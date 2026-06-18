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“เท้ง ณัฐพงษ์” แนะแนวทาง “ขนม 5 ชั้น” ปรับปรุง TH-AI เป็นมากกว่าแค่ Passport

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 08:33 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 08:37 น.
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เท้ง ณัฐพงษ์ แนะนายกฯ แนะแนวทาง “ขนม 5 ชั้น” ปรับปรุง TH-AI เป็นมากกว่าแค่ Passport เพื่อให้โลกพึ่งพาประเทศไทยในอนาคต

นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ เท้ง สส.บัญชีรายชื่อได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กวิจารณ์นโยบาย TH-AI Passport โดยระบุว่า “TH-AI อนาคตไทย กับพลวัตในระเบียบโลกใหม่ ]

TH-AI (อ่านออกเสียงว่า “ไทย-เอไอ”) ผมอยากให้สื่อถึง “แผน AI แห่งชาติ” ที่ควรถูกปรับปรุงใหม่โดยบอร์ด AI ซึ่งนายกฯ เป็นประธาน มากกว่าแค่โครงการ TH-AI Passport

ประเด็นสำคัญ ของแผน AI แห่งชาติก็คือ เราจะจัดวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศด้าน AI อย่างไรให้:

(1) ไทย ไม่ได้เป็นแค่ผู้ซื้อ แต่เป็นผู้สร้างบางอย่าง ที่โลกต้องการได้ด้วย
(2) สร้าง Spillover ออกไปในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) สร้างอำนาจต่อรองให้ไทยในระเบียบโลกใหม่ ที่ไทยกำลังถูกบีบจากทุกทิศทาง

ก่อนพูดถึงเรื่อง AI ผมอยากให้ทุกท่านได้เข้าไปอ่านโพสต์ “พลวัตมหาอำนาจกลางกับการจัดระเบียบโลกใหม่” ซึ่งจะถูกใช้เป็นกรอบใหญ่ในการจัดทำแผน AI ในมุมมองของผมได้ที่: https://web.facebook.com/natthaphong.ruengpanyawut/posts/pfbid021maVCDko4ptWcrdmhR7mpDPRUZQjZVicEQMcWUksE5TtEKy6TwAyV5waUnnJBCgUl

จากกรอบยุทธศาสตร์ใหญ่ของไทยในระเบียบโลกใหม่ มาสู่การจัดทำ “แผน AI แห่งชาติ” ที่ผมอยากให้เราแบ่งการพิจารณาออกเป็น ‘ขนมชั้น’ 5 ชั้น เพื่อทำให้เราเห็นภาพว่าในแต่ละชั้น ประเทศไทยควรกำหนดจุดยืนและทิศทางของอุตสาหกรรมในแต่ละห่วงโซ่อุปทานอย่างไร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาพใหญ่ตามลิงค์ด้านบน

ชั้นแรก: พลังงานสะอาด | ชั้นสอง: ชิป (Chip) | ชั้นสาม: ข้อมูล (Data) | ชั้นสี่: อัลกอริทึม (Algorithm) | ชั้นห้า: แอป (Application)

[ ชั้นที่ 1 พลังงานสะอาด: ปลั๊กไฟของอาเซียน ]

ถ้ามีใครบอกว่า ไทยไม่ควรส่งผ่านพลังงานสะอาดให้เพื่อนบ้านในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ เพราะ Data Center ต้องการพลังงานสะอาด และไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานสะอาด เรื่องอะไรเราต้องส่งพลังงานสะอาดให้เขา? ผมคงไม่เห็นด้วยกับกรอบแนวคิดนี้เท่าใดนัก

ประการแรกต้องออกตัวก่อนว่า ผมไม่ได้ค้านการตั้ง Data Center ในไทย กลับกัน ถ้าจะมี Data Center มาตั้งเพิ่มในไทย ก็อาจจะยินดีด้วยซ้ำ เพียงแต่เราไม่ควรเอาตัวเลขเงินลงทุนในการตั้ง Data Center ในไทย (โครงการหนึ่งอาจเป็นแสนล้านบาท) มาใช้เป็นผลงาน-โฆษณาใหญ่โต แล้วไปบดบังกรอบยุทธศาสตร์ภาพใหญ่ ที่อาจทำให้ไทยเดินเกมผิดในภูมิรัฐศาสตร์โลก

