ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังไทยแพ้ยูเครน
ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก VNL 2026 หลังลูกยางสาวไทยสู้สุดใจ แต่แพ้ยูเครน 2-3 เซต เปิดสนามสอง รั้งอันดับ 17 ตาราง
รายงานผล วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พ่ายยูเครน 2-3 เซต (23-25, 25-19, 26-28, 25-22, 10-15) ในศึก FIVB Volleyball Women’s Nations League 2026 สัปดาห์ที่ 2 เมื่อคืนวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569 ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนวอลเลย์บอลกว่า 5,248 คน
เกมเซตแรก ทีมไทยออกตัวได้ดี อัจฉราพร คงยศ และ พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ช่วยให้ทีมนำก่อนในช่วงต้น แต่ยูเครนใช้เกมบล็อกไล่กลับมาแซงปิดเซต 25-23 ในเซตสอง สาวไทยเร่งเครื่องได้เต็มพิกัดชนะกลับ 25-19 ตีเสมอ 1-1 เซต
เซตสามเป็นเกมที่ตื่นเต้นที่สุด ไทยนำห่างช่วงต้นแต่ยูเครนฮึดไล่มาตีเสมอ ผลัดกันนำจนต้องตัดสินในช่วงดิวซ์ สุดท้ายยูเครนอึดกว่าชนะไป 28-26 ขึ้นนำ 2-1 เซต ไทยสู้กลับได้ในเซตสี่ด้วย 25-22 ยื้อเกมไปตัดสินในเซตห้า แต่ยูเครนทำแต้มทิ้งห่างตั้งแต่ต้นเซต 7-1 จนไทยตามกลับไม่ทัน แพ้ 10-15 จบแมตช์
นี่คือความพ่ายแพ้นัดที่ 5 ติดต่อกันของทีมชาติไทย ไทยได้รับ 1 คะแนน (จากการแพ้ 5 เซต) รวมเป็น 3 คะแนน รั้งอันดับ 17 ของตารางคะแนน ส่วนยูเครนมี 2 ชนะ 3 แพ้ รวม 5 คะแนน ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 12
ตารางคะแนนหญิง VNL 2026 (อัปเดตหลังนัด 17 มิ.ย.)
|อันดับ
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|แพ้
|คะแนน
|1
|🇮🇹 อิตาลี
|5
|4
|1
|13
|2
|🇧🇷 บราซิล
|4
|4
|0
|11
|3
|🇯🇵 ญี่ปุ่น
|4
|4
|0
|11
|4
|🇺🇸 สหรัฐฯ
|5
|4
|1
|11
|5
|🇨🇦 แคนาดา
|5
|3
|2
|10
|6
|🇨🇿 เช็กเกีย
|5
|3
|2
|9
|7
|🇨🇳 จีน
|4
|3
|1
|8
|8
|🇵🇱 โปแลนด์
|4
|3
|1
|7
|9
|🇳🇱 เนเธอร์แลนด์
|5
|2
|3
|6
|10
|🇧🇪 เบลเยียม
|4
|2
|2
|5
|11
|🇹🇷 ตุรกี
|4
|2
|2
|5
|12
|🇷🇸 เซอร์เบีย
|4
|1
|3
|5
|13
|🇩🇪 เยอรมนี
|4
|1
|3
|4
|14
|🇫🇷 ฝรั่งเศส
|4
|1
|3
|3
|15
|🇺🇦 ยูเครน
|4
|1
|3
|3
|16
|🇧🇬 บัลแกเรีย
|4
|1
|3
|3
|17
|🇹🇭 ไทย
|4
|0
|4
|2
|18
|🇩🇴 โดมินิกัน
|5
|0
|5
|1
ที่มา: Volleyball World
สำหรับนัดต่อไป ทีมชาติไทยจะพบกับบัลแกเรีย ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 20:30 น. ณ สนามเดิม ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่สาวไทยจะต้องลุ้นชัยชนะนัดแรกของรายการ ก่อนจะพบแคนาดาและเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์และอาทิตย์ตามลำดับ
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