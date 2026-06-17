ดูบอลสด โปรตุเกส พบ คองโก DR ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ กลุ่มเค

ดูบอลสด โปรตุเกส พบ คองโก DR ลุ้นเรือรบบุกถล่มเสือดาวป่า รอบแบ่งกลุ่ม K ฟุตบอลโลก 2026
- วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2026
- สนาม NRG Stadium เมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
- เวลา 00:00 น. เช้าวันที่ 18 มิถุนายน
- ช่องถ่ายทอดสด : Monomax
ถ่ายทอดสด โปรตุเกส VS คองโก ฟุตบอลโลก 2026
โปรตุเกสลงสนาม พร้อมแบกรับความคาดหวัง 60 ปี ยังไม่เคยคว้าแชมป์โลกมาครองสักครั้งตลอดประวัติศาสตร์
ทว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หรือ DR คองโก ก็มีหวังไม่แพ้กัน เพราะกลับมาเหยียบฟุตบอลโลกอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ 52 ปี หลังจากเคยเข้าร่วมครั้งสุดท้ายในปี 1974 ภายใต้ชื่อประเทศ “ซาอีร์” ในครั้งนั้น แพ้ทั้ง 3 นัดกลุ่ม เสียประตูรวม 14 ลูก โดยไม่ได้ทำประตูสักลูกเลย
52 ปีผ่านไป โลกเปลี่ยน ผู้เล่นเปลี่ยน แต่เป้าหมายเดิมยังอยู่ที่เดิม คืนนี้เสือดาวแห่งคองโกอยากพิสูจน์ว่าพวกเขามาไม่ใช่แค่ทีมไม้ประดับ
ฟุตบอลโลกกลุ่ม K ใครเป็นใคร
กลุ่มเค ฟุตบอลโลก 2026 ประกอบด้วย โปรตุเกส, DR คองโก, อุซเบกิสถาน และโคลอมเบีย การแข่งขันกลุ่มนี้กินเวลาตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 27 มิถุนายน 2026
ตารางการแข่งขัน กลุ่ม K
- 17 มิ.ย. — โปรตุเกส พบ DR คองโก (ฮูสตัน)
- 17 มิ.ย. — โคลอมเบีย พบ อุซเบกิสถาน (ฮูสตัน)
- 23 มิ.ย. — โปรตุเกส พบ อุซเบกิสถาน (ฮูสตัน)
- 23 มิ.ย. — โคลอมเบีย พบ DR คองโก (กวาดาลาฮารา)
- 27 มิ.ย. — โคลอมเบีย พบ โปรตุเกส (ไมอามี)
- 27 มิ.ย. — DR คองโก พบ อุซเบกิสถาน (แอตแลนตา)
ทีมชาติโปรตุเกส ฝันหาแชมป์ที่หายไปทั้งชีวิต
- อันดับโลก FIFA อันดับ 5
- โค้ช: โรแบร์โต มาร์ติเนซ (สัญชาติสเปน)
- เข้าร่วมฟุตบอลโลก: ครั้งที่ 9 ผลงานดีที่สุด: อันดับ 3 (ปี 1966)
โปรตุเกสเข้าสู่การแข่งขันด้วยฟอร์มที่แข็งแกร่ง ไม่แพ้ใน 5 นัดล่าสุด และชนะต่อเนื่อง 3 นัดสุดท้ายในเกมอุ่นเครื่องก่อนแข่งจริง
เส้นทางสู่รอบสุดท้าย
โปรตุเกสผ่านการคัดเลือกโซนยุโรป กลุ่ม F ด้วยสถิติ 4 ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ ทำประตูได้ 20 ลูก เสีย 7 ลูก มีคู่แข่งในกลุ่มคือ ไอร์แลนด์, ฮังการี และอาร์เมเนีย
โรนัลโดเป็นผู้ทำประตูสูงสุดของทีมในรอบคัดเลือกด้วย 5 ลูก ปิดฉากรอบแบ่งกลุ่มด้วยการยำอาร์เมเนีย 9-1 ซึ่งในเกมนั้น บรูโน่ เฟร์นันเดส และ ฌูเอา เนเวส ต่างทำแฮตทริกได้คนละชุด ทั้งที่โรนัลโดถูกระงับโทษห้ามลงสนาม
โรนัลโดถูกไล่ออกสนามในนัดพบไอร์แลนด์ระหว่างรอบคัดเลือก และ FIFA ลงโทษพักการแข่งขัน 3 นัด แต่ถูกระงับโทษ 2 นัดไว้ในลักษณะทดลองงาน เขาจึงพ้นโทษครบแล้ว พร้อมลงสนามนัดเปิดตัวนี้