เราต้องอย่าลืมว่า Data Center ใช้ Local Content ในสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเทียบกับเงินลงทุนทั้งหมด แถมยังจ้างคนน้อย คำตอบที่ถูกต้อง จึงอาจไม่ใช่แค่การคิดถึงตัวเลขจำนวน Data Center ที่จะมาถูกตั้งในไทยอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควรคิดให้ครอบคลุมในทุกมิติ ถ้าในกรณีนี้ (ที่กำลังพูดถึงเรื่อง AI) ก็ควรคิดให้ครบลูปตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (ขนมชั้น 5 ชั้น) และครบทุกมิติ (ทั้งในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐศาสตร์)

ข้อเสนอในชั้นนี้ของผม: วางบทบาทให้ไทย เป็นศูนย์กลางพลังงานไฟฟ้าสะอาดของภูมิภาค โดยการทำ ASEAN Smart Grid เพื่อผลิตไฟฟ้าที่ถูก สะอาด และเป็นธรรม ให้กับภูมิภาค ซึ่งต้องเริ่มจากการเปิดเสรีตลาดพลังงาน ไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนในประเทศ

ซึ่งผมเคยอภิปรายข้อเสนอนี้ไว้ที่:

“ไฟฟ้าถูก สะอาด และเป็นธรรม รัฐบาลไม่ต้องกู้สักบาท”
https://web.facebook.com/reel/3090194327849144

นี่จะเป็นพื้นฐาน ให้กับอนาคตของไทยและอาเซียนในด้าน AI รวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงเพิ่มอำนาจต่อรองให้ไทยและอาเซียน สอดรับกับยุทธศาสตร์ภาพใหญ่ของไทยในระเบียบโลกใหม่ด้านบน

[ ชั้นที่ 2 Semiconductor: ไทยต้องขึ้นขบวนรถไฟให้ถูก “โบกี้” ]

ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม Semiconductor นั้นใหญ่มาก ตั้งแต่:

Design > Fabrication > OSAT > PCB / PCB-A

บางส่วน ไทยเก่งอยู่แล้ว บางส่วน ไทยต้องเลือกเก่ง บางส่วน รัฐควรเข้าไปสนับสนุน

ถ้าโจทย์คือการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม Semiconductor ให้เกิดขึ้นในประเทศ เราอาจต้องเลือกขึ้นให้ถูกโบกี้ และถูกขบวนรถไฟ

หัวขบวนรถไฟ เปรียบเสมือนชิปแต่ละประเภท เช่น Logic Chip, Sensor Chip, Power Chip

หัวขบวนรถไฟ ที่เรียกว่า Logic Chip ล้ำสมัย (ระดับ 2–3 นาโนเมตร) ไม่ควรเป็นสมรภูมิที่ไทยควรเอาทรัพยากรหลักไปทุ่มแข่ง เพราะสมรภูมินี้เป็นของไต้หวันกับเกาหลี ที่เขาใช้เงินทุนมหาศาลและเทคโนโลยีสะสมหลายสิบปีจนยึดหัวหาดในสมรภูมินี้ได้แล้ว เราไม่จำเป็นต้องไปแข่งกับเขาในการสร้างหัวขบวนรถไฟขบวนนี้

ทุกขบวนรถไฟ ย่อมต้องมีโบกี้มาต่อพ่วง ทุกโบกี้ในขบวนรถไฟนั้น คือ มูลค่าที่เกิดขึ้นที่รถไฟขบวนนั้นจะส่งมอบได้ ซึ่งไทยมีพื้นฐานที่ดีในบางโบกี้อยู่แล้ว ทั้งกลุ่มให้บริการแพ็กเกจชิป ประกอบ และทดสอบชิป (OSAT: Outsourced Semiconductor Assembly and Test), PCB และ PCB-A, รวมถึง Fabless ในชิปบางชนิด เช่น Sensor Chip รวมถึง Photonics ที่สามารถผูกกับฐานยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ที่เราเป็นเบอร์ต้นของภูมิภาคมา 30 ปีได้

