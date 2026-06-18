ข่าวต่างประเทศ
เปิดข้อตกลง MOU อิหร่านและสหรัฐฯ 14 ข้อ สหรัฐฯจ่ายค่าฟื้นฟู-เปิดช่องแคบฮอร์มุซ
เปิดข้อตกลง MOU อิหร่านและสหรัฐฯ 14 ข้อ สหรัฐฯจ่ายค่าฟื้นฟู เปิดช่องแคบฮอร์มุซ หลังทั้งสองชาติร่วมลงนามและบังคับใช้แล้ว
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน สำนักข่าว BBC ได้เปิดเผยข้อตกลง MOU 14 ข้อระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ โดยในเบื้องต้นระบุว่าทั้งสองชาติจะได้เซ็นข้อตกลงดังกล่าว และมีผลบังคับใช้แล้ว
- หยุดยิงทุกจุด รวมถึงเลบานอน
- สหรัฐฯจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของอิหร่าน
- สหรัฐ-อิหร่าน จะเจรจาและหาข้อตกลงสุดท้ายได้ภายใน 60 วัน แต่สามารถยืดได้หากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ
- สหรัฐฯยุติการปิดล้อมด้วยกองทัพเรือใน 30 วัน
- เปิดช่องแคบฮอร์มุซใน 30 วัน โดยไม่มีการเก็บค่าผ่านทาง และทำให้เรือสามารถเดินทางผ่าได้อย่างปลอดภัย
- สหรัฐฯและพันธมิตรนำเสนอแผนฟื้นฟูมูลค่าอย่างน้อย 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
- ยุติการคว่ำบาตรน้ำมันและแหล่งพลังงานของอิหร่าน
- อิหร่านต้องยุติผลิตหรือซื้ออาวุธนิวเคลียร์
- (ข้อ 9-10) สหรัฐฯ และอิหร่านตกลงที่จะคงสถานะเดิมของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไว้ชั่วคราว จนกว่าจะสามารถจัดการกับยูเรเนียมเสริมสมรรถนะได้
- รับประกันว่าจะทำให้เงินทุนที่ถูกระงับหรือจำกัดไว้สามารถใช้ได้เต็มจำนวน
- (ข้อ 12-14) การติดตามและการเจรจาขั้นสุดท้าย โดยสหรัฐฯจะสร้างกลไกเพื่อจับตาการใช้ MOU และการปฏิบัติตามข้อตกลงในอนาคต แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าในทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทรัมป์” ประกาศบรรลุข้อตกลงยุติสงครามอิหร่าน ส่องข้อตกลงเบื้องต้น
- “ทรัมป์” สั่งยุติการโจมตีอิหร่าน แต่ยังคงปิดล้อมทางน้ำ อ้างการเจรจาใกล้สำเร็จแล้ว
- สวิสฯ ยืนยันเตรียมใช้เป็นสถานที่เซ็นลงนามสันติภาพอิหร่าน-สหรัฐฯ 19 มิ.ย.
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา
วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026
11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
นักท่องเที่ยวอินเดียดับ ถูกเหวี่ยงตกรถม้า หลังม้าตกใจวิ่งหนี กลางสวนนิวยอร์ก
41 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
ราคาทองวันนี้ 18 มิ.ย. 69 ครั้งที่ 2 ขยับขึ้น 100 บาท ทองคำแท่งขายออก 66,900 บาท
51 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
สุดเศร้า ‘อั้ม พัชราภา’ สูญเสีย ‘น้องถั่ว’ สุนัขแสนรัก หมอปั๊มหัวใจยื้อชีวิตสุดทาง
57 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
ฟารีดา-ติณติณ เผชิญหน้าครั้งแรก ตรวจ DNA รอผลอีก 14 วัน มั่นใจ 100% เขาเป็นพ่อของลูก
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เปิดข้อตกลง MOU อิหร่านและสหรัฐฯ 14 ข้อ สหรัฐฯจ่ายค่าฟื้นฟู-เปิดช่องแคบฮอร์มุซ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“เท้ง ณัฐพงษ์” แนะแนวทาง “ขนม 5 ชั้น” ปรับปรุง TH-AI เป็นมากกว่าแค่ Passport
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เผยผู้เสียชีวิตเหตุเครื่องบินเจ็ทตกสหรัฐฯ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท-เจ้าพ่อเทคโนโลยีเท็กซัส
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ชื่นมื่น! “อนุทิน” พร้อมภริยาถ่ายภาพคู่ “ปูติน” ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
“เดวี่ เชส” นักพากย์สาวชาวอเมริกัน เจ้าของบท “ลิโล” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 35 ปี
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
คลิปนาที นักผจญภัยหนุ่มคนดัง พลาดท่า ‘ตกปล่องภูเขาไฟ’ ลึก 120 ม. หลังโชว์ปีนผาไร้เซฟตี้
13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
คลิปไวรัล! นาที เจ้าบ่าวร่ำไห้ ก่อนวูบหมดสติกลางงานแต่ง หลังเห็นหน้าเจ้าสาวครั้งแรก
14 ชั่วโมง ที่แล้ว