แดรี่โฮม ยืนยัน นมโปรตีนสูง 30g ไม่ตกฉลาก พร้อมโชว์ผลตรวจปี 2567
แดรี่โฮมเปิดผลตรวจ ยืนยัน นมโปรตีนสูง 30g ฉลากตรงจริง หลังผู้บริโภคตั้งคำถาม ดราม่าตกฉลาก
บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เปิดผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการอิสระ Intertek เพื่อตอบข้อสงสัยของผู้บริโภคที่ตั้งคำถามถึงปริมาณโปรตีนและไขมันในนมพาสเจอร์ไรส์สูตรโปรตีนสูง ประกาศส่งตรวจซ้ำอีกครั้งภายใน 2 สัปดาห์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่กลางประเด็นครั้งนี้คือ “นมพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส สูตรโปรตีนสูง” ของแดรี่โฮม ขนาด 300 มิลลิลิตร ซึ่งระบุบนฉลากว่ามีโปรตีน 30 กรัม และไขมัน 5 กรัมต่อขวด วางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มคนรักสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่ออกกำลังกายและต้องการเพิ่มโปรตีนในแต่ละวัน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดผลิตภัณฑ์โปรตีนในไทยเผชิญกับกระแสตรวจสอบอย่างเข้มข้น ภายหลังมีการเปิดเผยผลตรวจของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนบางแบรนด์พบว่ามีปริมาณโปรตีนจริงต่ำกว่าที่ระบุบนฉลากอย่างมีนัยสำคัญ จนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต้องออกมาระบุว่าหากตรวจพบความคลาดเคลื่อนในระดับที่มากพอ อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายในฐานะ “อาหารปลอม” ได้
กระแสดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคหันมาตั้งข้อสังเกตกับผลิตภัณฑ์นมโปรตีนด้วย รวมถึงผลิตภัณฑ์ของแดรี่โฮม
แดรี่โฮม ระบุว่าได้ส่งผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์ที่ Intertek Testing Services (Thailand) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 ผลรายงานหมายเลข FS24738702-1 ที่ออกเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ระบุว่า
ตัวอย่างนม 300 มิลลิลิตรมีปริมาณโปรตีน 10.14 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร หรือคิดเป็น 30.4 กรัมต่อขวด ตรงกับที่ระบุบนฉลากว่า “30 กรัม” ส่วนไขมันรวมอยู่ที่ 1.83 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร หรือประมาณ 5.5 กรัมต่อขวด ซึ่งสอดคล้องกับฉลากที่ระบุ “5 กรัม” เช่นกัน
นอกจากนี้ผลตรวจยังพบว่าพลังงานต่อขวดอยู่ที่ประมาณ 227 กิโลแคลอรี ใกล้เคียงกับที่ฉลากระบุไว้ที่ 230 กิโลแคลอรี
บริษัทแจ้งว่าทบทวนกระบวนการผลิตและวัตถุดิบทั้งหมดแล้ว พร้อมส่งผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์ซ้ำกับห้องปฏิบัติการอิสระอีกครั้ง คาดว่าจะทราบผลภายใน 2 สัปดาห์ จะเผยแพร่ผลให้สาธารณชนทราบทันที
บริษัทยังขอบคุณลูกค้าที่นำผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบด้วยตนเอง โดยระบุว่าการมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้บริโภคคนอื่น
สำหรับคำถามคนถามว่า “ขั้นตอนการผลิต ตอนส่งตรวจกะตอนขายมันต่างกันหรอคะ มันถึงไม่เท่ากัน”
ทางบริษัทแจ้งว่า “ขั้นตอนการผลิตของเรายังคงเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนมเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยเฉพาะนมออร์แกนิก องค์ประกอบทางโภชนาการอาจมีความแปรผันได้บ้างในแต่ละช่วงการผลิต
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