ตัวอย่างข้อเสนอในชั้นนี้:

– ตั้งคลัสเตอร์ชิปกำลังและแพ็กเกจจิ้ง (Power Chip & Packaging Cluster) เชื่อมกับฐานยานยนต์ไฟฟ้า ให้ซัพพลายเชนกระจุกอยู่ในประเทศ

– ให้สิทธิประโยชน์ BOI แบบ “เลือกโบกี้” เจาะไปยัง Advanced Packaging, SiC/Power device, Photonics, Sensor ไม่หว่านแหจนเป็นเบี้ยหัวแตก

– สร้างกำลังคนแบบ dual-track ที่เรียนในมหาวิทยาลัยควบกับฝึกในโรงงานจริง (โมเดลเยอรมนี) ไม่ทำเพียงหลักสูตรในกระดาษ

– ตั้งกองทุนร่วมลงทุน ดึงผู้ผลิตชิประดับโลก มาผูกซัพพลายเชนกับไทยในระยะยาว แลกกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทไทย

[ ชั้นที่ 3 ข้อมูล (Data): บ่อน้ำมันแห่งใหม่ของอาเซียน ]

AI เก่งได้ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพ

อธิปไตยทางข้อมูล คือ อธิปไตย AI และ อธิปไตยทางเทคโนโลยี ของโลกในอนาคต

นี่คือโจทย์ในขนมชั้นนี้ … แน่นอน หลายคนอาจบอกว่า เราสูญเสียอธิปไตยทางข้อมูล ไปให้กับแพลตฟอร์มต่างชาติไปหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Social Network, Online Shopping ฯลฯ แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด – AI ส่งผลกระทบในวงกว้างกว่านั้นมาก นอกเหนือจาก Chat, Feed Algorithm และ การยิง Ads

ลองนึกถึง …

AI เพื่อการเกษตร ที่รู้จักเมล็ดพันธุ์ ดิน น้ำ โรค วัชพืช ลมฟ้าอากาศ ในไทย
AI เพื่อการจัดการเมือง ตั้งแต่การจัดการจราจร การรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงการระบายน้ำ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ
AI เพื่อสุขภาพ … AI เพื่อการเรียนรู้ … รวมถึง AI เพื่ออีกหลายร้อย-หลายพันโจทย์ที่จะพัฒนาขึ้นได้ จากการที่เรามีโครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูลที่ดี

ตัวอย่างข้อเสนอในชั้นนี้:

– จากกรอบ DEFA: Digital Economy Framework Agreement ที่สิงคโปร์เป็นหัวเรือหลักในการผลักดันอยู่ ไทยควรเสนอให้ ASEAN มี Legal Framework ในลักษณะเดียวกับ Data Act และ Data Governance Act ของ EU เพื่อส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจข้อมูลในภูมิภาคอาเซียน

– วางโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Digital Id, Data Sharing หรือ Big Data ที่สอดรับกับมาตรฐานใน Legal Framework ด้านบน

– กำหนดมาตรฐานข้อมูล ให้กับชุดข้อมูลที่ส่งผลสูงต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ เช่น ข้อมูลทางการเงิน, ข้อมูลสุขภาพ, ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลการเดินทาง ฯลฯ เพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยี AI

การวาง Legal Framework และโครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูลที่ดี จะช่วยสร้างพรมแดนทางเทคโนโลยี และสร้างอธิปไตยทางข้อมูลให้กับไทยและอาเซียนในอนาคต

[ ชั้นที่ 4 Algorithm สร้าง AI ไทยที่เก่งเฉพาะทาง ]

ประเทศไทยไม่ต้องทุ่มทรัพยากรจำนวนมหาศาลเพื่อสร้าง Frontier Model ไปแข่ง OpenAI, Anthropic, Google แต่เรามุ่งสร้าง “อธิปไตยทางอัลกอริทึม” (Algorithm Sovereignty) หรือความสามารถในการพัฒนา AI ที่ตอบโจทย์ประเทศให้ได้ดีกว่าใคร ด้วยข้อมูลและบริบทเฉพาะของประเทศที่เราเป็นเจ้าของ

