ประวัติ รอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต คนใหม่ พร้อมลุยงานเพื่อประชาชน
เปิดประวัติ รอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าฯ ภูเก็ตคนใหม่ ดีกรีนักเรียนนอก เคยดำรงตำแหน่งอดีตรองผู้ว่าฯ สงขลา พร้อมลุยงานเพื่อประชาชน
วันที่ 17 มิถุนายน 2569 นายรอมดอน หะยีอาแว อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นวันแรก ก่อนเข้าศาลากลางจังหวัดได้เดินทางไปพบ นายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อแนะนำตัวและรายงานตัวเข้ารับตำแหน่ง
จากนั้นจึงเดินทางเข้าห้องทำงานในศาลากลางเพื่อเตรียมรับมอบหมายภารกิจและเริ่มต้นการทำงานร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ
สำหรับการทำงานวันแรก นายรอมดอนขออนุญาตยังไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยให้เหตุผลว่าเพิ่งมารับตำแหน่ง รอรับทราบภารกิจและสายงานที่ต้องรับผิดชอบจากผู้ว่าฯ ก่อน ยืนยันความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประชาชนชาวภูเก็ตเต็มกำลัง และยินดีร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
ประวัติ รอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต คนใหม่
ข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ระบุว่า นายรอมดอน หะยีอาแว จบการศึกษาจากรัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ Conflict Resolution, Master of Social Science National University of Singapore
หลังจากจบการศึกษาดำรงตำแหน่งสำคัญมาแล้วหลายหน้าที่ ได้แก่
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
- ปลัดอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
- เลขานุการเลขาธิการ ศอ.บต.
- ปลัดอำเภอ และจ่าจังหวัดนราธิวาส
- นายอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
- นายอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ผู้อำนวยการส่วนบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
- ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมการปกครอง
- ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
- ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับ นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ด้วยความยินดียิ่ง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 16 มิถุนายน 2569
ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และ Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
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