ข่าว

แดรี่โฮม ยืนยัน นมโปรตีนสูง 30g ไม่ตกฉลาก พร้อมโชว์ผลตรวจปี 2567

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 16:24 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 16:24 น.
65
แดรี่โฮม ยืนยัน นมโปรตีนสูง 30g ไม่ตกฉลาก พร้อมโชว์ผลตรวจปี 2567

แดรี่โฮมเปิดผลตรวจ ยืนยัน นมโปรตีนสูง 30g ฉลากตรงจริง หลังผู้บริโภคตั้งคำถาม ดราม่าตกฉลาก

บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เปิดผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการอิสระ Intertek เพื่อตอบข้อสงสัยของผู้บริโภคที่ตั้งคำถามถึงปริมาณโปรตีนและไขมันในนมพาสเจอร์ไรส์สูตรโปรตีนสูง ประกาศส่งตรวจซ้ำอีกครั้งภายใน 2 สัปดาห์

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่กลางประเด็นครั้งนี้คือ “นมพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส สูตรโปรตีนสูง” ของแดรี่โฮม ขนาด 300 มิลลิลิตร ซึ่งระบุบนฉลากว่ามีโปรตีน 30 กรัม และไขมัน 5 กรัมต่อขวด วางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มคนรักสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่ออกกำลังกายและต้องการเพิ่มโปรตีนในแต่ละวัน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดผลิตภัณฑ์โปรตีนในไทยเผชิญกับกระแสตรวจสอบอย่างเข้มข้น ภายหลังมีการเปิดเผยผลตรวจของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนบางแบรนด์พบว่ามีปริมาณโปรตีนจริงต่ำกว่าที่ระบุบนฉลากอย่างมีนัยสำคัญ จนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต้องออกมาระบุว่าหากตรวจพบความคลาดเคลื่อนในระดับที่มากพอ อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายในฐานะ “อาหารปลอม” ได้

กระแสดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคหันมาตั้งข้อสังเกตกับผลิตภัณฑ์นมโปรตีนด้วย รวมถึงผลิตภัณฑ์ของแดรี่โฮม

แดรี่โฮม ระบุว่าได้ส่งผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์ที่ Intertek Testing Services (Thailand) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 ผลรายงานหมายเลข FS24738702-1 ที่ออกเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ระบุว่า

ตัวอย่างนม 300 มิลลิลิตรมีปริมาณโปรตีน 10.14 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร หรือคิดเป็น 30.4 กรัมต่อขวด ตรงกับที่ระบุบนฉลากว่า “30 กรัม” ส่วนไขมันรวมอยู่ที่ 1.83 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร หรือประมาณ 5.5 กรัมต่อขวด ซึ่งสอดคล้องกับฉลากที่ระบุ “5 กรัม” เช่นกัน

นอกจากนี้ผลตรวจยังพบว่าพลังงานต่อขวดอยู่ที่ประมาณ 227 กิโลแคลอรี ใกล้เคียงกับที่ฉลากระบุไว้ที่ 230 กิโลแคลอรี

บริษัทแจ้งว่าทบทวนกระบวนการผลิตและวัตถุดิบทั้งหมดแล้ว พร้อมส่งผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์ซ้ำกับห้องปฏิบัติการอิสระอีกครั้ง คาดว่าจะทราบผลภายใน 2 สัปดาห์ จะเผยแพร่ผลให้สาธารณชนทราบทันที

บริษัทยังขอบคุณลูกค้าที่นำผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบด้วยตนเอง โดยระบุว่าการมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้บริโภคคนอื่น

สำหรับคำถามคนถามว่า “ขั้นตอนการผลิต ตอนส่งตรวจกะตอนขายมันต่างกันหรอคะ มันถึงไม่เท่ากัน”

ทางบริษัทแจ้งว่า “ขั้นตอนการผลิตของเรายังคงเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนมเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยเฉพาะนมออร์แกนิก องค์ประกอบทางโภชนาการอาจมีความแปรผันได้บ้างในแต่ละช่วงการผลิต

เมื่อมีผลตรวจอีกชุดที่แตกต่างจากผลที่บริษัทได้รับ เราจึงกำลังรวบรวมข้อมูลและส่งตรวจสอบเพิ่มเติมกับห้องปฏิบัติการอิสระอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดค่ะ
ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยตั้งคำถามและติดตามเรื่องนี้ค่ะ”

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว งวด 17/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 17/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

12 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

อบอุ่นมาก! แอน สิเรียม มาหา น้องไอย์ หลานสาวคนแรก ขึ้นแท่นเป็นคุณยายคนสวย

35 นาที ที่แล้ว
ตามตัวจนได้! ลุงขับรถจักรยานไฟฟ้า กลางห้าแยกลาดพร้าว รับเข้าใจผิดคิดว่าขับได้ ข่าว

ตามตัวจนได้! ลุงขับรถจักรยานไฟฟ้า กลางห้าแยกลาดพร้าว รับเข้าใจผิดคิดว่าขับได้

50 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก แจงภาพคุย ไชยชนก รมว.ดีอี กลางสภา ข่าวการเมือง

รู้แล้วคุยอะไร! ไอซ์ รักชนก แจงรูปคุย ไชยชนก ชิดชอบ โต้ข่าวดีลลับ จวกคนแซวชู้สาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีต รมช.คมนาคม-มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 83 ปี ข่าว

กำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีต รมช.คมนาคม-มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 83 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลเมืองดี งง สรรพากรโทรด่าหลังแจ้งเบาะแสภาษี ข่าว

