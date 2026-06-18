วอลเลย์บอล

ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังไทยแพ้ยูเครน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 09:12 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 09:12 น.
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ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังไทยแพ้ยูเครน

ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก VNL 2026 หลังลูกยางสาวไทยสู้สุดใจ แต่แพ้ยูเครน 2-3 เซต เปิดสนามสอง รั้งอันดับ 17 ตาราง

รายงานผล วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พ่ายยูเครน 2-3 เซต (23-25, 25-19, 26-28, 25-22, 10-15) ในศึก FIVB Volleyball Women’s Nations League 2026 สัปดาห์ที่ 2 เมื่อคืนวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569 ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนวอลเลย์บอลกว่า 5,248 คน

เกมเซตแรก ทีมไทยออกตัวได้ดี อัจฉราพร คงยศ และ พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ช่วยให้ทีมนำก่อนในช่วงต้น แต่ยูเครนใช้เกมบล็อกไล่กลับมาแซงปิดเซต 25-23 ในเซตสอง สาวไทยเร่งเครื่องได้เต็มพิกัดชนะกลับ 25-19 ตีเสมอ 1-1 เซต

เซตสามเป็นเกมที่ตื่นเต้นที่สุด ไทยนำห่างช่วงต้นแต่ยูเครนฮึดไล่มาตีเสมอ ผลัดกันนำจนต้องตัดสินในช่วงดิวซ์ สุดท้ายยูเครนอึดกว่าชนะไป 28-26 ขึ้นนำ 2-1 เซต ไทยสู้กลับได้ในเซตสี่ด้วย 25-22 ยื้อเกมไปตัดสินในเซตห้า แต่ยูเครนทำแต้มทิ้งห่างตั้งแต่ต้นเซต 7-1 จนไทยตามกลับไม่ทัน แพ้ 10-15 จบแมตช์

นี่คือความพ่ายแพ้นัดที่ 5 ติดต่อกันของทีมชาติไทย ไทยได้รับ 1 คะแนน (จากการแพ้ 5 เซต) รวมเป็น 3 คะแนน รั้งอันดับ 17 ของตารางคะแนน ส่วนยูเครนมี 2 ชนะ 3 แพ้ รวม 5 คะแนน ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 12

ตารางคะแนนหญิง VNL 2026 (อัปเดตหลังนัด 17 มิ.ย.)

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ แพ้ คะแนน
1 🇮🇹 อิตาลี 5 4 1 13
2 🇧🇷 บราซิล 4 4 0 11
3 🇯🇵 ญี่ปุ่น 4 4 0 11
4 🇺🇸 สหรัฐฯ 5 4 1 11
5 🇨🇦 แคนาดา 5 3 2 10
6 🇨🇿 เช็กเกีย 5 3 2 9
7 🇨🇳 จีน 4 3 1 8
8 🇵🇱 โปแลนด์ 4 3 1 7
9 🇳🇱 เนเธอร์แลนด์ 5 2 3 6
10 🇧🇪 เบลเยียม 4 2 2 5
11 🇹🇷 ตุรกี 4 2 2 5
12 🇷🇸 เซอร์เบีย 4 1 3 5
13 🇩🇪 เยอรมนี 4 1 3 4
14 🇫🇷 ฝรั่งเศส 4 1 3 3
15 🇺🇦 ยูเครน 4 1 3 3
16 🇧🇬 บัลแกเรีย 4 1 3 3
17 🇹🇭 ไทย 4 0 4 2
18 🇩🇴 โดมินิกัน 5 0 5 1

ที่มา: Volleyball World

สำหรับนัดต่อไป ทีมชาติไทยจะพบกับบัลแกเรีย ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 20:30 น. ณ สนามเดิม ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่สาวไทยจะต้องลุ้นชัยชนะนัดแรกของรายการ ก่อนจะพบแคนาดาและเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์และอาทิตย์ตามลำดับ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 09:12 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 09:12 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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