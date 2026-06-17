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ศาลสั่งริบรถ-เพิกถอนใบขับขี่ หนุ่มวัย 26 ปี ขับซิ่งวิภาวดี จำคุก 3 เดือน อ้างเทสต์รถ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 14:19 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 14:23 น.
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ศาลสั่งริบรถ-เพิกถอนใบขับขี่ หนุ่มวัย 26 ปี ขับซิ่งวิภาวดี จำคุก 3 เดือน อ้างเทสต์รถ

ศาลพิพากษา หนุ่มวัย 26 ปี ขับรถซิ่งบนวิภาวดีรังสิต อ้างเทสต์รถ จำคุก 3 เดือน ปรับ 6,000 บาท พร้อมริบรถแต่ง-เพิกถอนใบขับขี่

จากกรณีคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ และมีการแชร์ต่ออย่างกว้างขวาง แสดงพฤติกรรมของรถกระบะคันหนึ่งขับขี่ด้วยความเร็วสูง เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน ขับจี้ท้ายรถคันอื่น และสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บนถนนวิภาวดีรังสิตขาออก เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2569

ภายหลังตำรวจได้ตรวจสอบพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจหาข้อมูลทะเบียนรถ จนสามารถติดตามตัวผู้ขับขี่ได้ ทราบว่าคือ นายวิท (นามสมมุติ) อายุ 26 ปี ก่อนเชิญตัวเข้าพบพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2569 โดยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

จากการสืบสวนสอบสวนพบว่านายวิท ต้องการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์รถซึ่งได้แต่งมา จึงขับรถด้วยความเร็วสูง เบิ้ลเครื่องยนต์ เปลี่ยนช่องทางเดินรถกะทันหันโดยไม่ให้สัญญาณไฟ และขับจี้ท้ายรถคันอื่นในลักษณะหวาดเสียว อันเป็นการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย

รถกระบะของหนุ่มวัย 26 ปี ขับซิ่งวิภาวดี และคนขับ
FB/ ดาวแปดแฉก

ล่าสุดวันที่ 16 มิ.ย.2569 ศาลแขวงพระนครเหนือ พิพากษา ลงโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 6,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ 2 ปี พร้อมคุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3 ครั้ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ศาลมีคำสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ และริบรถยนต์ของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิด เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงซ้ำและเป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่น

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64
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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