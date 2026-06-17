คลิปนาที นักผจญภัยหนุ่มคนดัง พลาดท่า ‘ตกปล่องภูเขาไฟ’ ลึก 120 ม. หลังโชว์ปีนผาไร้เซฟตี้
เปิดคลิปนาที นักผจญภัยหนุ่มคนดัง พลาดท่า ‘ตกปล่องภูเขาไฟ’ ลึก 120 เมตร หลังโชว์ปีนผาไร้เซฟตี้ ปิดตำนาน สไปเดอร์แมนแห่งเยเมน
วงการนักผจญภัยต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ เมื่อ อัล-กอกอา อิบนุ อันตาร์ (Al-Qaqa Ibn Antar) วัย 30 ปี เจ้าของฉายา “Spider-Man of Yemen” (สไปเดอร์แมนแห่งเยเมน) ได้เสียชีวิตลงหลังจากเกิดอุบัติเหตุพลัดตกจากหน้าผาขณะพยายามปีนปล่องภูเขาไฟฮาร์ดะห์ แดม (Hardah Dam) ในจังหวัดดาเลอ์ ทางตอนใต้ของประเทศเยเมน
เจ้าหน้าที่พบคลิปหลักฐานที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์วินาที นักผจญภัยหนุ่มคนดัง กำลังปีนหน้าผาหินแนวตั้งโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยใด ๆ ก่อนที่มือของเขาจะหลุด ทำให้เสียการทรงตัว จากนั้นร่างของ อัล-กอกอา อิบนุ อันตาร์ ก็ร่วงลงไปในปล่องภูเขาไฟที่มีความลึกถึง 120 เมตร อย่างรวดเร็ว
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมงในการค้นหาและกู้ร่างสไปเดอร์แมนแห่งเยเมนขึ้นมา เนื่องจากสถานที่เกิดเหตุเป็นหน้าผาสูงชันและซับซ้อน โดยพบว่า ร่างของเขาจมอยู่ใต้ผิวน้ำ บริเวณก้นปล่องภูเขาไฟ ที่ระดับความลึกประมาณ 30 เมตร
อย่างไรก็ตาม โศกนาฏกรรมครั้งนี้ทำให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเยเมน ต้องออกมาเรียกร้องให้ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาผจญภัยปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต
สำหรับ อัล-กอกอา อิบนุ อันตาร์ (Al-Qaqa Ibn Antar) หรือ สไปเดอร์แมนแห่งเยเมน (Spider-Man of Yemen) โด่งดังบนโซเชียลมีเดียจากการโพสต์คลิปวิดีโอขณะปีนหน้าผาสูงชันด้วยมือเปล่าโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
ชมคลิปนาทีนักผจญภัยร่วงหน้าผา
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อ้างอิงจาก : apnews, Pakistan TV
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