ด่วน! GMM Music เลื่อนนัดตรวจ DNA ติณติณ New Country – ฟารีดา ให้เร็วขึ้นจากเดิม

ด่วน! GMM Music ประกาศเลื่อนนัดตรวจ DNA ระหว่าง ติณติณ New Country และ ฟารีดา ให้เร็วขึ้น จากกำหนดเดิม 20 มิ.ย. 69
จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินหนุ่มวงดัง ติณติณ New Country กับ ฟารีดา ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากฝ่ายหญิงออกมาแฉว่า ตนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับติณติณ ก่อนจะเกิดพลาดตั้งครรภ์ขึ้น ทั้งอ้างว่าฝ่ายชายไม่ยอมรับเป็นพ่อ
ซึ่งหลังจากทั้งคู่ได้มีการชี้แจงผ่านทางรายการโหนกระแสแล้วนั้น สิ่งที่ ฟารีดา ประสงค์คือให้ ติณติณ นิวคันทรี รับผิดชอบเป็นพ่อของลูก และพร้อมที่จะตรวจ DNA ในวันที่ 20 มิ.ย. 69 เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยทาง ติณติณ เองก็พร้อมรับผิดชอบ หากผลตรวจ DNA ระบุชัดว่าตนเป็นพ่อของเด็กในท้องจริง
ล่าสุดมีรายงานจากทาง GMM Music ต้นสังกัดของ ติณติณ Nrew Country ว่าจะมีการเลื่อนนัดวันตรวจ DNA ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม คือ วันที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 16.00 น. จากกำหนดการเดิมคือ 20 มิถุนายน 2569 โดยมีการเชิญสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์ด้วย
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ภาพจาก : dailynews
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