ตามหา “น้องปี่เซียะ” แมวสก็อตติชโฟลด์ หายไปหนึ่งเดือน ตั้งเงินรางวัล 1 แสน
หมอเชียงรายประกาศตามหา “น้องปี่เซียะ” แมวสก็อตติชโฟลด์ หายไปแล้วหนึ่งเดือน ยังไม่พบ พร้อมตั้งเงินรางวัล 1 แสน
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Benjarat Fuwongsitt ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กตามหาแมวระบุว่า “ยังตามหาน้องอยู่นะคะ น้องหายไป 1 เดือนแล้วค่ะ ( น้องเป็นพันธุ์ขนยาว ตอนนี้ขนน่าจะเริ่มยาวกว่าในภาพค่ะ )
“ตามหาปี่เซียะ น้องแมว Scottish Fold สีขาวส้ม หายวันที่ 18 พ.ค. 2569 เวลาประมาณ 05.00 น. พิกัดที่หาย : หมู่บ้านนิรติ จ.เชียงราย
หากผู้ใด ” พบเจอและช่วยดูแลน้องไว้ได้อย่างปลอดภัย” มีสินน้ำใจตอบแทน 100,000 บาทค่ะ 095-4458220″
ทั้งนี้สำนักข่าวอมรินทร์รายงานเพิ่มเติมว่า จากการพูดคุยกับหมอเบญ เจ้าของแมวเล่าว่า น้องได้หายออกจากบ้านไปวันที่ 18 พ.ค. 69 (เดือนที่ผ่านมา) เวลาประมาณ ตี 4 แต่มาทราบเมื่อเวลาประมาณตี 5 เนื่องจากลืมปิดบ้าน จึงทำให้มีน้องแมวออกไปข้างนอกบ้านจำนวน 2 ตัว อีกหนึ่งตัวกลับเข้าบ้านประมาณตี 5 แต่น้องปี่เซียะได้หายไป ตนพยายามตามหาทั่วทั้งหมู่บ้านในโครงการ และได้ปิดประกาศในหมู่บ้าน ก็ไร้วี่แวว มาจนถึงวันนี้ ก็ยังไม่พบ จนกระทั่งหมดหวัง แต่ก็ยังภาวนาว่า หากมีคนใดคนหนึ่งได้จับตัวน้องไปเลี้ยงไว้ หากเห็นโพสต์ที่ตนได้ตั้งเงินรางวัลไว้ 1แสนบาทก็อาจจะนำมาคืนก็ได้
เหตุผลที่ตนได้ตั้งเงินรางวัลไว้หลักแสน เนื่องจากน้องแมว ปี่เซียะ มีคุณค่าทางจิตใจ น้องน่ารัก แถมขี้อ้อน ไม่ดุร้าย ใครเห็นก็หลงรัก โดยเฉพาะน้องปี่เซียะเกิดในวันที่และเวลาเดียวกันกับตน ซึ่งเป็นอะไรที่มีตรงกันมาก ที่ตนรักและเป็นห่วง เนื่องจากน้องหากินเองไม่เป็น เพราะตนไม่เคยปล่อยให้ออกไปไหนเลย อีกทั้งตนเองเลี้ยงน้องแมวซึ่งรัก และผูกพัน เหมือนทรัพย์สินอื่นแต่ที่หายไป และคงไม่หาตัวไหนมาทดแทนได้
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