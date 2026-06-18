ชื่นมื่น! “อนุทิน” พร้อมภริยาถ่ายภาพคู่ “ปูติน” ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner
ชื่นมื่น! “อนุทิน” พร้อมภริยาถ่ายภาพคู่ “ปูติน” ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner มีกำหนดหารือทวิภาคี เพื่อเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner) หลังเข้าร่วมเวทีประชุม ASEAN-Russia Business Forum เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุข ผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย สมัยพิเศษ ในนามของ นาย วลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพ ที่โรงละครแห่งรัฐตาตาร์ กาเลียสกา คามาล พร้อมทั้งรับชมการแสดงทางวัฒนธรรม
โดยนายอนุทิน พร้อมคณะ ได้เดินทางถึงเมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ (ASEAN-Russia Commemorative Summit) ระหว่างวันที่ 16–19 มิถุนายน 2569 ในโอกาสครบรอบ 35 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย
การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะต่อไป โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค ตลอดจนทิศทางความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซียในระยะต่อไป และการหารือระหว่างอาหารกลางวัน (Working Lunch) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการใช้ศักยภาพของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเชีย โดยมีผู้แทนจากองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU) สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน และหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เข้าร่วมด้วย
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียในสาขาที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พลังงาน และเทคโนโลยี อันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในระยะยาว
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงค่ำของวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทย และมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 19 มิถุนายน 2569
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