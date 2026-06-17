ข่าวดาราบันเทิง

อบอุ่นมาก! แอน สิเรียม มาหา น้องไอย์ หลานสาวคนแรก ขึ้นแท่นเป็นคุณยายคนสวย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 17:55 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 17:59 น.
53

อบอุ่นมาก! แอน สิเรียม มาหา น้องไอย์ หลานสาวคนแรก ขึ้นแท่นเป็นคุณยายคนสวย หลัง นนนี่ นนลนีย์ ลูกสาวคลอดลูกได้ 2 วัน

หลังจากเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 นนนี่ นนลนีย์ ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรก ตั้งชื่อให้ว่า “น้องไอย์” พร้อมเผยภาพความน่ารักให้แฟนคลับได้เชยชม โดยมีสามีหนุ่มนอกวงการอยู่เคียงข้างตลอดการคลอดทายาท ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงของวงการบันเทิงอีกครอบครัวแล้ว

ล่าสุด 17 มิ.ย. 69 แอน สิเรียม นักแสดงรุ่นใหญ่ และแม่ของ นนนี่ นนลนีย์ ได้เดินทางมารับขวัญหลานสาวคนแรกถึงที่โรงพยาบาล ก่อนจะโพสต์ภาพอุ้มหลานสาวอวดโมเมนต์อันแสนอบอุ่นผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “Still can’t believe I’m going to be a grandma” แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันกำลังจะเป็นคุณยาย”

แต่สิ่งที่สะดุดตานอกจากความน่ารักของ น้องไอย์ แล้วนั้น นั่นก็คือ คุณยายแอน ที่ยังคงทั้งสาวและสวยราวกับว่าหยุดเวลาเอาไว้ในช่วงวัย 20 ปลาย ๆ เท่านั้น

อบอุ่นมาก! แอน สิเรียม มาหา น้องไอย์ หลานสาวคนแรก ขึ้นแท่นเป็นคุณยายคนสวย-1 อบอุ่นมาก! แอน สิเรียม มาหา น้องไอย์ หลานสาวคนแรก ขึ้นแท่นเป็นคุณยายคนสวย-2

อบอุ่นมาก! แอน สิเรียม มาหา น้องไอย์ หลานสาวคนแรก ขึ้นแท่นเป็นคุณยายคนสวย-3

ความเห็นชาวเน็ต ความเห็นชาวเน็ต-1

เห่อเจ้าจิ๋วที่สุดดด ☺️

แห่ยินดี! นนนี่ นนลนีย์ เผยโฉม น้องไอย์ หลังคลอดลูกสาวคนแรก แข็งแรง จ้ำม่ำ น่าเอ็นดู-1

แห่ยินดี! นนนี่ นนลนีย์ เผยโฉม น้องไอย์ หลังคลอดลูกสาวคนแรก แข็งแรง จ้ำม่ำ น่าเอ็นดู-2

แห่ยินดี! นนนี่ นนลนีย์ เผยโฉม น้องไอย์ หลังคลอดลูกสาวคนแรก แข็งแรง จ้ำม่ำ น่าเอ็นดู-3

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ann Sirium (@annsirium)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : IG annsirium, nnnonie

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว งวด 17/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 17/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

1 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

อบอุ่นมาก! แอน สิเรียม มาหา น้องไอย์ หลานสาวคนแรก ขึ้นแท่นเป็นคุณยายคนสวย

36 นาที ที่แล้ว
ตามตัวจนได้! ลุงขับรถจักรยานไฟฟ้า กลางห้าแยกลาดพร้าว รับเข้าใจผิดคิดว่าขับได้ ข่าว

ตามตัวจนได้! ลุงขับรถจักรยานไฟฟ้า กลางห้าแยกลาดพร้าว รับเข้าใจผิดคิดว่าขับได้

51 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก แจงภาพคุย ไชยชนก รมว.ดีอี กลางสภา ข่าวการเมือง

รู้แล้วคุยอะไร! ไอซ์ รักชนก แจงรูปคุย ไชยชนก ชิดชอบ โต้ข่าวดีลลับ จวกคนแซวชู้สาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีต รมช.คมนาคม-มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 83 ปี ข่าว

กำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีต รมช.คมนาคม-มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 83 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลเมืองดี งง สรรพากรโทรด่าหลังแจ้งเบาะแสภาษี ข่าว

พลเมืองดี งง! สรรพากรโทรมาด่า แจ้งเบาะแสภาษีทำไม โวยงานเยอะแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ติณติณ New Country โพสต์ครั้งแรก หลังได้ยกเลิกพักงาน พ้นข้อกล่าวหาเสพยา-พรากผู้เยาว์ บันเทิง

ติณติณ New Country โพสต์ครั้งแรก หลังได้ยกเลิกพักงาน พ้นข้อกล่าวหาเสพยา-พรากผู้เยาว์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แดรี่โฮม ยืนยัน นมโปรตีนสูง 30g ไม่ตกฉลาก พร้อมโชว์ผลตรวจปี 2567 ข่าว

