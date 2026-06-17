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กำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีต รมช.คมนาคม-มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 83 ปี
ครอบครัวแจ้งกำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และสวดพระอภิธรรม “พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก” อดีต รมช.คมนาคม-มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 83 ปี
จากกรณีที่มีรายงานว่า พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ สโตรก ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเวลา 23.02 น. ของวันที่ 16 มิ.ย. 2569 สิริอายุ 83 ปี
ล่าสุดทางครอบครัวได้แจ้งกำหนดการประกอบพิธีรดน้ำศพ, พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ, สวดพระอภิธรรม พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่จะจัดขึ้น ณ ศาลากสีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
วันพฤหัสดีที่ 18 มิถุนายน 2569
- เวลา 15.30 น. พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 17.30 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
- เวลา 18.00 น. พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม
วันที่ 19-20 มิถุนายน 2569
- เวลา 18.30 น. พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม
วันที่ 21-24 มิถุนายน 2569
- เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
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