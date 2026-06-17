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ดูบอลสด อังกฤษ พบ โครเอเชีย ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ กลุ่ม L

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 16:15 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 16:15 น.
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ดูบอลสด อังกฤษ พบ โครเอเชีย ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ กลุ่ม L

ดูบอลสด อังกฤษ พบ โครเอเชีย ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ กลุ่ม L

  • สนาม AT&T Stadium เมืองอาร์ลิงตัน (ดัลลัส) รัฐเท็กซัส
  • เวลาไทย 03:00 น. เช้าวันที่ 18 มิถุนายน
  • ช่องถ่ายทอดสด: Monomax

วิเคราะห์บอล อังกฤษ VS โครเอเชีย ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่มเค

เกมนี้คืนนี้ รีแมตช์รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก 2018 คืนที่โครเอเชียมาจากตามหลังเอาชนะอังกฤษในช่วงต่อเวลาพิเศษ และผ่านเข้าไปพบฝรั่งเศสในรอบชิง 8 ปีผ่านไป อังกฤษมาเคาะประตูสนามเดียวกันอีกครั้งพร้อมโค้ชหน้าใหม่ ฝันเดิมที่ยังค้างคาอยู่ตั้งแต่ปี 1966

กลุ่ม L ประกอบด้วย อังกฤษ, โครเอเชีย, กานา และปานามา

ตารางการแข่งขัน กลุ่ม L

  • 17 มิ.ย. — อังกฤษ พบ โครเอเชีย (ดัลลัส)
  • 17 มิ.ย. — กานา พบ ปานามา (ดัลลัส)
  • 22 มิ.ย. — อังกฤษ พบ ปานามา (ดัลลัส)
  • 22 มิ.ย. — โครเอเชีย พบ กานา (ซีแอตเทิล)
  • 27 มิ.ย. — โครเอเชีย พบ ปานามา (ซีแอตเทิล)
  • 27 มิ.ย. — กานา พบ อังกฤษ (เมดิสัน)

ทีมชาติอังกฤษ 60 ปีรอคอย บัดนี้ถึงเวลาหรือยัง

  • อันดับโลก FIFA: อันดับ 4
  • โค้ช: โทมัส ทูเชล (สัญชาติเยอรมัน)
  • เข้าร่วมฟุตบอลโลก: ครั้งที่ 17
  • ผลงานดีที่สุด: แชมป์โลก (1966)

สองนัดอุ่นเครื่องก่อนฟุตบอลโลก ชนะ คอสตาริกา อย่างสวยงาม 3-0 แล้วก็แทบจะชนะ นิวซีแลนด์ ได้แค่เส้นยาแดง 1-0 ภาพรวมคือ “ยังไม่นิ่ง”

ดูบอลสด อังกฤษ พบ โครเอเชีย ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ กลุ่ม L

เส้นทางสู่รอบสุดท้าย

อังกฤษกวาดรอบคัดเลือกโซน UEFA กลุ่ม K ด้วยสถิติ 8 ชนะ 8 นัด ทำประตูได้ 22 ลูก ไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวตลอดทัวร์ กลายเป็นทีมแรกในโซน UEFA ที่ทำสถิตินี้ได้

ผลงานโดดเด่นที่สุดในรอบคัดเลือกคือการเอาชนะ เซอร์เบีย ในเกมเยือนด้วยสกอร์ 5-0 แฮร์รี เคน กัปตันทีมยิงได้ 1 จาก 8 ประตูที่ทำได้ในรอบคัดเลือก อังกฤษไม่แพ้ในเกมคัดเลือกโลกมาตั้งแต่ปี 2009

โทมัส ทูเชล ประกาศชุด 26 คนที่สนามเวมบลีย์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม คนถูกถกเถียงมากที่สุดคือ กลุ่มหลุดทีมชาติ ฟิล โฟเดน, โคล พาลเมอร์ และ เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์

แฮร์รี เคน กัปตันทีม ลงเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเท่ากับสถิติของ บิลลี ไรท์ ที่เคยทำไว้ในปี 1950, 1954 และ 1958 ส่วน จอร์แดน เฮนเดอร์สัน จะลงเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งเท่าสถิติทีมชาติอังกฤษ

ดาวเด่นต้องจับตา

เคน ทำประตูรวมได้ถึง 61 ลูกในทุกรายการกับ Bayern Munich ฤดูกาลที่แล้ว เขาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดในชีวิต

