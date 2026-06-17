คลิปไวรัล! นาที เจ้าบ่าวร่ำไห้ ก่อนวูบหมดสติกลางงานแต่ง หลังเห็นหน้าเจ้าสาวครั้งแรก
ไวรัล! เจ้าบ่าวหลั่งน้ำตาอย่างหนัก หลังเจอหน้าเจ้าสาวครั้งแรก ก่อนหน้ามืดเป็นลมหมดสติกลางงานแต่ง ชาวเน็ตถกเสียงแตกสาเหตุวูบ
กลายเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ เมื่อมีผู้ใช้บัญชีอินสตาแกรมรายหนึ่ง โพสต์คลิปให้เห็นบรรยากาศชื่นมื่นภายในงานแต่งงานตามหลักศาสนาอิสลาม (Ijab Kabul) ที่เขตเซอรังบารู จังหวัดเบอกาซี ประเทศอินโดนีเซีย แต่สิ่งที่ถูกพูดถึงจนกลายเป็นไวรัลนั่นคือ นาทีที่เจ้าสาวเดินเข้ามาหาเจ้าบ่าวที่รออยู่ในงาน ซึ่งหลังจากเจ้าบ่าวหันกลับมาเจอหน้าเจ้าสาวคนสวยเป็นครั้งแรก เขาถึงกับหลั่งน้ำตาออกมา ก่อนจะเป็นลมล้มฟุบกลางงานแต่ง ท่ามกลางความตกใจของครอบครัวและแขกเหรื่อที่มาร่วมงานซึ่งรีบเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
คลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมาก โดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างคาดการณ์ว่าเจ้าบ่าวอาจมีอาการอ่อนเพลียสะสมจากการเตรียมงานแต่ง และมีอารมณ์ร่วมกับความสุขมากจนเกินไป ทำให้ร่างกายรับไม่ไหว
แม้สาเหตุที่แท้จริงของการหมดสติจะยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่เหตุการณ์นี้ก็ได้กลายเป็นภาพจำของงานแต่งงานที่ทั้งซาบซึ้งและสร้างความจดจำให้กับตัวบ่าวสาวเอง รวมถึงแขกผู้ร่วมงาน และชาวเน็ตที่ได้รับชมคลิปนี้ด้วย
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อ้างอิงจาก : Warga Indonesia
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