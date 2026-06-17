ติณติณ New Country โพสต์ครั้งแรก หลังได้ยกเลิกพักงาน พ้นข้อกล่าวหาเสพยา-พรากผู้เยาว์

ติณติณ New Country โพสต์ไอจีครั้งแรก หลังพ้นข้อกล่าวหาเสพยา-พรากผู้เยาว์ ต้นสังกัดยกเลิกพักงาน ด้าน ก๊อท จักรพันธ์ โผล่คอมเมนต์ส่งกำลังใจ พร้อมแฟนคลับ
เรียกได้ว่าผ่านช่วงมรสุมชีวิตมาได้อย่างสมบุกสมบันเลยทีเดียว สำหรับ ติณติณ จรัสรวี หรือ ติณติณ New Country ศิลปินหนุ่มหนึ่งในสมาชิกวงลูกทุ่งรุ่นใหม่นิวคันทรี จากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวถูก ฟารีดา ออกมาแฉว่า มีสัมพันธ์เกินเลยกันและตั้งครรภ์ขึ้น แต่ไม่รับเป็นพ่อ
นอกจากนั้นฝ่ายหญิงยังกล่าวอ้างว่า ติณติณ ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด และพรากผู้เยาว์ด้วย ทำให้ GMM Music ต้องสั่งพักงานติณติณ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมด ซึ่งผลตรวจสารเสพติดของนักร้องหนุ่มเป็นลบ ส่วนเรื่องผู้เยาว์ก็ไม่เป็นตามที่ถูกกล่าวหา สำหรับเรื่องท้องต้องรอตรวจ DNA ในวันที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 16.00 น. อีกครั้ง ก่อนที่ต้นสังกัดจะยกเลิกพักงานให้ติณติณ
ด่วน! GMM Music เลื่อนนัดตรวจ DNA ติณติณ New Country – ฟารีดา ให้เร็วขึ้นจากเดิม
ล่าสุด ติณติณ New Country ได้ออกมาโพสต์คลิปครั้งแรกหลังพ้นมลทิน โดยเจ้าตัวอัดคลิปตัวเองขณะเล่นดนตรี และร้องเพลงไปด้วย พร้อมระบุแคปชั่นสั้น ๆ ว่า “Last wish เสียงดนตรีมันคือชีวิตของผม” ท่ามกลางคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งจาก ก๊อท จักรพันธ์ รวมถึงกลุ่มแฟนคลับ
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อ้างอิงจาก : IG tintin_newcountry
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