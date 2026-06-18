แผ่นดินไหว จ.ตาก ลึก 1 กม. วันนี้ 18 มิ.ย. 69 ขณะทั่วโลกสะเทือน 6.5 แมกนิจูด
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวประเทศไทย รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหววันนี้ (18 มิ.ย. 69) พบศูนย์กลางในไทยที่ จ.ตาก ความลึก 1 กิโลเมตร ขนาด 2.9 แมกนิจูด ขณะที่ทั่วโลกพบแผ่นดินไหวรุนแรง 6.5 แมกนิจูด
วันที่ 18 มิถุนายน 2569 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวประเทศไทย ได้เปิดเผยข้อมูลบันทึกการเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยพบว่ามีจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในประเทศไทย ที่พิกัดจังหวัดตาก ขนาด 2.9 แมกนิจูด ซึ่งอยู่ในระดับความลึกเพียง 1 กิโลเมตรเท่านั้น ถือเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
แผ่นดินไหวทั่วโลกรุนแรง 6.5 แมกนิจูด
นอกจากนี้ เมื่อตรวจสอบสถานการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกในช่วงเวลา 00.00 น. – 09.07 น. ของวันเดียวกัน พบว่ามีรายงานการสั่นสะเทือนระดับรุนแรงถึง 6.5 แมกนิจูด โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณแนวสันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก (Central Mid-Atlantic Ridge)
สรุปข้อมูลสถานการณ์แผ่นดินไหว (18 มิ.ย. 69)
- ศูนย์กลางในประเทศไทย: จังหวัดตาก ความลึก 1 กิโลเมตร
- ศูนย์กลางต่างประเทศ: Central Mid-Atlantic Ridge
- ความรุนแรงต่างประเทศ: 6.5 แมกนิจูด
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