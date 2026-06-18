บันเทิง

“เดวี่ เชส” นักพากย์สาวชาวอเมริกัน เจ้าของบท “ลิโล” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 35 ปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 07:30 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 07:30 น.
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“เดวี่ เชส” นักพากย์สาวชาวอเมริกัน เจ้าของบทลิโล และผีสาวจาก The Ring เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 35 ปี จากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน สำนักข่าว TMZ รายงานว่า เดวี่ เชส (Daveigh Chase) นักแสดงหญิงผู้ให้เสียงพากย์ต้นฉบับภาษาอังกฤษ ลิโล จาก Lilo & Stitch เสียชีวิตแล้ววัย 35 ปี

โดยแฟนหนุ่มของผู้ตายระบุว่า เธอเสียชีวิตจากจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งทำให้เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและนำไปสู่ภาวะร่างกายหยุดทำงาน

สำหรับ เดวี่ เชส นั้นมีผลงานในวงการบันเทิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้เสียงลิโล รวมไปถึงเป็นผู้พากย์ภาษาอังกฤษ จิฮิโระ โอกิโนะ จาก Spirited Away อีกหนึ่งการ์ตูนดังอีกด้วย

นอกจากนี้เธอยังเคยรับบทเป็น ซามาร่า มอร์แกน ผีสาวจาก เดอะ ริง เช่นกัน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 07:30 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 07:30 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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