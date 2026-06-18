“ภาวุธ” สส.พรรคประชาชน ออกโรงปฏิเสธ ไม่เกี่ยวกับขบวนการ Forex
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.พรรคประชาชน ออกโรงปฏิเสธ ไม่เกี่ยวกับขบวนการ Forex ในเบื้องต้นขอรอดูหมายและข้อมูลอย่างเป็นทางการก่อน
DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กรายงานถึงปฏิบัติการตรวจค้น Shutdown the laundering ปราบเครือข่ายลงทุน Forex โดยคาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในรายงานเบื้องต้นระบุว่า นักการเมืองที่เกี่ยวข้องคือนักการเมือง ภ. นั้น
ล่าสุดนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.พรรคประชาชน โดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ของช่อง 3 โดยระบุว่าว่า “รอดูหมายก่อน” และเมื่อถูกสอบถามกรณีกระแสเชื่อมโยงเส้นเงินกับขบวนการ Forex เจ้าตัวกล่าวว่า “ยังไม่มีความเห็น ขอรอข้อมูลอย่างเป็นทางการ” พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการ Forex
ทั้งนี้ มีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ในวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.นี้ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเป็นผู้นำทีมคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบูรณาการเกี่ยวข้อง ตั้งโต๊ะแถลงผลการปฏิบัติการและสรุปรายงาน พร้อมกับจะมีการเปิดแผนผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนดัง และคนในวงการบันเทิง รวมถึงบริษัทนิติบุคคลเอกชน จำนวนมูลค่าความเสียหาย จำนวนผู้เสียหายทั้งหมด และพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจค้นเครือข่ายดังกล่าวอีก
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