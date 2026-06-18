กองทัพภาค 2 แสดงความเสียใจ สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกยิงดับ ช่วยเหลือเต็มที่
กองทัพภาค 2 แสดงความเสียใจ สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกยิงดับ ช่วยเหลือเต็มที่ พร้อมให้ความเป็นธรรมในการสอบสวน
เพจเฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า “กองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เจ้าหน้าที่สัสดีใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
กองทัพภาคที่ 2 ได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 09.10 น. ได้เกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธปืนภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนสัสดีอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้อาวุธปืนพกก่อเหตุยิงสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ภายในห้องปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผู้ถูกยิงเสียชีวิต ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยเร่งด่วน
ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ โดยกองทัพภาคที่ 2 พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่
กองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว และขอยืนยันว่าจะดำเนินการดูแลด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับการพิจารณาสิทธิและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก (กรณีเป็นสมาชิก) เงินสินไหมทดแทนจากโครงการพิทักษ์พล เงินช่วยเหลือพิเศษรายเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน เงินบำเหน็จตกทอด เงินเดือนค้างจ่ายนับถึงวันที่เสียชีวิต และเงินฝากของสมาชิกออมทรัพย์กองทัพบก (อทบ.) ตามสิทธิที่พึงได้รับ ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกองทัพภาคที่ 2 จะประสานและอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนและเหมาะสม”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกลูกน้องยิงดับ คาศาลากลาง โมโหโดนสอบสวน
- สาเหตุเหี้ยม สัสดีอำเภอ บุกยิงหัวหน้า ดับคาศาลากลางกาฬสินธุ์ ฉุนโยกย้ายขัดใจ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: