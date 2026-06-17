ตามตัวจนได้! ลุงขับรถจักรยานไฟฟ้า กลางห้าแยกลาดพร้าว รับเข้าใจผิดคิดว่าขับได้
ตร.เรียกปรับ ลุงขับรถจักรยานไฟฟ้า ทะเบียนตอง 9 วิ่งกลางห้าแยกลาดพร้าว รับเข้าใจผิดคิดว่าขับได้ ย้ำสกู๊ตเตอร์-รถจักรยานไฟฟ้าห้ามวิ่งบนถนน
จากกรณีที่มีคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งถูกเผยแพร่และแชร์ต่อในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง เป็นภาพชายสูงอายุขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าสามล้อบริเวณกลางถนนห้าแยกลาดพร้าว ท่ามกลางการจราจรที่หนาแน่นและมีรถยนต์สัญจรผ่านไปมาอย่างต่อเนื่อง
จากคลิปดังกล่าวพบว่าชายสูงอายุสวมแว่นตาดำ ขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าสามล้อทะเบียน “ตอง 9” เคลื่อนตัวไปอย่างช้า ๆ อยู่ในช่องทางการจราจร ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต่างแสดงความเป็นห่วง เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ทุกเมื่อ โดยในคลิปยังมีเสียงผู้บันทึกเหตุการณ์กล่าวด้วยความห่วงใยว่า “ห้าแยกลาดพร้าวเลยนะลุง อันตรายมาก ใครเป็นลูกเป็นหลานช่วยมาดูแลแกด้วย”
ภายหลังได้รับทราบเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรวิภาวดีมิได้นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการสืบสวน ติดตาม และรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง จนสามารถติดตามตัวผู้ขับขี่รายดังกล่าวได้ พร้อมเชิญมาพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ขับขี่ รวมถึงประชาชนทั่วไปว่า รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า รถจักรยานไฟฟ้าบางประเภท รถจักรยานไฟฟ้าสามล้อ และรถกระเป๋าเดินทางไฟฟ้า ไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้บนถนนสาธารณะ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่น อีกทั้งยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายจราจร
ตำรวจจราจรวิภาวดีขอฝากความห่วงใยไปยังประชาชนทุกท่าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและครอบครัว ควรเลือกใช้อุปกรณ์หรือยานพาหนะให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน และหลีกเลี่ยงการนำรถไฟฟ้าประเภทดังกล่าวออกมาวิ่งบนถนนที่มีการจราจรหนาแน่น เพราะเพียงเสี้ยววินาทีของความประมาท อาจนำไปสู่อุบัติเหตุและความสูญเสียที่ไม่มีใครคาดคิด
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