สตาร์ที่โลกจับตา
ในอายุ 41 ปี คริสเตียโน โรนัลโด กำลังเข้าร่วมฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นสถิติที่ไม่มีนักบอลชายคนไหนในประวัติศาสตร์เคยทำได้ หวังมาปิดตำนานด้วยแชมป์
โรนัลโดเป็นผู้ทำประตูสูงสุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลชายระดับนานาชาติด้วย 143 ประตูจาก 226 นัด ต้องการอีกเพียง 2 ประตูเพื่อทำลายสถิติของ ยูเซบิโอ ในฐานะผู้ทำประตูสูงสุดของโปรตุเกสในฟุตบอลโลก ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 9 ลูก
แต่คืนนี้ไม่ใช่แค่โรนัลโด เพราะในฝ่ายกองกลาง Vitinha, ฌูเอา เนเวส และ บรูโน่ เฟร์นันเดส ประกอบเป็นสามเส้าที่ผสมผสานสติปัญญาเชิงยุทธวิธีและพลังงานได้อย่างน่าทึ่ง ขณะที่ ราฟาเอล เลอาโอ และ เปโดร เนโต บนสองปีกสามารถทำลายแนวรับได้ในทุกสถานการณ์
นูโน เมนเดส, ฌูเอา เนเวส, Vitinha และ กอนซาโล รามอส ยังเพิ่งคว้าแชมป์ UEFA Champions League กับ Paris Saint-Germain มาสดๆ ร้อนๆ
คืนนี้โปรตุเกสลงสนามพร้อมกับความอาลัย ดิโอโก โจตา อดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลที่ลงเล่น 49 นัด ทำ 14 ประตูให้ทีมชาติ เสียชีวิตพร้อมน้องชายในอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่สเปนเมื่อปีที่แล้ว นายกรัฐมนตรีโปรตุเกส ลุยส์ มอนเตเนโกร มอบกำไลข้อมือพิเศษให้กับผู้เล่นและทีมงานทุกคน ซึ่งสลักชื่อของผู้เล่นทุกคนและชื่อของดิโอโก โจตาไว้ด้วยกัน พวกเขาจะสวมมันตลอดทัวร์นาเมนต์นี้
ทีมชาติ DR คองโก เสือดาวที่รอคอยมาครึ่งศตวรรษ
- อันดับโลก FIFA: อันดับ 45
- โค้ช: เซบาสเตียน เดซาบร์ (สัญชาติฝรั่งเศส)
- เข้าร่วมฟุตบอลโลก: ครั้งที่ 2 (ครั้งแรกเมื่อปี 1974)
ฟอร์มก่อนแข่ง ชนะเพียง 2 จาก 5 เกมล่าสุด (พบจาเมกาและเบอร์มิวดา) เสมอ เดนมาร์ก ในเกมอุ่นเครื่อง และแพ้ ชิลี ในนัดล่าสุด
ต้องบอกว่าเส้นทางมาฟุตบอลโลกของพวกเขาน่าจะถูกสร้างเป็นหนังได้เลย
DR คองโกจบอันดับ 2 ในกลุ่มคัดเลือกโซน CAF ตามหลัง เซเนกัล เพียง 2 คะแนน จากนั้นต้องผ่านรอบเพลย์ออฟแอฟริกัน ซึ่งเป็นมินิทัวร์นาเมนต์ระหว่างทีมรองชนะเลิศกลุ่มที่ดีที่สุด 4 ทีม กัปตัน ชาเนล มเบมบา พาทีมผ่านด้านโดยยิงประตูในช่วงทดเวลาพบ แคเมอรูน จากนั้นเอาชนะ ไนจีเรีย หลังดวลจุดโทษ โดยมเบมบาเป็นคนยิงชนะ
รอบตัดสินสุดท้ายเป็นเพลย์ออฟอินเตอร์คอนติเนนตัล ซึ่ง แอ็กเซล ตูอันเซเบ ยิงประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่ 100 ในนัดพบ จาเมกา ที่เม็กซิโก ก่อนที่ประชาชนทั่วคินชาซาจะระเบิดความยินดีออกมาอย่างท่วมท้น
ผู้เล่นที่ต้องจับตา
กัปตันทีม ชาเนล มเบมบา วัย 31 ปี คือหัวใจของทีม เขาสร้างสถิตินักเตะที่ลงสนามให้ DR คองโกมากที่สุดด้วย 107 แคป ส่วน เซดริก บากามบู กองหน้าจาก Real Betis มี 21 ประตูให้ทีมชาติ ห่างจากสถิติสูงสุดตลอดกาลเพียง 1 ลูก
