปยังไง ก็อย่างที่พูดในรายการว่าตอนแรกไม่เชื่อ แล้วก็ไม่มั่นใจด้วย หลาย ๆ อย่างมันขัดแย้งกันไปหมด ก็ไม่อยากตัดสินใคร
แต่เราก็มีความจริงที่มีหลักฐานสามารถเอามาโต้แย้งกับสิ่งที่เขาพูดได้มากกว่า เพราะยังมีหลักฐานอีกหลายอย่างที่ไม่ได้เอาไปเปิดในรายการ มันยังไม่สามารถเอามาแสดงได้ทั้งหมด ก็หลักฐานตรงนี้ก็ต้องเก็บเอาไว้ทั้งหมดก่อน เผื่อว่าต้องเอากลับมาใช้ หรือถูกพาดพิงกล่าวหาเรื่องไหนอีก ส่วนเรื่องที่กล่าวหาทำให้เสียหายก็ต้องขอปรึกษาก่อน ตอนนี้โฟกัสที่ผลตรวจมากกว่า”
ส่วนประเด็นที่ ฟารีดา บอกว่า อยากเจอหน้า อยากคุยด้วย ติณติณ เผยว่า “ได้ดูในรายการอยู่ บอกตรง ๆ ว่าแอบกลัว ตอนแรกด้วยความเป็นคนไม่คิดอะไร มองโลกในแง่บวกมากเกินไป ก็ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนให้ได้มากเหมือนกัน ด้วยความที่ถูกกุเรื่องเสพยา พรากผู้เยาว์ ก็รู้สึกว่าหลาย ๆ อย่างที่พูดออกมาเจตนาทำให้ตนเสียหาย และ 2 เรื่องนี้เป็นคดีอาญาที่ค่อนข้างรุนแรง ก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรอีก ก็อยากอยู่กับคนที่ไว้ใจและมั่นใจมากกว่า”
คุณพ่อติณติณ พูดถึงกรณีที่ลูกชายถูกพาดพิงเรื่องเสพสารเสพติด และพรากผู้เยาว์ ระบุว่า “มันค่อนข้างรุนแรงมาก จากที่ได้ดูมา เรื่องนี้มันเกิดความเสียหายไปแล้วกับน้องอย่างรุนแรงมันเอากลับคืนมาไม่ได้ ก็มีความคิดเห็นว่าอยากจะฟ้องเรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องนี้ มันรุนแรงมากไป โดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผล หลักฐานก็ไม่ชัดเจน อย่างที่ทุกคนเห็นในสื่อก็จะเห็นว่าเขาพูดรุนแรงมาก โดยที่ไม่มีหลักฐาน มันดูสนุกปากในการพูด ซึ่งมันรุนแรงมาก ซึ่งตอนนี้่ก็กำลังพิจารณากันอยู่”
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อ้างอิงจาก : โหนกระแส
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