AI ของไทยจะครอบคลุมทั้งการเกษตร การบริหารจัดการน้ำและพลังงาน การวางแผนเส้นทางขนส่งสาธารณะในท้องถิ่น (Origin-Destination Analysis) ที่มีรากฐานโดยข้อมูลของเราเอง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (GeoAI) การวิเคราะห์ภาพจากดาวเทียมและกล้อง (Computer Vision) ตลอดจน AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ

ตัวอย่างข้อเสนอในชั้นนี้:

– การสนับสนุน Open Model ที่เป็นโอเพนซอร์ส นำมาปรับแต่ง (fine-tune) ให้เฉพาะทางกับบริบทไทย เช่น โมเดลภาษาราชการไทย เป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางที่เปิดให้ทุกหน่วยงานเรียกใช้ฟรี เก่งเรื่องระเบียบ กฎหมาย หนังสือเวียน คำพิพากษา หรือองค์ความรู้ภาครัฐที่สำคัญ

– ลงทุนใน AI เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น GeoAI, Decision AI, Computer Vision เพื่อทำ Model การจัดการน้ำและภัยพิบัติ, AI วิเคราะห์ภาพดาวเทียมเพื่อตรวจจับการบุกรุกป่าและติดตามสิ่งแวดล้อม, AI วางแผนจราจรและโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและโมเดลเฉพาะทางด้านสุขภาพ การศึกษา

เป้าหมายของชั้นนี้ คือการสร้างความสามารถทางอัลกอริทึมที่ทำให้ประเทศไทยแก้ปัญหาของตัวเองได้ดีกว่าใคร เปลี่ยนข้อมูลที่เรามีให้กลายเป็นความได้เปรียบทางเศรษฐกิจในระยะยาว

[ ชั้นที่ 5 Application ระเบิดพลัง AI ที่มากกว่า Chat ]

ห่วงโซ่อุปทาน AI ทั้งหมด ตั้งแต่พลังงาน ชิป ข้อมูล และอัลกอริทึม จะไม่มีความหมายเลย หากไม่สามารถเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริง

เป้าหมายของนโยบายดิจิทัลและ AI ของเราคือการทำให้เศรษฐกิจเติบโตเร็วขึ้น ลดทุจริตคอร์รัปชัน ภาครัฐทำงานมีประสิทธิภาพ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อีกทั้งในหลายประเทศที่ใช้กำลังซื้อภาครัฐสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ตั้งแต่อินเทอร์เน็ต ระบบนำทางดาวเทียม ไปจนถึงอุตสาหกรรม AI ในปัจจุบัน

ประเทศไทยก็ทำแบบนั้นได้เช่นกัน ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างเชิงกลยุทธ์ (Strategic Procurement)

ตัวอย่างของชั้นนี้:

– การมีเครื่องมือที่ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ AI ร่างเอกสารหรือลดภาระงานเอกสาร ลดขั้นตอนการอนุมัติ ดูตัวอย่างจากสิงคโปร์ที่โฟกัสเรื่องใช้เทคโนโลยีที่มี AI เป็นส่วนประกอบ เพื่อยกระดับการทำงานภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Pair (https://pair.gov.sg/)

ลองคิดไปไกลกว่านั้น ให้นึกภาพว่าเมื่อรัฐมี AI ที่เปิดให้เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นผู้ใช้ทั่วไป สามารถ Prompt เพื่อทำ Digital Transformation เปลี่ยนกระดาษให้กลายเป็นแอปได้เอง เพราะ AI เข้าใจกฎ ระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนในระบบราชการทั้งหมดของรัฐ เราจะเพิ่มผลิตภาพ ลดขั้นตอนในระบบราชการได้ขนาดไหน

– AI ตรวจจับความผิดปกติของงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และโครงการภาครัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและเพิ่มความโปร่งใส อย่างที่พรรคได้เคยนำเสนอไปแล้ว

