ข่าว

กองทัพภาค 2 แสดงความเสียใจ สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกยิงดับ ช่วยเหลือเต็มที่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 09:18 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 09:18 น.
67
ขอบคุณภาพจาก : Army Military Force - สำรอง

กองทัพภาค 2 แสดงความเสียใจ สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกยิงดับ ช่วยเหลือเต็มที่ พร้อมให้ความเป็นธรรมในการสอบสวน

เพจเฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า “กองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เจ้าหน้าที่สัสดีใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

กองทัพภาคที่ 2 ได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 09.10 น. ได้เกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธปืนภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนสัสดีอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้อาวุธปืนพกก่อเหตุยิงสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ภายในห้องปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผู้ถูกยิงเสียชีวิต ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยเร่งด่วน

ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ โดยกองทัพภาคที่ 2 พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

กองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว และขอยืนยันว่าจะดำเนินการดูแลด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับการพิจารณาสิทธิและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก (กรณีเป็นสมาชิก) เงินสินไหมทดแทนจากโครงการพิทักษ์พล เงินช่วยเหลือพิเศษรายเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน เงินบำเหน็จตกทอด เงินเดือนค้างจ่ายนับถึงวันที่เสียชีวิต และเงินฝากของสมาชิกออมทรัพย์กองทัพบก (อทบ.) ตามสิทธิที่พึงได้รับ ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกองทัพภาคที่ 2 จะประสานและอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนและเหมาะสม”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แพทย์ เผยขั้นตอนตรวจ DNA ฟารีดา-ติณติณ ส่งแล็บฮ่องกง คาดรู้ผล 14 วัน ข่าว

แพทย์ เผยขั้นตอนตรวจ DNA ฟารีดา-ติณติณ ส่งแล็บฮ่องกง คาดรู้ผล 14 วัน

25 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

อดีตแฟนหนุ่มมอบตัว ปล่อยภาพเปลือยสาวเครียดจนฆ่าตัวตาย ถ้าย้อนได้ จะไม่ทำอีก

7 นาที ที่แล้ว
วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026 ข่าวกีฬา

วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็ก 1 ขวบถูกตำรวจยิงดับ โดนลูกหลงขณะตำรวจยิงสกัดคนร้ายขโมยผ้าอ้อม

19 นาที ที่แล้ว
เงินเดือนข้าราชการ มิ.ย. 69 รอบ 2 ออกวันไหน เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ มิ.ย. 69 รอบ 2 ออกวันไหน เช็กวันโอนเข้าบัญชีล่าสุด

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยวอินเดียดับ ถูกเหวี่ยงตกรถม้า หลังม้าตกใจวิ่งหนี กลางสวนนิวยอร์ก

41 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 18 มิ.ย. 69 ขยับขึ้น 100 บาท ทองคำแท่งขายออก 66,900 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 18 มิ.ย. 69 ครั้งที่ 2 ขยับขึ้น 100 บาท ทองคำแท่งขายออก 66,900 บาท

52 นาที ที่แล้ว
สุดเศร้า &#039;อั้ม พัชราภา&#039; สูญเสีย &#039;น้องถั่ว&#039; สุนัขแสนรัก หมอปั๊มหัวใจยื้อชีวิตสุดทาง บันเทิง

สุดเศร้า ‘อั้ม พัชราภา’ สูญเสีย ‘น้องถั่ว’ สุนัขแสนรัก หมอปั๊มหัวใจยื้อชีวิตสุดทาง

57 นาที ที่แล้ว
ฟารีดา-ติณติณ เผชิญหน้าครั้งแรก ตรวจ DNA รอผลอีก 14 วัน มั่นใจ 100% เขาเป็นพ่อของลูก บันเทิง

ฟารีดา-ติณติณ เผชิญหน้าครั้งแรก ตรวจ DNA รอผลอีก 14 วัน มั่นใจ 100% เขาเป็นพ่อของลูก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตา! ทนายพัฒน์ เผย ฟารีดา ขอให้เป็นพยานตรวจ DNA พร้อมเผยข้อกฎหมาย ข่าว

