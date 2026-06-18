ข่าวการเมือง

ชื่นมื่น! “อนุทิน” พร้อมภริยาถ่ายภาพคู่ “ปูติน” ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 07:46 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 07:46 น.
96

ชื่นมื่น! “อนุทิน” พร้อมภริยาถ่ายภาพคู่ “ปูติน” ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner มีกำหนดหารือทวิภาคี เพื่อเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner) หลังเข้าร่วมเวทีประชุม ASEAN-Russia Business Forum เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุข ผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย สมัยพิเศษ ในนามของ นาย วลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพ ที่โรงละครแห่งรัฐตาตาร์ กาเลียสกา คามาล พร้อมทั้งรับชมการแสดงทางวัฒนธรรม

โดยนายอนุทิน พร้อมคณะ ได้เดินทางถึงเมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ (ASEAN-Russia Commemorative Summit) ระหว่างวันที่ 16–19 มิถุนายน 2569 ในโอกาสครบรอบ 35 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย

การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะต่อไป โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค ตลอดจนทิศทางความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซียในระยะต่อไป และการหารือระหว่างอาหารกลางวัน (Working Lunch) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการใช้ศักยภาพของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเชีย โดยมีผู้แทนจากองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU) สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน และหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เข้าร่วมด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียในสาขาที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พลังงาน และเทคโนโลยี อันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในระยะยาว

ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงค่ำของวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทย และมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 19 มิถุนายน 2569

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แพทย์ เผยขั้นตอนตรวจ DNA ฟารีดา-ติณติณ ส่งแล็บฮ่องกง คาดรู้ผล 14 วัน ข่าว

แพทย์ เผยขั้นตอนตรวจ DNA ฟารีดา-ติณติณ ส่งแล็บฮ่องกง คาดรู้ผล 14 วัน

26 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

อดีตแฟนหนุ่มมอบตัว ปล่อยภาพเปลือยสาวเครียดจนฆ่าตัวตาย ถ้าย้อนได้ จะไม่ทำอีก

7 นาที ที่แล้ว
วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026 ข่าวกีฬา

วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็ก 1 ขวบถูกตำรวจยิงดับ โดนลูกหลงขณะตำรวจยิงสกัดคนร้ายขโมยผ้าอ้อม

19 นาที ที่แล้ว
เงินเดือนข้าราชการ มิ.ย. 69 รอบ 2 ออกวันไหน เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ มิ.ย. 69 รอบ 2 ออกวันไหน เช็กวันโอนเข้าบัญชีล่าสุด

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยวอินเดียดับ ถูกเหวี่ยงตกรถม้า หลังม้าตกใจวิ่งหนี กลางสวนนิวยอร์ก

41 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 18 มิ.ย. 69 ขยับขึ้น 100 บาท ทองคำแท่งขายออก 66,900 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 18 มิ.ย. 69 ครั้งที่ 2 ขยับขึ้น 100 บาท ทองคำแท่งขายออก 66,900 บาท

52 นาที ที่แล้ว
สุดเศร้า &#039;อั้ม พัชราภา&#039; สูญเสีย &#039;น้องถั่ว&#039; สุนัขแสนรัก หมอปั๊มหัวใจยื้อชีวิตสุดทาง บันเทิง

สุดเศร้า ‘อั้ม พัชราภา’ สูญเสีย ‘น้องถั่ว’ สุนัขแสนรัก หมอปั๊มหัวใจยื้อชีวิตสุดทาง

57 นาที ที่แล้ว
ฟารีดา-ติณติณ เผชิญหน้าครั้งแรก ตรวจ DNA รอผลอีก 14 วัน มั่นใจ 100% เขาเป็นพ่อของลูก บันเทิง

ฟารีดา-ติณติณ เผชิญหน้าครั้งแรก ตรวจ DNA รอผลอีก 14 วัน มั่นใจ 100% เขาเป็นพ่อของลูก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตา! ทนายพัฒน์ เผย ฟารีดา ขอให้เป็นพยานตรวจ DNA พร้อมเผยข้อกฎหมาย ข่าว

