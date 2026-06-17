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กำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีต รมช.คมนาคม-มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 83 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 17:22 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 17:22 น.
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กำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีต รมช.คมนาคม-มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 83 ปี

ครอบครัวแจ้งกำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และสวดพระอภิธรรม “พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก” อดีต รมช.คมนาคม-มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 83 ปี

จากกรณีที่มีรายงานว่า พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ สโตรก ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเวลา 23.02 น. ของวันที่ 16 มิ.ย. 2569 สิริอายุ 83 ปี

ล่าสุดทางครอบครัวได้แจ้งกำหนดการประกอบพิธีรดน้ำศพ, พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ, สวดพระอภิธรรม พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่จะจัดขึ้น ณ ศาลากสีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

วันพฤหัสดีที่ 18 มิถุนายน 2569

  • เวลา 15.30 น. พิธีรดน้ำศพ
  • เวลา 17.30 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
  • เวลา 18.00 น. พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2569

  • เวลา 18.30 น. พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

วันที่ 21-24 มิถุนายน 2569

  • เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

กำหนดการ สวดพระอภิธรรม พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีต รมช.คมนาคม-มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 83 ปี-1

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 17:22 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 17:22 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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