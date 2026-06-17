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รู้แล้วคุยอะไร! ไอซ์ รักชนก แจงรูปคุย ไชยชนก ชิดชอบ โต้ข่าวดีลลับ จวกคนแซวชู้สาว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 17:24 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 17:26 น.
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ไอซ์ รักชนก แจงภาพคุย ไชยชนก รมว.ดีอี กลางสภา

ไอซ์ รักชนก แจงภาพคุย ไชยชนก ชิดชอบ กลางสภา ยันแค่ทวงถามปมโครงการ TH-AI Passport โต้ข่าวลือดีลลับ-ชู้สาว จวกคนแซวไม่เหมาะสม

หลังจากมีการเผยแพร่รูปของ นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดีอ เดินไปพูดคุยกับ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน กลางรัฐสภา จนหลายคนสงสัยว่าทั้งสองพูดคุยประเด็นใด ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ออกมาชี้แจงแล้วว่าได้สอบถามเรื่องโครงการ TH-AI Passport อธิบายว่า

“ได้เจอกันในห้องประชุม ดิฉันเลยถามคุณไชยชนก

1) พรุ่งนี้ที่ กมธ.ติดตามงบฯ เชิญร่วมประชุมมาไหม ?
: ตอบว่าไม่มา ให้ปลัดมา

2) ไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการหรอ ?
: ไม่ตอบตรง ๆ บอกต้องดูตามกฎหมาย

3) เห็นหลักฐานล่าสุด ที่เราเปิดแล้วหรือยัง หลักฐานที่ว่าโครงการเริ่มทำตั้งแต่เดือนตุลาคม ?
: ยังไม่เห็นครับ

ถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็น แต่ก็เลยเปิดมือถือให้ดูว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติ นี่คือพฤติกรรมส่อไปในทางคอรัปชั่น

และ สส.อีกท่านที่เดินมาคุยกัน แล้วมีรูปจับมือกัน ชื่อพี่มันแกว ดิฉันก็ถามว่าแค่ชวนคุณไชยชนกคุยเอง ถึงกับไม่ไว้ใจเป็นห่วงกันต้องเดินมาคุมเลยหรอ ไม่ทำอะไรหรอกหน่า เรื่องก็มีแค่นี้ ถามว่าดีกันถึงขนาดจับไม้จับมือ ก็อยู่กรรมธิการงบมาด้วยกัน 2ปี ก็พอคุยกันได้อยู่ค่ะ พี่เค้าจะชอบมาบอกว่าแต่งตัวดีดี เสื้อให้คอสูงไว้ อย่าให้โป๊มาก ก็จะเถียงกันประจำเพราะส่วนตัวนี่ชอบแบบโป๊นิดหน่อย

สำหรับใครที่เห็นรูปแล้ว คิดไปไกลว่ามันจะมีการดีลอะไรกันหรือเปล่า ดิฉันก็ต้องยืนยันว่าโอกาสที่จะได้เจอรัฐมนตรีมันไม่ง่าย ตั้งกระทู้ถามก็ไม่ค่อยจะมาตอบกัน เชิญมาชี้แจงในกรรมาธิการก็ไม่มา ดังนั้นก็มีโอกาสแบบนี้แหละที่ได้คุยกัน

สำหรับใครที่แซวแล้วส่อไปในเชิงชู้สาว ถ้าคิดว่าแซวกันเล่น ๆ อย่าคิดมาก ลองคิดว่าถ้าเป็นน้องสาว เป็นพี่สาว เป็นแม่ เป็นแฟนสาว หรือเป็นใครในชีวิตที่คุณรัก โดนแซวแบบนี้คุณจะชอบไหมหรือคุณจะร่วมผสมโรงด้วยไหม

ปล. ฝากทุกท่านติดตามการประชุมร่วม กมธ.ติดตามงบฯ x กมธ.กฎหมาย ยุติธรรมฯ เรื่อง TH-AI passport พรุ่งนี้ด้วยนะคะ มีหลักฐานใหม่มาเปิดเพิ่มอีก

ปล. 2 นอกจากคุยกับคุณไชยชนก วันนี้ได้คุยกับ รมว.แรงงาน จุลพันธ์ ถามความคืบหน้าเรื่อง e-work permit สรุปจะเดินหน้ายังไง และ ได้คุยกับ รมว.ศึกษา แจ้งให้ทบทวน TOR โครงการ Skill credit portfolio ที่ดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าส่อมีปัญหา เพราะทาง รมว.อว. สั่งแก้ TOR โครงการชื่อที่เหมือนกันนี้แล้ว แต่คุยกับ 2 คนนี้ เค้าไม่ได้ถ่ายค่ะ”

ไอซ์ รักชนก แจงรูปคู่ ไชยชนก ชิดชอบ
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 17:24 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 17:26 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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