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ตำรวจจับมือ JAS-MONO ทลายเว็บดูเถื่อน dookela ฝังเว็บพนัน รายได้เดือนละล้าน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 15:21 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 15:21 น.
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ตำรวจสอบสวนกลางจับมือ JAS-MONO ทลายเว็บดูเถื่อน dookela ฝังเว็บพนัน รายได้เดือนละล้านถึงสองล้านบาท จับผู้ต้องสงสัยแล้วหลายราย

พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวปฏิบัติการ “Operation VAR” ทลายเว็บไซต์ลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศ และโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์

พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่สั่งการให้เร่งปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์ทุกรูปแบบ โดยเจ้าหน้าที่ กก.3 บก.ปอท. ได้บูรณาการความร่วมมือกับ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS และ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO เจ้าของแพลตฟอร์ม MONOMAX สืบสวนเว็บไซต์ที่ลักลอบถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. กล่าวว่า สืบเนื่องจาก กก.3 บก.ปอท. ได้บูรณาการร่วมกับบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS และ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO ทำการสืบสวนเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่มีการลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศอาทิเช่น ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลีกฟุตบอลชั้นนำอื่นๆ ทั่วโลก และการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกจน พบว่า เว็บไซต์ “dookeela4.live” มีการลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฟุตบอลลีกชั้นนำทั่วโลก รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก โดยไม่ได้รับอนุญาต และยังมีการแฝงแบนเนอร์โฆษณาเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์จำนวนมาก

เจ้าหน้าที่ กก.3.บก.ปอท. จึงเข้าตรวจค้นเป้าหมายในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดสมุทรสาคร สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย คือ นายภาคภูมิ (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี และนายณัฐบดี (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ซึ่งรับสารภาพว่าเป็นผู้ร่วมบริหารจัดการเว็บไซต์ดังกล่าว โดยนายณัฐบดีทำหน้าที่ เป็นโปรแกรมเมอร์ผู้เขียนหน้าเว็บไซต์ และดูแลระบบเว็บไซต์ทั้งส่วนหน้าและหลังบ้าน

ขณะที่นายภาคภูมิรับผิดชอบติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตและนำลิงก์ถ่ายทอดสดเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ มีรายได้จากการรับโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ประมาณ 300,000 – 500,000 บาทต่อเดือน พร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลเว็บไซต์เป็นของกลาง

นอกจากนี้ จากการขยายผลยังพบว่าเว็บไซต์ dookeela4.live ได้นำลิงก์ถ่ายทอดสดฟุตบอลมาจากเว็บไซต์ “soodaza.com” ซึ่งเป็นเว็บไซต์รวบรวมลิงก์ถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นกัน และยังเป็นช่องทางโฆษณาเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์ในเครือข่าย UFA มากกว่า 20 เว็บไซต์ โดยมีเจ้าของเว็บไซต์อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี

เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นเป้าหมายในจังหวัดอุดรธานี และจับกุมผู้ต้องหาได้อีก 2 ราย คือ นายโรจนรินทร์ (สงวนามสกุล) อายุ 42 ปี และ น.ส.กรรณิการ์ (สงวนามสกุล) อายุ 36 ปี โดยทั้งคู่รับว่าเป็นผู้บริหารเว็บไซต์ดังกล่าว

นายโรจนรินทร์ทำหน้าที่ เป็นโปรแกรมเมอร์ผู้เขียนหน้าเว็บไซต์ และระบบหลังบ้าน ส่วน น.ส.กรรณิการ์ ทำหน้าที่เป็นแอดมินในการตอบลูกค้าที่ต้องการประกาศโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยมีรายได้จากการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ต่อเดือนสูงถึงประมาณ 1-2 ล้านบาทต่อเดือน

จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เซิร์ฟเวอร์ และเงินสดจำนวน 480,000 บาท เพื่อตรวจสอบและขยายผลเพิ่มเติม

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้งหมดในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์และผู้เกี่ยวข้องรายอื่นต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 15:21 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 15:21 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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