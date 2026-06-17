พลเมืองดี งง! สรรพากรโทรมาด่า แจ้งเบาะแสภาษีทำไม โวยงานเยอะแล้ว
พลเมืองดีแชร์ประสบการณ์ แจ้งเบาะแสภาษี ตั้งแต่ปี 68 ถูกสรรพากรโทรกลับมาด่า-ตะคอกแรง อ้างงานล้นมือ ถามย้ำเคยมีปัญหากันใช่ไหม จี้ถามมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
โซเชียลแห่มุง กรณี สมาชิกเว็บไซต์พันทิป (Pantip) ตั้งกระทู้แชร์ประสบการณ์สุดงง หลังทำหน้าที่พลเมืองดีแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเสียภาษี แต่กลับเจอเจ้าหน้าที่ของสรรพากรโทรศัพท์มาตะคอกใส่ด้วยความไม่พอใจ พร้อมถามกลับมาแจ้งทำไม งานเยอะอยู่แล้ว
เจ้าของโพสต์เล่ารายละเอียดว่า ได้แจ้งเรื่องเข้าไปตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 โดยระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์อย่างชัดเจน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีใครติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด กระทั่งเช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2569 มีสายตรงจากเจ้าหน้าที่สรรพากร โทรเข้ามาต่อว่าด้วยเสียงดังและใช้อารมณ์
ปลายสายตั้งคำถามและตำหนิว่า “แจ้งมาทำไม งานก็เยอะอยู่แล้ว” ทั้งยังพยายามคาดคั้นให้ยอมรับให้ได้ว่ามีปัญหาส่วนตัวกับอีกฝ่าย แล้วตั้งใจยืมมือหน่วยงานไปจัดการใช่หรือไม่ โดยไม่สนใจสอบถามถึงรายละเอียดของเบาะแสที่แจ้งไปเลยแม้แต่น้อย
เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไป เจ้าตัวถึงกับตกใจ เพราะเคยร่วมงานกับกรมสรรพากรมานานกว่า 10 ปี ตอนแรกคิดว่าจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อไปทำงานต่อ จึงสวนกลับไปว่า หากเคยมีเรื่องกันหรือไม่เคยมี ผลการตรวจสอบทางภาษีจะออกมาแตกต่างกันหรืออย่างไร
นอกจากนี้ เจ้าของกระทู้ยังตั้งคำถามถึงมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานรัฐหลายประเด็น เริ่มจากประเด็นแรก เหตุใดข้าราชการจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ร้องเรียนได้ง่าย และใช้สิทธิ์โทรมาข่มขู่เมื่อรู้สึกไม่พอใจ ทั้งที่หน่วยงานเองเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนส่งข้อมูลเข้ามา
อีกทั้งเวลาผ่านไปเกือบ 9 เดือน เจ้าหน้าที่ชี้แจงเพียงว่าเรียกผู้ประกอบการมาสอบถามแล้ว และกำลังตรวจงบการเงินประจำปี 2566 เสร็จแล้ว และกำลังตรวจสอบข้อมูลของปี 2567 ซึ่งไม่ตรงกับประเด็นที่ตนเองแจ้งไปเลย
นอกจากนี้ การเรียกผู้ประกอบการให้นำเอกสารมาชี้แจง แทนที่จะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบที่บริษัทโดยตรง อาจเปิดช่องให้ผู้กระทำผิดเลือกหยิบส่งเฉพาะเอกสารที่ไม่พบความผิดปกติได้
ทิ้งท้ายด้วยความรู้สึกผิดหวังอย่างหนัก พร้อมตั้งคำถามตัวโต ๆ ว่า หากหน่วยงานปฏิบัติกับประชาชนที่มาแจ้งข้อมูลแบบนี้ ต่อไปจะมีใครกล้าให้เบาะแสที่เป็นประโยชน์อีก
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