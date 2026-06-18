บันเทิง
“เดวี่ เชส” นักพากย์สาวชาวอเมริกัน เจ้าของบท “ลิโล” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 35 ปี
“เดวี่ เชส” นักพากย์สาวชาวอเมริกัน เจ้าของบทลิโล และผีสาวจาก The Ring เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 35 ปี จากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน สำนักข่าว TMZ รายงานว่า เดวี่ เชส (Daveigh Chase) นักแสดงหญิงผู้ให้เสียงพากย์ต้นฉบับภาษาอังกฤษ ลิโล จาก Lilo & Stitch เสียชีวิตแล้ววัย 35 ปี
โดยแฟนหนุ่มของผู้ตายระบุว่า เธอเสียชีวิตจากจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งทำให้เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและนำไปสู่ภาวะร่างกายหยุดทำงาน
สำหรับ เดวี่ เชส นั้นมีผลงานในวงการบันเทิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้เสียงลิโล รวมไปถึงเป็นผู้พากย์ภาษาอังกฤษ จิฮิโระ โอกิโนะ จาก Spirited Away อีกหนึ่งการ์ตูนดังอีกด้วย
นอกจากนี้เธอยังเคยรับบทเป็น ซามาร่า มอร์แกน ผีสาวจาก เดอะ ริง เช่นกัน
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