สลด นักมวยดังอังกฤษ พลัดตกตุ๊กตุ๊กเสียชีวิต ภูเก็ต คนขับหนีไม่ช่วย
โคลิน แคร์นีย์ นักมวยดาวรุ่งชาวสก็อตแลนด์ สถิติไร้พ่าย พลัดตกตุ๊กตุ๊กเสียชีวิตที่ภูเก็ต
โคลิน แคร์นีย์ นักมวยรุ่นเวลเตอร์เวตชาวสก็อตแลนด์วัย 22 ปี เจ้าของสถิติไร้พ่ายชนะ 10 ไฟต์รวด เสียชีวิตแล้ว หลังประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากรถตุ๊กตุ๊กระหว่างมาพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ต
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันที่ 14 มิถุนายน โคลินเดินทางกลับโรงแรมหลังจากการปาร์ตี้ มีรายงานว่าเกิดปากเสียงกับคนขับรถตุ๊กตุ๊กเรื่องค่าโดยสาร คนขับรถกำลังเตรียมพาไปกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม พลัดตกลงมาจากท้ายรถ ศีรษะกระแทกพื้นจนบาดเจ็บสาหัส
ทีมแพทย์ฉุกเฉินเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเวลาประมาณ 04.10 น. เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าตอง อาการค่อนข้างรุนแรงแพทย์จึงส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ต้องใช้เครื่องพยุงชีพเพื่อประคองอาการ
พ่อแม่ของนักมวยหนุ่มตั้งเพจระดมทุนผ่านเว็บไซต์ GoFundMe เพื่อหาค่าใช้จ่ายพาลูกชายกลับมารักษาตัวที่สหราชอาณาจักร มียอดบริจาคกว่า 60,000 ปอนด์ ข้อความบนเพจระบุว่าทริปพักผ่อนธรรมดากลายเป็นฝันร้ายที่สุดของคนเป็นพ่อแม่ พวกเขาพยายามทำทุกทางเพื่อพาตัวกลับบ้านมารักษาท่ามกลางคนที่รัก
ค่ายมวย Team 1314 ออกมายืนยันข่าวเศร้าว่าโคลินได้จากไปแล้ว สมาชิกในค่ายรู้สึกเสียใจอย่างมาก โคลินไม่ได้เป็นแค่สมาชิกในค่ายแต่เป็นเหมือนครอบครัว ทางค่ายตั้งเพจระดมทุนอีกแห่งเพื่อช่วยเหลือครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ได้เงินช่วยเหลือไปกว่า 55,000 ปอนด์
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