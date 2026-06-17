รู้แล้วคุยอะไร! ไอซ์ รักชนก แจงรูปคุย ไชยชนก ชิดชอบ โต้ข่าวดีลลับ จวกคนแซวชู้สาว
ไอซ์ รักชนก แจงภาพคุย ไชยชนก ชิดชอบ กลางสภา ยันแค่ทวงถามปมโครงการ TH-AI Passport โต้ข่าวลือดีลลับ-ชู้สาว จวกคนแซวไม่เหมาะสม
หลังจากมีการเผยแพร่รูปของ นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดีอ เดินไปพูดคุยกับ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน กลางรัฐสภา จนหลายคนสงสัยว่าทั้งสองพูดคุยประเด็นใด ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ออกมาชี้แจงแล้วว่าได้สอบถามเรื่องโครงการ TH-AI Passport อธิบายว่า
“ได้เจอกันในห้องประชุม ดิฉันเลยถามคุณไชยชนก
1) พรุ่งนี้ที่ กมธ.ติดตามงบฯ เชิญร่วมประชุมมาไหม ?
: ตอบว่าไม่มา ให้ปลัดมา
2) ไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการหรอ ?
: ไม่ตอบตรง ๆ บอกต้องดูตามกฎหมาย
3) เห็นหลักฐานล่าสุด ที่เราเปิดแล้วหรือยัง หลักฐานที่ว่าโครงการเริ่มทำตั้งแต่เดือนตุลาคม ?
: ยังไม่เห็นครับ
ถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็น แต่ก็เลยเปิดมือถือให้ดูว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติ นี่คือพฤติกรรมส่อไปในทางคอรัปชั่น
และ สส.อีกท่านที่เดินมาคุยกัน แล้วมีรูปจับมือกัน ชื่อพี่มันแกว ดิฉันก็ถามว่าแค่ชวนคุณไชยชนกคุยเอง ถึงกับไม่ไว้ใจเป็นห่วงกันต้องเดินมาคุมเลยหรอ ไม่ทำอะไรหรอกหน่า เรื่องก็มีแค่นี้ ถามว่าดีกันถึงขนาดจับไม้จับมือ ก็อยู่กรรมธิการงบมาด้วยกัน 2ปี ก็พอคุยกันได้อยู่ค่ะ พี่เค้าจะชอบมาบอกว่าแต่งตัวดีดี เสื้อให้คอสูงไว้ อย่าให้โป๊มาก ก็จะเถียงกันประจำเพราะส่วนตัวนี่ชอบแบบโป๊นิดหน่อย
สำหรับใครที่เห็นรูปแล้ว คิดไปไกลว่ามันจะมีการดีลอะไรกันหรือเปล่า ดิฉันก็ต้องยืนยันว่าโอกาสที่จะได้เจอรัฐมนตรีมันไม่ง่าย ตั้งกระทู้ถามก็ไม่ค่อยจะมาตอบกัน เชิญมาชี้แจงในกรรมาธิการก็ไม่มา ดังนั้นก็มีโอกาสแบบนี้แหละที่ได้คุยกัน
สำหรับใครที่แซวแล้วส่อไปในเชิงชู้สาว ถ้าคิดว่าแซวกันเล่น ๆ อย่าคิดมาก ลองคิดว่าถ้าเป็นน้องสาว เป็นพี่สาว เป็นแม่ เป็นแฟนสาว หรือเป็นใครในชีวิตที่คุณรัก โดนแซวแบบนี้คุณจะชอบไหมหรือคุณจะร่วมผสมโรงด้วยไหม
ปล. ฝากทุกท่านติดตามการประชุมร่วม กมธ.ติดตามงบฯ x กมธ.กฎหมาย ยุติธรรมฯ เรื่อง TH-AI passport พรุ่งนี้ด้วยนะคะ มีหลักฐานใหม่มาเปิดเพิ่มอีก
ปล. 2 นอกจากคุยกับคุณไชยชนก วันนี้ได้คุยกับ รมว.แรงงาน จุลพันธ์ ถามความคืบหน้าเรื่อง e-work permit สรุปจะเดินหน้ายังไง และ ได้คุยกับ รมว.ศึกษา แจ้งให้ทบทวน TOR โครงการ Skill credit portfolio ที่ดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าส่อมีปัญหา เพราะทาง รมว.อว. สั่งแก้ TOR โครงการชื่อที่เหมือนกันนี้แล้ว แต่คุยกับ 2 คนนี้ เค้าไม่ได้ถ่ายค่ะ”
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