แดรี่โฮม ยืนยัน นมโปรตีนสูง 30g ไม่ตกฉลาก พร้อมโชว์ผลตรวจปี 2567

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด อังกฤษ พบ โครเอเชีย ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ กลุ่ม L ฟุตบอลโลก

ดูบอลสด อังกฤษ พบ โครเอเชีย ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ กลุ่ม L

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! GMM ประกาศเลื่อนนัดตรวจ DNA ติณติณ New Country - ฟารีดา ให้เร็วขึ้นจากเดิม บันเทิง

ด่วน! GMM Music เลื่อนนัดตรวจ DNA ติณติณ New Country – ฟารีดา ให้เร็วขึ้นจากเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ รอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต คนใหม่ ข่าวการเมือง

ประวัติ รอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต คนใหม่ พร้อมลุยงานเพื่อประชาชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ ยูเครน วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์่ลีก 2026 วันนี้ 17 มิ.ย. ถ่ายทอดสด Monomax วอลเลย์บอล

ไทย พบ ยูเครน ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
WeGolden: แพลตฟอร์มเทรดทองคำสำหรับนักเทรดทั่วโลก ข่าวประชาสัมพันธ์

WeGolden: แพลตฟอร์มเทรดทองคำสำหรับนักเทรดทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงขอบใจทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ที่ช่วยดูแลคุณย่าและพี่มาตลอด ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงขอบใจทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ที่ช่วยดูแลคุณย่าและพี่มาตลอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจจับมือ JAS-MONO ทลายเว็บดูเถื่อน dookela ฝังเว็บพนัน รายได้เดือนละล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ช้าง ดึงสติโซเชียล เลิกอวย ตชด. ยิงวิน จยย. เป็นฮีโร่ ย้ำสังคมต้องอยู่ด้วยกฎหมาย ข่าว

อ.ช้าง ดึงสติโซเชียล เลิกอวย ตชด. ยิงวิน จยย. เป็นฮีโร่ ย้ำสังคมต้องอยู่ด้วยกฎหมาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด โปรตุเกส คองโก ฟุตบอลโลก 2026 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด โปรตุเกส พบ คองโก DR ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ กลุ่มเค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เจเรมี คลาร์กสัน” พิธีกรชาวอังกฤษคนดัง เผยป่วยเป็นมะเร็ง อาการรุนแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งริบรถ-เพิกถอนใบขับขี่ หนุ่มวัย 26 ปี ขับซิ่งวิภาวดี จำคุก 3 เดือน อ้างเทสต์รถ ข่าว

ศาลสั่งริบรถ-เพิกถอนใบขับขี่ หนุ่มวัย 26 ปี ขับซิ่งวิภาวดี จำคุก 3 เดือน อ้างเทสต์รถ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮีย ม. ฝากตำรวจขอโทษ ดีเจถูกตบหัว ข่าว

เฮีย ม. ฝากตำรวจขอโทษ ดีเจถูกตบหัว อยากให้เป็นตัวกลาง เสนอชดใช้เยียวยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร “พรรคเพื่อไทย” จำนวน 16 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ ดันโครงการ S.A.F.E.+สร้างมาตรฐานเข้ม ยกระดับความปลอดภัยแอปเรียกรถ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือชี้ แจงกรณีข่าวบิดเบือนเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทย–กัมพูชา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบ TK ย้อนเล่าชีวิตรัก 11 ปี อดีตสามีทรยศตั้งแต่วันแรก ซ้ำตรวจเจอเนื้องอกในมดลูก ช้ำหนักจนอยากตาย บันเทิง

โบ TK ย้อนเล่าชีวิตรัก 11 ปี อดีตสามีทรยศตั้งแต่วันแรก ซ้ำตรวจเจอเนื้องอกในมดลูก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไมยราพ ประณามชายกร่างตบหัว ดีเจมัด ข่าวดารา

ไมยราพ ประณาม เฮีย ม. ตบหัวดีเจ ลั่น ทุกคนอยากรู้แล้ว คุณเป็นใคร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 17:55 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 17:59 น.
53
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว งวด 17/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 17/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2569
ตามตัวจนได้! ลุงขับรถจักรยานไฟฟ้า กลางห้าแยกลาดพร้าว รับเข้าใจผิดคิดว่าขับได้

ตามตัวจนได้! ลุงขับรถจักรยานไฟฟ้า กลางห้าแยกลาดพร้าว รับเข้าใจผิดคิดว่าขับได้

เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2569
ไอซ์ รักชนก แจงภาพคุย ไชยชนก รมว.ดีอี กลางสภา

รู้แล้วคุยอะไร! ไอซ์ รักชนก แจงรูปคุย ไชยชนก ชิดชอบ โต้ข่าวดีลลับ จวกคนแซวชู้สาว

เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2569
กำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีต รมช.คมนาคม-มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 83 ปี

กำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีต รมช.คมนาคม-มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 83 ปี

เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2569
Back to top button