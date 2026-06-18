บันเทิง

สุดเศร้า ‘อั้ม พัชราภา’ สูญเสีย ‘น้องถั่ว’ สุนัขแสนรัก หมอปั๊มหัวใจยื้อชีวิตสุดทาง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 09:35 น.
65
สุดเศร้า 'อั้ม พัชราภา' สูญเสีย 'น้องถั่ว' สุนัขแสนรัก หมอปั๊มหัวใจยื้อชีวิตสุดทาง

แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ นางเอกซุปตาร์ “อั้ม พัชราภา” โพสต์อาลัยสุนัขตัวโปรด “น้องถั่ว” จากไปอย่างสงบ เผยไทม์ไลน์บีบหัวใจ ก่อนพาร่างกลับบ้านแวะสถานที่โปรดเป็นครั้งสุดท้าย

วงการบันเทิงและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจให้นางเอกซุปตาร์ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ ที่เพิ่งโพสต์แจ้งข่าวเศร้าผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ถึงการสูญเสีย น้องถั่ว สุนัขแสนรักที่ผูกพันกันมานาน หลังพยายามยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถ

สาวอั้มได้โพสต์ภาพสุดท้ายที่ถ่ายคู่กับน้องถั่ว พร้อมเล่าถึงเหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้น โดยระบุว่าในช่วงเช้ายังคงดูแลป้อนน้ำและขนมตามปกติ จนกระทั่งเวลา 17.24 น. ได้พาน้องถั่วไปเดินเล่นที่สนามหญ้าก่อนกลับเข้าห้อง หลังจากอยู่บ้านได้เพียง 30 นาที อาการของน้องถั่วก็ทรุดลงจึงต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลสัตว์

นาทีบีบหัวใจ ยื้อชีวิต “น้องถั่ว” ก่อนแวะสถานที่โปรดครั้งสุดท้าย

กระทั่งเวลา 18.36 น. สัตวแพทย์โทรแจ้งว่าน้องมีอาการไม่สู้ดีนัก ทางครอบครัวจึงรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลทันที โดยทีมแพทย์ได้ทำการ CPR ปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตตั้งแต่เวลา 18.46 – 19.30 น. แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อเอาไว้ได้

อั้ม พัชราภา ได้พาร่างของน้องถั่วกลับบ้าน โดยระหว่างทางได้แวะร้านสะดวกซื้อ 7 สาขาที่น้องถั่วชอบไปเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมโพสต์ข้อความอาลัยรักอย่างสุดซึ้งว่า “รักและคิดถึงหนูมากนะครับ หนูได้กลับมาเจอทุกๆ คนแล้วนะ” ท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจและร่วมส่งกำลังใจให้นางเอกสาวอย่างล้นหลาม

“น้องถั่วจากไปแล้วนะคะ เมื่อเช้ายังป้อนขนมน้ำอยู่เลย ได้ประคบตัวให้น้อง วันนี้ขอคุณหมอพาน้องกลับมาเที่ยวบ้าน ได้เดินสนาม ได้เข้ามาอยู่ในห้องที่เขาเคยอยู่ น้องอยู่ได้แค่ 30นาที อาการน้องไม่ค่อยดี ก็เลยรีบพากลับไป รพ. ตอนน้องขึ้นรถออกไป ตอนแรกก็จะพาไปเอง แต่คิดว่า เดี๋ยวอั้มค่อยไปรอบดึก ดีกว่า แต่พอรถวิ่งออกไปจากบ้าน รู้สึกใจไม่ดีเลย ยกกล้องขึ้นมาถ่าย และ ไม่นาน คุณหมอโทรมาว่าน้องอาการไม่ดี ต้องปั๊มหัวใจ เราเลยรีบออกจากบ้านเพื่อไปดูน้อง พี่รักถั่วนะครับ พี่คิดถึง อยากย้อนเวลากลับไปมากๆเลย” – อั้ม พัชราภา

นาทีบีบหัวใจ ยื้อชีวิต &quot;น้องถั่ว&quot; ก่อนแวะสถานที่โปรดครั้งสุดท้าย
IG/Patchrapa Chai

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ดูโพสต์นี้บน Instagram

 

โพสต์ที่แชร์โดย Patchrapa Chai (@aum_patchrapa)

IG/Patchrapa Chai
IG/Patchrapa Chai
IG/Patchrapa Chai
IG/Patchrapa Chai
IG/Patchrapa Chai

ที่มา : IG/Patchrapa Chai

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แพทย์ เผยขั้นตอนตรวจ DNA ฟารีดา-ติณติณ ส่งแล็บฮ่องกง คาดรู้ผล 14 วัน ข่าว

แพทย์ เผยขั้นตอนตรวจ DNA ฟารีดา-ติณติณ ส่งแล็บฮ่องกง คาดรู้ผล 14 วัน

32 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

อดีตแฟนหนุ่มมอบตัว ปล่อยภาพเปลือยสาวเครียดจนฆ่าตัวตาย ถ้าย้อนได้ จะไม่ทำอีก

7 นาที ที่แล้ว
วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026 ข่าวกีฬา

วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็ก 1 ขวบถูกตำรวจยิงดับ โดนลูกหลงขณะตำรวจยิงสกัดคนร้ายขโมยผ้าอ้อม

19 นาที ที่แล้ว
เงินเดือนข้าราชการ มิ.ย. 69 รอบ 2 ออกวันไหน เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ มิ.ย. 69 รอบ 2 ออกวันไหน เช็กวันโอนเข้าบัญชีล่าสุด