จับตา! ทนายพัฒน์ เผย ฟารีดา ขอให้เป็นพยานตรวจ DNA พร้อมเผยข้อกฎหมาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด นักมวยดังอังกฤษ พลัดตกตุ๊กตุ๊กเสียชีวิต ภูเก็ต คนขับหนีไม่ช่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 12 กลุ่ม ฟุตบอลโลก

ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 12 กลุ่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 แสดงความเสียใจ สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกยิงดับ ช่วยเหลือเต็มที่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหว จ.ตาก ลึก 1 กม. วันนี้ 18 มิ.ย. 69 ขณะทั่วโลกสะเทือน 6.5 แมกนิจูด ข่าว

แผ่นดินไหว จ.ตาก ลึก 1 กม. วันนี้ 18 มิ.ย. 69 ขณะทั่วโลกสะเทือน 6.5 แมกนิจูด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังไทยแพ้ยูเครน วอลเลย์บอล

ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังไทยแพ้ยูเครน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภาวุธ” สส.พรรคประชาชน ออกโรงปฏิเสธ ไม่เกี่ยวกับขบวนการ Forex

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดข้อตกลง MOU อิหร่านและสหรัฐฯ 14 ข้อ สหรัฐฯจ่ายค่าฟื้นฟู-เปิดช่องแคบฮอร์มุซ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” แนะแนวทาง “ขนม 5 ชั้น” ปรับปรุง TH-AI เป็นมากกว่าแค่ Passport

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตามหา “น้องปี่เซียะ” แมวสก็อตติชโฟลด์ หายไปหนึ่งเดือน ตั้งเงินรางวัล 1 แสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยผู้เสียชีวิตเหตุเครื่องบินเจ็ทตกสหรัฐฯ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท-เจ้าพ่อเทคโนโลยีเท็กซัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชื่นมื่น! “อนุทิน” พร้อมภริยาถ่ายภาพคู่ “ปูติน” ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“เดวี่ เชส” นักพากย์สาวชาวอเมริกัน เจ้าของบท “ลิโล” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 35 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาที นักผจญภัยหนุ่มคนดัง พลาดท่า &#039;ตกปล่องภูเขาไฟ&#039; ลึก 120 ม. หลังโชว์ปีนผาไร้เซฟตี้ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาที นักผจญภัยหนุ่มคนดัง พลาดท่า ‘ตกปล่องภูเขาไฟ’ ลึก 120 ม. หลังโชว์ปีนผาไร้เซฟตี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล! นาที เจ้าบ่าวร่ำไห้ ก่อนวูบหมดสติกลางงานแต่ง หลังเห็นหน้าเจ้าสาวครั้งแรก ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล! นาที เจ้าบ่าวร่ำไห้ ก่อนวูบหมดสติกลางงานแต่ง หลังเห็นหน้าเจ้าสาวครั้งแรก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายนายจ้างขืนใจสาวใช้ 18 ปีจนท้อง บังคับทำแทงดับ ข่าวต่างประเทศ

คดีสลด! สาวใช้ 18 ถูกรุมขืนใจ บังคับทำแท้งเถื่อน อาการทรุดดับ จี้แขวนคอประจาน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 09:18 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 09:18 น.
67
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026

วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569

เด็ก 1 ขวบถูกตำรวจยิงดับ โดนลูกหลงขณะตำรวจยิงสกัดคนร้ายขโมยผ้าอ้อม

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569
เงินเดือนข้าราชการ มิ.ย. 69 รอบ 2 ออกวันไหน

เงินเดือนข้าราชการ มิ.ย. 69 รอบ 2 ออกวันไหน เช็กวันโอนเข้าบัญชีล่าสุด

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569

นักท่องเที่ยวอินเดียดับ ถูกเหวี่ยงตกรถม้า หลังม้าตกใจวิ่งหนี กลางสวนนิวยอร์ก

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569
Back to top button