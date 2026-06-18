เผยผู้เสียชีวิตเหตุเครื่องบินเจ็ทตกสหรัฐฯ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท-เจ้าพ่อเทคโนโลยีเท็กซัส
เผยผู้เสียชีวิตเหตุเครื่องบินเจ็ทตกสหรัฐฯ คือ โจชัว บาเออร์ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Capital Factory เจ้าพ่อเทคโนโลยีเท็กซัส
จากกรณีที่มีรายงานเครื่องบินเจ็ตตกลงบนทางด่วนในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ศพ
ล่าสุดสำนักข่าว AP ได้รายงานเพิ่มเติมว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวคือนายโจชัว บาเออร์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Capital Factory และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในออสติน ซึ่งบริษัทของเขาสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือเรืออัตโนมัติ
จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องบินรุ่นดังกล่าวคือ Cessna Citation Latitude ออกเดินทางจากสนามบินในประเท็กเม็กซิโก เมื่อช่วงเวลา 18.19 น. ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนที่จะมีรายงานว่านักบินได้แจ้งเครื่องยนต์ขัดข้องขอลงจอดฉุกเฉิน และประสบเหตุในที่สุด
ขณะที่นักบินและผู้โดยสารอีก 5 รายที่เหลือถูกนำส่งโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าผู้โดยสารที่เหลือเป็นครอบครัวของนายบาเออร์หรือไม่
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