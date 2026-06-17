สุดยื้อ! ดาว TikTok วัย 23 ป่วยมะเร็งชนิดหายาก เชื้อลุกลามเร็ว จากไปอายุยังน้อย
เจนนา จอห์นสัน ดาวติ๊กต็อกวัย 23 ปี เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกชนิดหายาก หลังสู้โรคร้ายมานาน เศร้าเชื้อมะเร็งลุกลามรวดเร็ว ก่อนจากไปอายุยังน้อย
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวเศร้า เจนนา จอห์นสัน (Jenna Anne Johnson) ดาว TikTok วัย 23 ปี จากเมืองสต็อกโฮล์ม รัฐเซาท์ดาโคตา สหรัฐอเมริกา เสียชีวิตแล้ว หลังจากเข้ารับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ก่อนหน้านี้แพทย์วินิจฉัยว่าเจนนาป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567
เพจ (Paige) น้องสาวของเจนนา โพสต์วิดีโอแจ้งข่าวเศร้าผ่านบัญชี TikTok ของพี่สาว พยายามกลั้นน้ำตาขณะบอกเล่าเรื่องราว ระบุว่าไม่มีใครอยากทำคลิปแบบนี้ แต่เป็นคำขอร้องของพี่สาวที่ฝากฝังไว้ หากเกิดอะไรขึ้นขอให้ช่วยมาอัปเดตเรื่องราวให้ทุกคนรับทราบ หลังจากเผชิญกับโรคร้ายด้วยความเข้มแข็ง น้องสาวเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าสักวันหนึ่งจะได้พบกับพี่สาวอีกครั้ง
เจนนามีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม TikTok กว่า 51,000 คน เผยเรื่องราวการใช้ชีวิตร่วมกับโรคร้ายระยะสุดท้าย คลิปวิดีโอหนึ่งอธิบายถึงการไปตรวจสุขภาพและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามปกติ ก่อนจะพบความผิดปกติ เธอตรวจเพิ่มเติมพบมะเร็งหายากที่ส่งผลต่อเนื้อเยื่อต่อม
ตอนแรกแพทย์ประเมินว่าเป็นระยะที่ 3 และมีโอกาสรักษาหาย แต่หลังจากการทำเคมีบำบัดและฉายรังสี ผลสแกนชี้ให้เห็นว่ามะเร็งลุกลามอย่างรวดเร็วไปทั่วร่างกาย
มะเร็งเริ่มต้นจากปากมดลูก มดลูก และต่อมน้ำเหลือง ก่อนจะกระจายไปยังส่วนอื่น ซึ่งอาการป่วยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่ ด้านแพทย์รู้สึกประหลาดใจอย่างมาก เนื่องจากอายุยังน้อยและมีลักษณะอาการที่พบได้ยาก
แม้จะต้องเผชิญกับข่าวร้าย แต่เจนนายังคงใช้พื้นที่ออนไลน์ส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ เธอกล่าวในวิดีโอว่า มะเร็งคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต พอป่วยจริง ๆ มันสอนให้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แค่ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า
สำหรับ เจนนา จอห์นสัน เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2546 เรียนจบจากโรงเรียนมัธยมมิลแบงก์ในปี 2564 สมัยเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลายอย่าง ทั้งเทนนิส วงดนตรี คณะประสานเสียง และวงคัลเลอร์การ์ด ข้อความไว้อาลัยบรรยายว่าเจนนามีเสียงไพเราะและรักการร้องเพลงให้ครอบครัวและเพื่อนฝูงฟัง
หลังจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย ก่อนจะย้ายไปอยู่ที่เมืองวิลมิงตัน รัฐนอร์ทแคโรไลนา เพื่อทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ครอบครัวบอกว่างานนี้เหมาะกับนิสัยอ่อนโยนของเธออย่างมาก เจนนามีพรสวรรค์ในการเข้ากับเด็กและมีความสุขกับการดูแลเด็ก ๆ
หลังทราบผลวินิจฉัย เธอตัดสินใจกลับบ้านเกิดและเริ่มแบ่งปันเรื่องราวผ่านโลกออนไลน์ ครอบครัวระบุว่าความจริงใจและการเปิดอกคุยทำให้เกิดกลุ่มผู้สนับสนุนขนาดใหญ่ ผู้ติดตามต่างคอยให้กำลังใจและได้รับพลังบวกจากคำพูดของเธอ พื้นที่ออนไลน์ไม่ได้ใช้แค่บันทึกประสบการณ์ แต่ยังสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสัญญาณและอาการของมะเร็งปากมดลูก
ผู้ติดตามจำนวนมากต่างแสดงความอาลัยและขอบคุณที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ พิธีศพจัดขึ้นที่เมืองมิลแบงก์ รัฐเซาท์ดาโคตา ทิ้งไว้เพียงความทรงจำดี ๆ ให้กับพ่อแม่ของเธอ รวมถึงน้องสาว ตลอดจนหลาน ๆ และญาติพี่น้อง
ข้อมูลจาก : thesun
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