ใบหน้าที่คุ้นเคยจากพรีเมียร์ลีกประกอบเป็นแกนหลักของทีม ทั้ง ยอแอน วิซซา จากนิวคาสเซิล, แอรอน วัน-บิสสากา จากเวสต์แฮม และ แอ็กเซล ตูอันเซเบ พื้นเพของทีมมาจากกองเชียร์ที่ซับซ้อน เพราะหลายคนเดิมทีเคยเล่นให้ทีมชาติอังกฤษในระดับเยาวชนก่อนจะเลือกเป็นตัวแทน DR คองโก
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
โปรตุเกส (4-3-3)
ทีมชาติโปรตุเกสคาดว่าจะเรียงแถวด้วย ดิโอโก โคสตา รับหน้าที่ผู้รักษาประตู มีแนวรับ ฌูเอา กันเซโล, รูเบน ดีอัส, กอนซาโล อินาซิโอ และ นูโน เมนเดส แนวกลาง Vitinha, บรูโน่ เฟร์นันเดส และ ฌูเอา เนเวส ส่วนแนวรุก เปโดร เนโต, คริสเตียโน โรนัลโด และ เบร์นาร์โด ซิลวา
ดิโอโก โคสตา
กันเซโล ดีอัส อินาซิโอ นูโน เมนเดส
Vitinha เฟร์นันเดส ฌ.เนเวส
เบร์นาร์โด โรนัลโด เปโดร เนโต
DR คองโก (4-5-1)
DR คองโกคาดว่าจะวางแผนเกม 4-5-1 โดย มเปสซี รับหน้าที่ผู้รักษาประตู แนวรับ วัน-บิสสากา, มเบมบา, ตูอันเซเบ และ มาซูอากู กองกลาง 5 คน เอเลีย, มูตูซามี, ซาดิกิ, มูกาว และ มบูกู ส่วนตัวหน้าเดี่ยว ยอแอน วิซซา
ลิโอเนล มเปสซี
วัน-บิสสากา มเบมบา ตูอันเซเบ มาซูอากู
เอเลีย มูตูซามี ซาดิกิ มูกาว มบูกู
วิซซา
โปรตุเกส จะเล่นด้วยรูปแบบ 4-3-3 ที่ครองบอล ใช้สามเส้ากองกลางสร้างเกม และกดดันหาช่องสวนทาง โดยคาดว่าคืนนี้ เบร์นาร์โด ซิลวา อาจได้บทบาทสำคัญมากกว่า ราฟาเอล เลอาโอ เพราะสถานการณ์นี้ต้องการไหวพริบมากกว่าความเร็วในการเจาะแนวรับคองโก
DR คองโก จะตั้งรับอย่างมีระเบียบ พยายามปิดเส้นผ่านกลาง และหวังพึ่ง วิซซา ทำเกมตีโต้แบบเดี่ยว แนวรับที่คุ้นเคยกับสไตล์พรีเมียร์ลีกอาจสร้างปัญหาให้โปรตุเกสได้บ้างในช่วงแรก แต่คงรักษาได้ยากตลอด 90 นาที
สถิติและตัวเลขที่น่าสนใจ
- คอมพิวเตอร์ Opta จำลองการแข่งขัน 25,000 ครั้ง ผลออกมาว่า โปรตุเกสชนะ 54.6%, เสมอ 22.3% และ DR คองโกชนะ 23.1%
- โปรตุเกสชนะเพียง 1 ใน 4 นัดเปิดตัวล่าสุดในฟุตบอลโลก (ชนะ กานา 3-2 ในปี 2022) และ 3 นัดเปิดตัวล่าสุดมีประตูรวมเฉลี่ย 5 ลูกต่อเกม
- โปรตุเกสไม่เคยแพ้ทีมจากแอฟริกาใต้สะฮาราในฟุตบอลโลก (ชนะ 3 ครั้ง เสมอ 1 ครั้ง) ขณะที่การแพ้ทีมแอฟริกันทั้งสองครั้งในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นกับ โมร็อกโก เท่านั้น
- อันดับ FIFA ของ DR คองโกพุ่งขึ้นจากอันดับ 56 มาที่ 45 หลังจากผ่านเข้ามาในทัวร์นาเมนต์นี้
ทายผลบอล โปรตุเกส พบ คองโก
โปรตุเกสน่าจะเอาชนะได้ไม่ยาก ถ้าโปรตุเกสทำลายแนวรับ 5 เส้าของคองโกได้ในครึ่งแรก เกมน่าจะจบไว้แต่เนิ่นๆ แต่ถ้าเสือดาวตั้งรับได้ดีถึงครึ่งหลัง โรนัลโดอาจเริ่มกดดันหนักขึ้นในนาทีท้าย
ผลทำนาย: โปรตุเกส 3-0 DR คองโก
คาดว่า เบร์นาร์โด ซิลวา หรือ บรูโน่ เฟร์นันเดส จะเป็นผู้เปิดประตูแรก และโรนัลโดมีโอกาสสูงที่จะร่วมปาร์ตี้เพื่อต่อเส้นทางประวัติศาสตร์ในวัย 41 ปีของเขา
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