จับตา! ทนายพัฒน์ เผย ฟารีดา ขอให้เป็นพยานตรวจ DNA พร้อมเผยข้อกฎหมาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด นักมวยดังอังกฤษ พลัดตกตุ๊กตุ๊กเสียชีวิต ภูเก็ต คนขับหนีไม่ช่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 12 กลุ่ม ฟุตบอลโลก

ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 12 กลุ่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 แสดงความเสียใจ สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกยิงดับ ช่วยเหลือเต็มที่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหว จ.ตาก ลึก 1 กม. วันนี้ 18 มิ.ย. 69 ขณะทั่วโลกสะเทือน 6.5 แมกนิจูด ข่าว

แผ่นดินไหว จ.ตาก ลึก 1 กม. วันนี้ 18 มิ.ย. 69 ขณะทั่วโลกสะเทือน 6.5 แมกนิจูด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังไทยแพ้ยูเครน วอลเลย์บอล

ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 หลังไทยแพ้ยูเครน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภาวุธ” สส.พรรคประชาชน ออกโรงปฏิเสธ ไม่เกี่ยวกับขบวนการ Forex

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดข้อตกลง MOU อิหร่านและสหรัฐฯ 14 ข้อ สหรัฐฯจ่ายค่าฟื้นฟู-เปิดช่องแคบฮอร์มุซ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” แนะแนวทาง “ขนม 5 ชั้น” ปรับปรุง TH-AI เป็นมากกว่าแค่ Passport

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตามหา “น้องปี่เซียะ” แมวสก็อตติชโฟลด์ หายไปหนึ่งเดือน ตั้งเงินรางวัล 1 แสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยผู้เสียชีวิตเหตุเครื่องบินเจ็ทตกสหรัฐฯ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท-เจ้าพ่อเทคโนโลยีเท็กซัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชื่นมื่น! “อนุทิน” พร้อมภริยาถ่ายภาพคู่ “ปูติน” ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“เดวี่ เชส” นักพากย์สาวชาวอเมริกัน เจ้าของบท “ลิโล” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 35 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาที นักผจญภัยหนุ่มคนดัง พลาดท่า &#039;ตกปล่องภูเขาไฟ&#039; ลึก 120 ม. หลังโชว์ปีนผาไร้เซฟตี้ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาที นักผจญภัยหนุ่มคนดัง พลาดท่า ‘ตกปล่องภูเขาไฟ’ ลึก 120 ม. หลังโชว์ปีนผาไร้เซฟตี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล! นาที เจ้าบ่าวร่ำไห้ ก่อนวูบหมดสติกลางงานแต่ง หลังเห็นหน้าเจ้าสาวครั้งแรก ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล! นาที เจ้าบ่าวร่ำไห้ ก่อนวูบหมดสติกลางงานแต่ง หลังเห็นหน้าเจ้าสาวครั้งแรก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายนายจ้างขืนใจสาวใช้ 18 ปีจนท้อง บังคับทำแทงดับ ข่าวต่างประเทศ

คดีสลด! สาวใช้ 18 ถูกรุมขืนใจ บังคับทำแท้งเถื่อน อาการทรุดดับ จี้แขวนคอประจาน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 07:46 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 07:46 น.
96
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ เผยขั้นตอนตรวจ DNA ฟารีดา-ติณติณ ส่งแล็บฮ่องกง คาดรู้ผล 14 วัน

แพทย์ เผยขั้นตอนตรวจ DNA ฟารีดา-ติณติณ ส่งแล็บฮ่องกง คาดรู้ผล 14 วัน

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569

อดีตแฟนหนุ่มมอบตัว ปล่อยภาพเปลือยสาวเครียดจนฆ่าตัวตาย ถ้าย้อนได้ จะไม่ทำอีก

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569
วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026

วิเคราะห์ 5 สาเหตุ วอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ยูเครน ยังหาชัยชนะแรกไม่เจอใน VNL 2026

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569

เด็ก 1 ขวบถูกตำรวจยิงดับ โดนลูกหลงขณะตำรวจยิงสกัดคนร้ายขโมยผ้าอ้อม

เผยแพร่: 18 มิถุนายน 2569
Back to top button