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยวอินเดียดับ ถูกเหวี่ยงตกรถม้า หลังม้าตกใจวิ่งหนี กลางสวนนิวยอร์ก

41 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 18 มิ.ย. 69 ขยับขึ้น 100 บาท ทองคำแท่งขายออก 66,900 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 18 มิ.ย. 69 ครั้งที่ 2 ขยับขึ้น 100 บาท ทองคำแท่งขายออก 66,900 บาท

52 นาที ที่แล้ว
สุดเศร้า &#039;อั้ม พัชราภา&#039; สูญเสีย &#039;น้องถั่ว&#039; สุนัขแสนรัก หมอปั๊มหัวใจยื้อชีวิตสุดทาง บันเทิง

สุดเศร้า ‘อั้ม พัชราภา’ สูญเสีย ‘น้องถั่ว’ สุนัขแสนรัก หมอปั๊มหัวใจยื้อชีวิตสุดทาง

57 นาที ที่แล้ว
ฟารีดา-ติณติณ เผชิญหน้าครั้งแรก ตรวจ DNA รอผลอีก 14 วัน มั่นใจ 100% เขาเป็นพ่อของลูก บันเทิง

ฟารีดา-ติณติณ เผชิญหน้าครั้งแรก ตรวจ DNA รอผลอีก 14 วัน มั่นใจ 100% เขาเป็นพ่อของลูก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตา! ทนายพัฒน์ เผย ฟารีดา ขอให้เป็นพยานตรวจ DNA พร้อมเผยข้อกฎหมาย ข่าว

จับตา! ทนายพัฒน์ เผย ฟารีดา ขอให้เป็นพยานตรวจ DNA พร้อมเผยข้อกฎหมาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด นักมวยดังอังกฤษ พลัดตกตุ๊กตุ๊กเสียชีวิต ภูเก็ต คนขับหนีไม่ช่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 12 กลุ่ม ฟุตบอลโลก

ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 12 กลุ่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 แสดงความเสียใจ สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกยิงดับ ช่วยเหลือเต็มที่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหว จ.ตาก ลึก 1 กม. วันนี้ 18 มิ.ย. 69 ขณะทั่วโลกสะเทือน 6.5 แมกนิจูด ข่าว

แผ่นดินไหว จ.ตาก ลึก 1 กม. วันนี้ 18 มิ.ย. 69 ขณะทั่วโลกสะเทือน 6.5 แมกนิจูด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังไทยแพ้ยูเครน วอลเลย์บอล

ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังไทยแพ้ยูเครน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภาวุธ” สส.พรรคประชาชน ออกโรงปฏิเสธ ไม่เกี่ยวกับขบวนการ Forex

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดข้อตกลง MOU อิหร่านและสหรัฐฯ 14 ข้อ สหรัฐฯจ่ายค่าฟื้นฟู-เปิดช่องแคบฮอร์มุซ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” แนะแนวทาง “ขนม 5 ชั้น” ปรับปรุง TH-AI เป็นมากกว่าแค่ Passport

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตามหา “น้องปี่เซียะ” แมวสก็อตติชโฟลด์ หายไปหนึ่งเดือน ตั้งเงินรางวัล 1 แสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยผู้เสียชีวิตเหตุเครื่องบินเจ็ทตกสหรัฐฯ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท-เจ้าพ่อเทคโนโลยีเท็กซัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชื่นมื่น! “อนุทิน” พร้อมภริยาถ่ายภาพคู่ “ปูติน” ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“เดวี่ เชส” นักพากย์สาวชาวอเมริกัน เจ้าของบท “ลิโล” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 35 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาที นักผจญภัยหนุ่มคนดัง พลาดท่า &#039;ตกปล่องภูเขาไฟ&#039; ลึก 120 ม. หลังโชว์ปีนผาไร้เซฟตี้ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาที นักผจญภัยหนุ่มคนดัง พลาดท่า ‘ตกปล่องภูเขาไฟ’ ลึก 120 ม. หลังโชว์ปีนผาไร้เซฟตี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล! นาที เจ้าบ่าวร่ำไห้ ก่อนวูบหมดสติกลางงานแต่ง หลังเห็นหน้าเจ้าสาวครั้งแรก ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล! นาที เจ้าบ่าวร่ำไห้ ก่อนวูบหมดสติกลางงานแต่ง หลังเห็นหน้าเจ้าสาวครั้งแรก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายนายจ้างขืนใจสาวใช้ 18 ปีจนท้อง บังคับทำแทงดับ ข่าวต่างประเทศ

คดีสลด! สาวใช้ 18 ถูกรุมขืนใจ บังคับทำแท้งเถื่อน อาการทรุดดับ จี้แขวนคอประจาน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 09:35 น.
65
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ เผยขั้นตอนตรวจ DNA ฟารีดา-ติณติณ ส่งแล็บฮ่องกง คาดรู้ผล 14 วัน

แพทย์ เผยขั้นตอนตรวจ DNA ฟารีดา-ติณติณ ส่งแล็บฮ่องกง คาดรู้ผล 14 วัน

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569

อดีตแฟนหนุ่มมอบตัว ปล่อยภาพเปลือยสาวเครียดจนฆ่าตัวตาย ถ้าย้อนได้ จะไม่ทำอีก

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569
วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026

วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569

เด็ก 1 ขวบถูกตำรวจยิงดับ โดนลูกหลงขณะตำรวจยิงสกัดคนร้ายขโมยผ้าอ้อม

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569
Back to top button