จูด เบลลิงแฮม คาดว่าจะทำหน้าที่ปฏิบัติการด้านหลังเคน สร้างเกมในเขตกลาง ขณะที่ เดคลาน ไรซ์ จะแบกรับหน้าที่แกนกลางเพื่อรักษาความมั่นคงในแดนกลาง

ทูเชลยอมรับว่า บูกาโย ซากา ยังไม่ได้ฟิต 100% หลังจากผ่านฤดูกาลที่มีการบาดเจ็บสะสม และ ติโน่ ลิวรามาตโน ก็ถอนตัวไปก่อนทัวร์นาเมนต์ ทำให้ เทรวอห์ ชาโลบาห์ เข้ามาแทน

ทีมชาติโครเอเชีย เสือหิวครั้งที่หก

  • อันดับโลก FIFA: อันดับ 10
  • โค้ช: ซลัตโก้ ดาลิช (สัญชาติโครเอเชีย)
  • เข้าร่วมฟุตบอลโลก: ครั้งที่ 7
  • ผลงานดีที่สุด: รองแชมป์ (2018)

เส้นทางสู่รอบสุดท้าย

โครเอเชียผ่านรอบคัดเลือกโซน UEFA กลุ่ม L อย่างมั่นคง ชนะ 7 ใน 8 นัด ทำประตูได้ 26 ลูก มีเพียงเกมเสมอ 0-0 กับ สาธารณรัฐเช็ก ที่ทำให้สถิติไม่สมบูรณ์แบบ

ซลัตโก้ ดาลิช ประกาศชุด 26 คนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2026 โดยมี ลูกา โมดริช วัย 40 ปี เป็นกัปตัน ซึ่งจะทำสถิติลงเล่นฟุตบอลโลกครั้งที่ 6 ร่วมกับโรนัลโดและเมสซีในฐานะนักเตะชายคนแรกที่ทำได้

ชุดโครเอเชียมีผู้เล่นอายุงานสูงเป็นกระดูกสันหลัง ทั้งโมดริชวัย 40, อิวาน เปริซิช วัย 37 และ อันเดร็จ กรามาริช วัย 34 แต่ก็มีดาวรุ่งที่น่าจับตาอย่าง ลูกา ซูชิช จาก Real Sociedad และ ลูกา วูชโควิช ดาวรุ่งจาก Spurs ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในช่วง loan กับ Hamburg

เปริซิชผ่านฤดูกาลที่โดดเด่นกับ PSV Eindhoven ด้วยส่วนร่วมในประตู 26 ครั้ง และกรามาริชทำผลงานน้อยกว่าแค่ 3 ครั้ง แต่มีรายงานว่า เปตาร์ มูซา กองหน้าจาก FC Dallas ที่ยิงได้ 12 ประตูจาก 13 เกม MLS ปีนี้ อาจได้รับโอกาสลงสนามตั้งแต่ต้น

โยชโก้ กวาร์ดิโอล เสาหลักของแนวรับ และ มาเตโอ โควาซิช กองกลางจาก Manchester City กลับมาฟิตทันหลังต่างคนต่างพักรักษาอาการบาดเจ็บ

ดูบอลสด อังกฤษ พบ โครเอเชีย ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ กลุ่ม L

สถิติ Head to Head อังกฤษ พบ โครเอเชีย

อังกฤษและโครเอเชียพบกันมาแล้ว 11 ครั้ง อังกฤษชนะ 6 ครั้ง โครเอเชียชนะ 3 ครั้ง เสมอ 2 ครั้ง ทั้งสองทีมพบกันในรายการใหญ่ 4 ครั้ง เริ่มด้วยชัยชนะของอังกฤษ 4-2 ใน Euro 2004, พ่ายโครเอเชีย 1-2 ต่อเวลาพิเศษ รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก 2018, ชนะ 1-0 ใน Euro 2020 และเกมนี้จะเป็นครั้งที่ 4

11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนาม

อังกฤษ (4-2-3-1)

ทีมชาติอังกฤษคาดว่าจะวางตัว พิกฟอร์ด ในประตู แนวรับ รีซ เจมส์, จอห์น สโตนส์, มาร์ก กูเอฮี, นิโค โอ’ไรลีย์ แกนกลาง เดคลาน ไรซ์ และ เอลเลียต แอนเดอร์สัน เป็นดับเบิลพิวอต ส่วนแนวรุก บูกาโย ซากา, จูด เบลลิงแฮม, แอนโทนี กอร์ดอน และ แฮร์รี เคน