พลเมืองดี งง! สรรพากรโทรมาด่า แจ้งเบาะแสภาษีทำไม โวยงานเยอะแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ติณติณ New Country โพสต์ครั้งแรก หลังได้ยกเลิกพักงาน พ้นข้อกล่าวหาเสพยา-พรากผู้เยาว์ บันเทิง

ติณติณ New Country โพสต์ครั้งแรก หลังได้ยกเลิกพักงาน พ้นข้อกล่าวหาเสพยา-พรากผู้เยาว์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แดรี่โฮม ยืนยัน นมโปรตีนสูง 30g ไม่ตกฉลาก พร้อมโชว์ผลตรวจปี 2567 ข่าว

แดรี่โฮม ยืนยัน นมโปรตีนสูง 30g ไม่ตกฉลาก พร้อมโชว์ผลตรวจปี 2567

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด อังกฤษ พบ โครเอเชีย ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ กลุ่ม L ฟุตบอลโลก

ดูบอลสด อังกฤษ พบ โครเอเชีย ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ กลุ่ม L

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! GMM ประกาศเลื่อนนัดตรวจ DNA ติณติณ New Country - ฟารีดา ให้เร็วขึ้นจากเดิม บันเทิง

ด่วน! GMM Music เลื่อนนัดตรวจ DNA ติณติณ New Country – ฟารีดา ให้เร็วขึ้นจากเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ รอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต คนใหม่ ข่าวการเมือง

ประวัติ รอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต คนใหม่ พร้อมลุยงานเพื่อประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ ยูเครน วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์่ลีก 2026 วันนี้ 17 มิ.ย. ถ่ายทอดสด Monomax วอลเลย์บอล

ไทย พบ ยูเครน ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
WeGolden: แพลตฟอร์มเทรดทองคำสำหรับนักเทรดทั่วโลก ข่าวประชาสัมพันธ์

WeGolden: แพลตฟอร์มเทรดทองคำสำหรับนักเทรดทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงขอบใจทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ที่ช่วยดูแลคุณย่าและพี่มาตลอด ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงขอบใจทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ที่ช่วยดูแลคุณย่าและพี่มาตลอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจจับมือ JAS-MONO ทลายเว็บดูเถื่อน dookela ฝังเว็บพนัน รายได้เดือนละล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ช้าง ดึงสติโซเชียล เลิกอวย ตชด. ยิงวิน จยย. เป็นฮีโร่ ย้ำสังคมต้องอยู่ด้วยกฎหมาย ข่าว

อ.ช้าง ดึงสติโซเชียล เลิกอวย ตชด. ยิงวิน จยย. เป็นฮีโร่ ย้ำสังคมต้องอยู่ด้วยกฎหมาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด โปรตุเกส คองโก ฟุตบอลโลก 2026 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด โปรตุเกส พบ คองโก DR ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ กลุ่มเค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เจเรมี คลาร์กสัน” พิธีกรชาวอังกฤษคนดัง เผยป่วยเป็นมะเร็ง อาการรุนแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งริบรถ-เพิกถอนใบขับขี่ หนุ่มวัย 26 ปี ขับซิ่งวิภาวดี จำคุก 3 เดือน อ้างเทสต์รถ ข่าว

ศาลสั่งริบรถ-เพิกถอนใบขับขี่ หนุ่มวัย 26 ปี ขับซิ่งวิภาวดี จำคุก 3 เดือน อ้างเทสต์รถ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮีย ม. ฝากตำรวจขอโทษ ดีเจถูกตบหัว ข่าว

เฮีย ม. ฝากตำรวจขอโทษ ดีเจถูกตบหัว อยากให้เป็นตัวกลาง เสนอชดใช้เยียวยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร “พรรคเพื่อไทย” จำนวน 16 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ ดันโครงการ S.A.F.E.+สร้างมาตรฐานเข้ม ยกระดับความปลอดภัยแอปเรียกรถ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือชี้ แจงกรณีข่าวบิดเบือนเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทย–กัมพูชา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบ TK ย้อนเล่าชีวิตรัก 11 ปี อดีตสามีทรยศตั้งแต่วันแรก ซ้ำตรวจเจอเนื้องอกในมดลูก ช้ำหนักจนอยากตาย บันเทิง

โบ TK ย้อนเล่าชีวิตรัก 11 ปี อดีตสามีทรยศตั้งแต่วันแรก ซ้ำตรวจเจอเนื้องอกในมดลูก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไมยราพ ประณามชายกร่างตบหัว ดีเจมัด ข่าวดารา

ไมยราพ ประณาม เฮีย ม. ตบหัวดีเจ ลั่น ทุกคนอยากรู้แล้ว คุณเป็นใคร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 16:24 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 16:24 น.
65
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว งวด 17/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 17/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2569

อบอุ่นมาก! แอน สิเรียม มาหา น้องไอย์ หลานสาวคนแรก ขึ้นแท่นเป็นคุณยายคนสวย

เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2569
ไอซ์ รักชนก แจงภาพคุย ไชยชนก รมว.ดีอี กลางสภา

รู้แล้วคุยอะไร! ไอซ์ รักชนก แจงรูปคุย ไชยชนก ชิดชอบ โต้ข่าวดีลลับ จวกคนแซวชู้สาว

เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2569
ติณติณ New Country โพสต์ครั้งแรก หลังได้ยกเลิกพักงาน พ้นข้อกล่าวหาเสพยา-พรากผู้เยาว์

ติณติณ New Country โพสต์ครั้งแรก หลังได้ยกเลิกพักงาน พ้นข้อกล่าวหาเสพยา-พรากผู้เยาว์

เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2569
Back to top button