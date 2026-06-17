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“เจเรมี คลาร์กสัน” พิธีกรชาวอังกฤษคนดัง เผยป่วยเป็นมะเร็ง อาการรุนแรง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 14:28 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 14:33 น.
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เจเรมี คลาร์กสัน พิธีกรชาวอังกฤษคนดัง ที่เคยสร้างชื่อกับรายการ Top Gear เผยป่วยเป็นมะเร็ง อาการรุนแรง ต้องผ่าตัดเอาต่อลูกหมากออก

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจเรมี คลาร์กสัน พิธีกรชาวอังกฤษที่สร้างชื่อกับรายการ Top Gear เปิดเผยผ่านรายการ Clarkson’s Farm ว่าเขาป่วยเป็นมะเร็ง

นายคลาร์กสัน ซึ่งปัจจุบันอายุ 66 ปีกล่าวว่า เขาป่วยเป็นมะเร็ง แต่ไม่ได้ระบุว่าชนิดไหน ทว่ามีอาการ “รุนแรง” และมีการผ่าตัดเอาส่วนหนึ่งของต่อมลูกหมากออกไปเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา

เจเรมี คลาร์กสัน (คนกลาง)

ซึ่งนายคลาร์กสันระบุอีกด้วยว่าเขารู้ถึงอาการป่วยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตามไม่แน่ใจว่าเป็นพฤษภาคมปี 67 หรือ 68 เนื่องจากรายการดังกล่าวถ่ายทำในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้นายคลาร์กสันให้สัญญากับพิธีอีกสองคนว่าเขาจะปลอดภัยดี แต่เขาอาจจะต้องพักผ่อนซักระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าโชคดีที่จะตั้งแต่ระยะแรกๆ

สำหรับ เจเรมี คลาร์กสัน เคยเป็นพิธีกรรายการรถยนต์ Top Gear ชื่อดัง สาเหตุที่เขากลายเป็นที่ชื่นชอบเนื่องจากการพูดตรงไปตรงมา เสียดสี กวนประสาท โดยเขาจัดรายการร่วมกับ เจมส์ เมย์ และ ริชชาร์ด แฮมมอน

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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