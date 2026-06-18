ฟารีดา-ติณติณ เผชิญหน้าครั้งแรก ตรวจ DNA รอผลอีก 14 วัน มั่นใจ 100% เขาเป็นพ่อของลูก

ฟารีดา-ติณติณ New Country เผชิญหน้าครั้งแรก ตรวจ DNA ลูกในท้อง รอผลอีก 14 วัน มั่นใจ 100% เขาเป็นพ่อของลูก เผย ได้ลูกสาว รับกังวลสังคมโจมตีลูกหลังคลอด
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ 18 มิถุนายน 2569 ทั้ง ฟารีดา และ ติณติณ New Country ได้เดินทางมายัง บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซอยวิภาวดีรังสิต 16/6 เพื่อดำเนินการตรวจ DNA พิสูจน์ความเป็นพ่อของลูกในครรภ์ ซึ่งถือว่าเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้น
หลังจากทำการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างเสร็จแล้ว ฟารีดา พร้อมด้วย ทนายพัฒน์ ออกมาให้สัมภาษณ์กับกองทัพนักข่าวที่รอทำข่าวอยู่ที่หน้าคลินิก โดย ฟารีดา เปิดใจว่า
“สำหรับการตรวจ DNA วันนี้พร้อมมาก ๆ และไม่กังวลกับผลที่จะออกมา เพราะมั่นใจมาก ว่า ติณติณ เป็นพ่อเด็ก แต่ถ้าวันนี้ผลไม่ใช่ก็ต้องรับกระแสสังคมอย่างเดียว วันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกตั้งแต่เกิดเรื่องก็ยังไม่ได้เจอกันเลย ถ้าเจอกันและอีกฝ่ายยอมพูดคุยด้วยก็คงจะคุยแค่เรื่องลูกเท่านั้น
ตอนนี้สภาพจิตใจแย่มาก ไม่เข้าโซเชียลเลย เก็บตัวอยู่ในห้องโฟกัสกับตัวเองและลูกในท้องอย่างเดียว ยืนยันว่าพูดความจริงทุกอย่าง จากประเด็นที่เกิดขึ้นก็มีการได้คุยกับลูกในท้องบ้างว่า จะเป็นแม่ที่ดีที่สุด กลัวว่าเขาออกมาแล้วจะโดนเหมือนหนู แต่ก็จะปกป้องเขาให้ดีที่สุด ก็ได้ลูกสาว ไม่อยากให้เขามาเจออะไรแบบนี้ ตอนที่เขาคลอดออกมาก็กลัวสังคมจะมาด่าเด็ก เพราะเขาไม่เกี่ยวข้องด้วย ก็อยากจะขอโอกาสทั้งสังคม และผู้ใหญ่ทุกคน อยากกลับไปทำงาน อยากมีเงินไปเลี้ยงลูก”
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อ้างอิงจาก : โหนกระแส
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