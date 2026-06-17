ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงขอบใจทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ที่ช่วยดูแลคุณย่าและพี่มาตลอด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 15:28 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 15:28 น.
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เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงขอบใจทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ที่ช่วยดูแลคุณย่าและพี่มาตลอด

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานลายพระหัตถ์ ทรงขอบใจทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ที่ช่วยดูแลคุณย่าและพี่มาตลอด

วันที่ 17 มิถุนายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่ภาพข้อความ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงขอบใจคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกระดับ ความว่า

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านเก่าและท่านใหม่

ในฐานะญาติผู้ป่วย ขอขอบคุณคณะแพทย์ และพยาบาลทุกแผนก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่าน ที่สละเวลา แรงกายและใจ ความคิดความสามารถ ความอดทนและความเข้าใจ

ความหวังเล็ก ๆ น้อย ๆ และการสู้สุดความสามารถของคุณหมอ พยาบาล ของ รพ. จุฬาฯ ทุกท่านนั้น ขอกล่าวในฐานะญาติว่า กราบขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณจากใจในน้ำใจทุก ๆ ท่าน

3 ปีที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายสำหรับทั้งแพทย์ พยาบาลและญาติ ขอบคุณที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วย ทราบว่าไม่ง่าย แต่นี่คือดีที่สุดจริง ๆ ค่ะ

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านช่วยเหลือประชาชนให้ดีต่อไป เหมือนที่ทุกท่านได้ดูแลคุณย่าและพี่มาตลอด ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ มีความสุขมาก ๆ ทั้งท่านและครอบครัวค่ะ

รัก รพ. จุฬาฯ มากค่ะ

ขอบคุณคุณหมอและพี่ ๆ พยาบาลทุกคนค่ะ ทราบดีว่าเหนื่อยกันมากและไม่ได้นอนกัน ขอบคุณค่ะ

ท่านหญิง
15 มิถุนายน 2569

ลายพระหัตถ์ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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