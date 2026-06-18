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แผ่นดินไหว จ.ตาก ลึก 1 กม. วันนี้ 18 มิ.ย. 69 ขณะทั่วโลกสะเทือน 6.5 แมกนิจูด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 09:15 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 09:17 น.
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แผ่นดินไหว จ.ตาก ลึก 1 กม. วันนี้ 18 มิ.ย. 69 ขณะทั่วโลกสะเทือน 6.5 แมกนิจูด
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวประเทศไทย รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหววันนี้ (18 มิ.ย. 69) พบศูนย์กลางในไทยที่ จ.ตาก ความลึก 1 กิโลเมตร ขนาด 2.9 แมกนิจูด ขณะที่ทั่วโลกพบแผ่นดินไหวรุนแรง 6.5 แมกนิจูด

วันที่ 18 มิถุนายน 2569 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวประเทศไทย ได้เปิดเผยข้อมูลบันทึกการเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยพบว่ามีจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในประเทศไทย ที่พิกัดจังหวัดตาก ขนาด 2.9 แมกนิจูด ซึ่งอยู่ในระดับความลึกเพียง 1 กิโลเมตรเท่านั้น ถือเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในประเทศไทย ที่พิกัดจังหวัดตาก ขนาด 2.9 แมกนิจูด
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวทั่วโลกรุนแรง 6.5 แมกนิจูด

นอกจากนี้ เมื่อตรวจสอบสถานการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกในช่วงเวลา 00.00 น. – 09.07 น. ของวันเดียวกัน พบว่ามีรายงานการสั่นสะเทือนระดับรุนแรงถึง 6.5 แมกนิจูด โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณแนวสันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก (Central Mid-Atlantic Ridge)

แผ่นดินไหวทั่วโลกรุนแรง 6.5 แมกนิจูด
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

สรุปข้อมูลสถานการณ์แผ่นดินไหว (18 มิ.ย. 69)

  • ศูนย์กลางในประเทศไทย: จังหวัดตาก ความลึก 1 กิโลเมตร
  • ศูนย์กลางต่างประเทศ: Central Mid-Atlantic Ridge
  • ความรุนแรงต่างประเทศ: 6.5 แมกนิจูด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 09:15 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 09:17 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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