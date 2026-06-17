อบอุ่นมาก! แอน สิเรียม มาหา น้องไอย์ หลานสาวคนแรก ขึ้นแท่นเป็นคุณยายคนสวย หลัง นนนี่ นนลนีย์ ลูกสาวคลอดลูกได้ 2 วัน
หลังจากเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 นนนี่ นนลนีย์ ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรก ตั้งชื่อให้ว่า “น้องไอย์” พร้อมเผยภาพความน่ารักให้แฟนคลับได้เชยชม โดยมีสามีหนุ่มนอกวงการอยู่เคียงข้างตลอดการคลอดทายาท ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงของวงการบันเทิงอีกครอบครัวแล้ว
ล่าสุด 17 มิ.ย. 69 แอน สิเรียม นักแสดงรุ่นใหญ่ และแม่ของ นนนี่ นนลนีย์ ได้เดินทางมารับขวัญหลานสาวคนแรกถึงที่โรงพยาบาล ก่อนจะโพสต์ภาพอุ้มหลานสาวอวดโมเมนต์อันแสนอบอุ่นผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “Still can’t believe I’m going to be a grandma” แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันกำลังจะเป็นคุณยาย”
แต่สิ่งที่สะดุดตานอกจากความน่ารักของ น้องไอย์ แล้วนั้น นั่นก็คือ คุณยายแอน ที่ยังคงทั้งสาวและสวยราวกับว่าหยุดเวลาเอาไว้ในช่วงวัย 20 ปลาย ๆ เท่านั้น
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อ้างอิงจาก : IG annsirium, nnnonie
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