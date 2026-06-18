สุดเศร้า ‘อั้ม พัชราภา’ สูญเสีย ‘น้องถั่ว’ สุนัขแสนรัก หมอปั๊มหัวใจยื้อชีวิตสุดทาง
แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ นางเอกซุปตาร์ “อั้ม พัชราภา” โพสต์อาลัยสุนัขตัวโปรด “น้องถั่ว” จากไปอย่างสงบ เผยไทม์ไลน์บีบหัวใจ ก่อนพาร่างกลับบ้านแวะสถานที่โปรดเป็นครั้งสุดท้าย
วงการบันเทิงและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจให้นางเอกซุปตาร์ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ ที่เพิ่งโพสต์แจ้งข่าวเศร้าผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ถึงการสูญเสีย น้องถั่ว สุนัขแสนรักที่ผูกพันกันมานาน หลังพยายามยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถ
สาวอั้มได้โพสต์ภาพสุดท้ายที่ถ่ายคู่กับน้องถั่ว พร้อมเล่าถึงเหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้น โดยระบุว่าในช่วงเช้ายังคงดูแลป้อนน้ำและขนมตามปกติ จนกระทั่งเวลา 17.24 น. ได้พาน้องถั่วไปเดินเล่นที่สนามหญ้าก่อนกลับเข้าห้อง หลังจากอยู่บ้านได้เพียง 30 นาที อาการของน้องถั่วก็ทรุดลงจึงต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลสัตว์
นาทีบีบหัวใจ ยื้อชีวิต “น้องถั่ว” ก่อนแวะสถานที่โปรดครั้งสุดท้าย
กระทั่งเวลา 18.36 น. สัตวแพทย์โทรแจ้งว่าน้องมีอาการไม่สู้ดีนัก ทางครอบครัวจึงรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลทันที โดยทีมแพทย์ได้ทำการ CPR ปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตตั้งแต่เวลา 18.46 – 19.30 น. แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อเอาไว้ได้
อั้ม พัชราภา ได้พาร่างของน้องถั่วกลับบ้าน โดยระหว่างทางได้แวะร้านสะดวกซื้อ 7 สาขาที่น้องถั่วชอบไปเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมโพสต์ข้อความอาลัยรักอย่างสุดซึ้งว่า “รักและคิดถึงหนูมากนะครับ หนูได้กลับมาเจอทุกๆ คนแล้วนะ” ท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจและร่วมส่งกำลังใจให้นางเอกสาวอย่างล้นหลาม
“น้องถั่วจากไปแล้วนะคะ เมื่อเช้ายังป้อนขนมน้ำอยู่เลย ได้ประคบตัวให้น้อง วันนี้ขอคุณหมอพาน้องกลับมาเที่ยวบ้าน ได้เดินสนาม ได้เข้ามาอยู่ในห้องที่เขาเคยอยู่ น้องอยู่ได้แค่ 30นาที อาการน้องไม่ค่อยดี ก็เลยรีบพากลับไป รพ. ตอนน้องขึ้นรถออกไป ตอนแรกก็จะพาไปเอง แต่คิดว่า เดี๋ยวอั้มค่อยไปรอบดึก ดีกว่า แต่พอรถวิ่งออกไปจากบ้าน รู้สึกใจไม่ดีเลย ยกกล้องขึ้นมาถ่าย และ ไม่นาน คุณหมอโทรมาว่าน้องอาการไม่ดี ต้องปั๊มหัวใจ เราเลยรีบออกจากบ้านเพื่อไปดูน้อง พี่รักถั่วนะครับ พี่คิดถึง อยากย้อนเวลากลับไปมากๆเลย” – อั้ม พัชราภา
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ที่มา : IG/Patchrapa Chai
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