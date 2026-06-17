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คลิปไวรัล! นาที เจ้าบ่าวร่ำไห้ ก่อนวูบหมดสติกลางงานแต่ง หลังเห็นหน้าเจ้าสาวครั้งแรก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 15:50 น.
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คลิปไวรัล! นาที เจ้าบ่าวร่ำไห้ ก่อนวูบหมดสติกลางงานแต่ง หลังเห็นหน้าเจ้าสาวครั้งแรก
ภาพจาก : Warga Indonesia

ไวรัล! เจ้าบ่าวหลั่งน้ำตาอย่างหนัก หลังเจอหน้าเจ้าสาวครั้งแรก ก่อนหน้ามืดเป็นลมหมดสติกลางงานแต่ง ชาวเน็ตถกเสียงแตกสาเหตุวูบ

กลายเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ เมื่อมีผู้ใช้บัญชีอินสตาแกรมรายหนึ่ง โพสต์คลิปให้เห็นบรรยากาศชื่นมื่นภายในงานแต่งงานตามหลักศาสนาอิสลาม (Ijab Kabul) ที่เขตเซอรังบารู จังหวัดเบอกาซี ประเทศอินโดนีเซีย แต่สิ่งที่ถูกพูดถึงจนกลายเป็นไวรัลนั่นคือ นาทีที่เจ้าสาวเดินเข้ามาหาเจ้าบ่าวที่รออยู่ในงาน ซึ่งหลังจากเจ้าบ่าวหันกลับมาเจอหน้าเจ้าสาวคนสวยเป็นครั้งแรก เขาถึงกับหลั่งน้ำตาออกมา ก่อนจะเป็นลมล้มฟุบกลางงานแต่ง ท่ามกลางความตกใจของครอบครัวและแขกเหรื่อที่มาร่วมงานซึ่งรีบเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

คลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมาก โดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างคาดการณ์ว่าเจ้าบ่าวอาจมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการเตรียมงานแต่ง และมีอารมณ์ร่วมกับความสุขมากจนเกินไป ทำให้ร่างกายรับไม่ไหว

แม้สาเหตุที่แท้จริงของการหมดสติจะยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่เหตุการณ์นี้ก็ได้กลายเป็นภาพจำของงานแต่งงานที่ทั้งซาบซึ้งและสร้างความจดจำให้กับตัวบ่าวสาวเอง รวมถึงแขกผู้ร่วมงาน และชาวเน็ตที่ได้รับชมคลิปนี้ด้วย

คลิปไวรัล! นาที เจ้าบ่าวร่ำไห้ ก่อนวูบหมดสติกลางงานแต่ง หลังเห็นหน้าเจ้าสาวครั้งแรก-1
ภาพจาก : Warga Indonesia
คลิปไวรัล! นาที เจ้าบ่าวร่ำไห้ ก่อนวูบหมดสติกลางงานแต่ง หลังเห็นหน้าเจ้าสาวครั้งแรก-2
ภาพจาก : Warga Indonesia
คลิปไวรัล! นาที เจ้าบ่าวร่ำไห้ ก่อนวูบหมดสติกลางงานแต่ง หลังเห็นหน้าเจ้าสาวครั้งแรก-3
ภาพจาก : Warga Indonesia

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อ้างอิงจาก : Warga Indonesia

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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