– การกระจายนวัตกรรมท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกแก้ปัญหาของตัวเองด้วยเทคโนโลยี (bottom-up) อย่างระบบขออนุญาตที่อนุมัติได้โดยเอา AI เข้ามาช่วยพิจารณา เปลี่ยนจาก “ดุลพินิจ” ของเจ้าหน้าที่ ให้เป็น “ดิจิทัลพินิจ” ในกระบวนงานที่เหมาะสม เพื่อประหยัดเวลาและยุติการเรียกรับสินบน

– การสนับสนุน Funding การมีกองทุนเรื่อง Sovereign AI / Deep Tech ที่ลงทุนในบริษัทไทยชั้น Algorithm และ Application โดยเฉพาะ เปลี่ยนกองทุนมาใช้หลักการ “รัฐเป็นลูกค้ารายแรก” ที่กำหนดสัดส่วนงบจัดซื้อนวัตกรรมจาก startup และ SME ไทย ใช้กำลังซื้อภาครัฐดึงทั้งระบบให้โต โดยหากดูตัวอย่างของ Sovereign AI จากสหราชอาณาจักร พอให้เห็นภาพได้ (https://www.sovereignai.gov.uk)

ในเป้าหมายสูงสุดของชั้นนี้ คือการทำให้ประเทศไทยมีผลิตภาพสูง โปร่งใส และแข่งขันในเศรษฐกิจโลกได้ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะภาครัฐที่ได้ประโยชน์ เอกชนก็ได้ประโยชน์หากเรามีขนมชั้นที่ 4-3-2-1 ที่ดี

[ สรุป ]

หากผมเป็นผู้กำกับนโยบายของประเทศไทยในห้วงเวลาที่ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนดุลอำนาจทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และภูมิรัฐศาสตร์ของโลกใหม่ คำถามที่สำคัญก็คือ ในอีก 10–20 ปีข้างหน้า ไทยและอาเซียนจะมีบทบาทอะไร และจัดวางตำแหน่งของตัวเองอย่างไรในโลกใหม่

เราจะเป็นเพียง “ผู้บริโภคเทคโนโลยี” ที่รอซื้อ รอเช่า สิ่งที่ประเทศอื่นสร้างมา หรือจะเป็น “มหาอำนาจขนาดกลาง” ที่โลกต้องพึ่งพาบางอย่างจากเรา

สิ่งที่โลกต้องพึ่งพาเรานั้น ระหว่างเราสร้างคนเดียวแล้วทำแข่งกับเพื่อนบ้าน กับเรา-เพื่อนบ้านต่างร่วมมือกัน มียุทธศาสตร์ภาพใหญ่ที่เห็นตรงกัน ว่าในแต่ละชั้นของขนมชั้น AI – ไทยและอาเซียนจะเข้าไปยึดหัวหาดเหล่านั้นร่วมกันได้อย่างไร

เราสามารถเป็นหลักยึด และเป็นผู้เล่นหลักที่ช่วยยกระดับอาเซียน ให้มีพลังงานไฟฟ้าที่ถูก สะอาด และเป็นธรรมในภูมิภาคได้

เราสามารถเป็นฐานสำคัญ ให้อาเซียนมีห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ ที่สร้างอำนาจต่อรองในทางเศรษฐกิจให้ไทยและอาเซียนในโลกอนาคต

เราสามารถเป็นตัวกลางในการเจรจา ให้อาเซียนมีกรอบกฎหมายเพื่อสร้างอธิปไตยทางข้อมูล ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไปพร้อม ๆ กับการยกระดับอาเซียนไปสู่การใช้ประโยชน์ข้อมูลในทางเศรษฐกิจได้

เราสามารถเป็นผู้พัฒนา AI ที่เข้าใจบริบทของประเทศและภูมิภาคได้

และเราสามารถเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีที่เราผลิตได้เอง เอาเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับผลิตภาพ ความโปร่งใส และคุณภาพชีวิตของประชาชน

การเข้ายึดหัวหาดในแต่ละชั้นได้ คือ การยึดหัวหาดในสมรภูมิ AI และสมรภูมิโลกในอนาคตได้

นี่คือ TH-AI ในระเบียบโลกใหม่ ที่ผมอยากเทียบกับ ‘ขนมชั้น 5 ชั้น’ เพื่อทำให้ทุกคนเห็นภาพ และทำให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างแท้จริงครับ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 08:33 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 08:37 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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