            จอร์แดน พิกฟอร์ด
รีซ เจมส์  สโตนส์  กูเอฮี  โอ'ไรลีย์
ไรซ์   แอนเดอร์สัน
ซากา    เบลลิงแฮม    กอร์ดอน
แฮร์รี เคน

โครเอเชีย (3-4-2-1)

ดาลิชคาดว่าจะวาง 3-4-3 โดยมี ลิวาโควิช รับประตู แนวรับสามคน กวาร์ดิโอล, ซูตาโล และ วูชโควิช วิงแบ็ค ซตานิซิช และ เปริซิช กองกลาง โมดริช และ โควาซิช ส่วนข้างหน้า ปาซาลิช, กรามาริช หรือ มูซา

         ลิวาโควิช
ซูตาโล   กวาร์ดิโอล   วูชโควิช
ซตานิซิช  โควาซิช  โมดริช  เปริซิช
ปาซาลิช   ซูชิช
มูซา / กรามาริช

บทดวลที่น่าจับตา

เบลลิงแฮม กับ โมดริช คือหัวใจของเกมนี้ในเชิงยุทธวิธี ชายหนึ่งอยู่ที่จุดสูงสุดของอาชีพ อีกคนกำลังจะเขียนบทสุดท้ายของตำนาน

โมดริชในวัย 40 ปียังคงเป็นชีพจรของทีม ด้วยวิสัยทัศน์การส่งบอลและประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอด แต่ ไรซ์ และ เบลลิงแฮม จะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เขามีพื้นที่บนสนาม

เคน กับ กวาร์ดิโอล เป็นอีกคู่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ผู้ทำประตูสูงสุดของอังกฤษเผชิญกับกองหลังมูลค่าสูงสุดในโลก

สถิติและตัวเลขที่น่าสนใจ

  • อังกฤษชนะเพียง 1 ใน 4 นัดเปิดตัวล่าสุดในฟุตบอลโลก แต่ภายใต้ซาวท์เกต พวกเขาเริ่มต้น 4 ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดด้วยชัยชนะ ทูเชลอยากสานต่อประเพณีนั้น
  • โครเอเชียชนะเพียง 1 ใน 5 นัดเปิดตัวฟุตบอลโลกล่าสุด (ชนะไนจีเรีย 2-0 ในปี 2018)
  • อังกฤษไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวตลอด 8 นัดคัดเลือก ถือเป็นสถิติที่ไม่มีทีมโซน UEFA ทีมไหนทำได้
  • โมดริชลงเล่นฟุตบอลโลกครั้งที่ 6 ซึ่งเท่าสถิติโรนัลโดที่ลงแข่งในวันเดียวกัน

ทายผลบอล อังกฤษ พบ โครเอเชีย

แม้อังกฤษมีทุกอย่างเหนือกว่า ความลึกของกองหน้า แกนกลางแน่น โค้ชรู้วิธีชนะในรายการใหญ่ แต่ทัวร์นาเมนต์นี้ยังไม่เคยพิสูจน์ว่าทูเชลจะนำทีมชาติได้ดีแค่ไหน แถมโครเอเชียก็ไม่ใช่ทีมที่จะยอมแพ้ง่ายๆ โดยเฉพาะในเกมใหญ่

ถ้าเคนเข้าร่วมทีมตั้งแต่ต้น เบลลิงแฮมโชว์ของในระดับที่เราเคยเห็น เกมนี้น่าจะจบที่ชัยชนะของสิงโตอย่างไม่ขาดลอย

แต่ระวังช่วงนาทีท้ายครึ่งหลัง เพราะโมดริชเคยทำลายหัวใจอังกฤษมาแล้วครั้งหนึ่ง

ผลทำนาย: อังกฤษ 2-1 โครเอเชีย

เคนยิงประตูแรก เบลลิงแฮมปิดเกม และโมดริชพาทีมตีเสมอได้สักช่วงหนึ่ง ก่อนอังกฤษจะเอาชนะในที่สุด คืนนี้จะเป็นก้าวแรกที่อังกฤษพิสูจน์ว่าพวกเขามาเพื่อเป็นมากกว่าแค่ “ผู้เข้าแข่งขัน”

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 16:15 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 16:15 น.
64
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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