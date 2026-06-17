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ประวัติ รอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต คนใหม่ พร้อมลุยงานเพื่อประชาชน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 16:00 น.
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ประวัติ รอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต คนใหม่
ภาพจาก : Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

เปิดประวัติ รอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าฯ ภูเก็ตคนใหม่ ดีกรีนักเรียนนอก เคยดำรงตำแหน่งอดีตรองผู้ว่าฯ สงขลา พร้อมลุยงานเพื่อประชาชน

วันที่ 17 มิถุนายน 2569 นายรอมดอน หะยีอาแว อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นวันแรก ก่อนเข้าศาลากลางจังหวัดได้เดินทางไปพบ นายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อแนะนำตัวและรายงานตัวเข้ารับตำแหน่ง

จากนั้นจึงเดินทางเข้าห้องทำงานในศาลากลางเพื่อเตรียมรับมอบหมายภารกิจและเริ่มต้นการทำงานร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ

สำหรับการทำงานวันแรก นายรอมดอนขออนุญาตยังไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยให้เหตุผลว่าเพิ่งมารับตำแหน่ง รอรับทราบภารกิจและสายงานที่ต้องรับผิดชอบจากผู้ว่าฯ ก่อน ยืนยันความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประชาชนชาวภูเก็ตเต็มกำลัง และยินดีร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

รอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต คนใหม่
ภาพจาก Facebook : Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ประวัติ รอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต คนใหม่

ข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ระบุว่า นายรอมดอน หะยีอาแว จบการศึกษาจากรัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ Conflict Resolution, Master of Social Science National University of Singapore

หลังจากจบการศึกษาดำรงตำแหน่งสำคัญมาแล้วหลายหน้าที่ ได้แก่

  • รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
  • ปลัดอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
  • เลขานุการเลขาธิการ ศอ.บต.
  • ปลัดอำเภอ และจ่าจังหวัดนราธิวาส
  • นายอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
  • นายอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ผู้อำนวยการส่วนบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
  • ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมการปกครอง
  • ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
  • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง

ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับ นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ด้วยความยินดียิ่ง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 16 มิถุนายน 2569

ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และ Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 16:00 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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