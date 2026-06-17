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คลิปนาที นักผจญภัยหนุ่มคนดัง พลาดท่า ‘ตกปล่องภูเขาไฟ’ ลึก 120 ม. หลังโชว์ปีนผาไร้เซฟตี้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 14:40 น.
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คลิปนาที นักผจญภัยหนุ่มคนดัง พลาดท่า 'ตกปล่องภูเขาไฟ' ลึก 120 ม. หลังโชว์ปีนผาไร้เซฟตี้

เปิดคลิปนาที นักผจญภัยหนุ่มคนดัง พลาดท่า ‘ตกปล่องภูเขาไฟ’ ลึก 120 เมตร หลังโชว์ปีนผาไร้เซฟตี้ ปิดตำนาน สไปเดอร์แมนแห่งเยเมน

วงการนักผจญภัยต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ เมื่อ อัล-กอกอา อิบนุ อันตาร์ (Al-Qaqa Ibn Antar) วัย 30 ปี เจ้าของฉายา “Spider-Man of Yemen” (สไปเดอร์แมนแห่งเยเมน) ได้เสียชีวิตลงหลังจากเกิดอุบัติเหตุพลัดตกจากหน้าผาขณะพยายามปีนปล่องภูเขาไฟฮาร์ดะห์ แดม (Hardah Dam) ในจังหวัดดาเลอ์ ทางตอนใต้ของประเทศเยเมน

เจ้าหน้าที่พบคลิปหลักฐานที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์วินาที นักผจญภัยหนุ่มคนดัง กำลังปีนหน้าผาหินแนวตั้งโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยใด ๆ ก่อนที่มือของเขาจะหลุด ทำให้เสียการทรงตัว จากนั้นร่างของ อัล-กอกอา อิบนุ อันตาร์ ก็ร่วงลงไปในปล่องภูเขาไฟที่มีความลึกถึง 120 เมตร อย่างรวดเร็ว

ปิดตำนาน นักผจญภัยหนุ่มคนดัง พลาดท่า 'ตกปล่องภูเขาไฟ' ดับคาที่ หลังโชว์ปีนผาไร้เซฟตี้-5
ภาพจาก : gamereactor.eu

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมงในการค้นหาและกู้ร่างสไปเดอร์แมนแห่งเยเมนขึ้นมา เนื่องจากสถานที่เกิดเหตุเป็นหน้าผาสูงชันและซับซ้อน โดยพบว่า ร่างของเขาจมอยู่ใต้ผิวน้ำ บริเวณก้นปล่องภูเขาไฟ ที่ระดับความลึกประมาณ 30 เมตร

อย่างไรก็ตาม โศกนาฏกรรมครั้งนี้ทำให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเยเมน ต้องออกมาเรียกร้องให้ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาผจญภัยปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต

สำหรับ อัล-กอกอา อิบนุ อันตาร์ (Al-Qaqa Ibn Antar) หรือ สไปเดอร์แมนแห่งเยเมน (Spider-Man of Yemen) โด่งดังบนโซเชียลมีเดียจากการโพสต์คลิปวิดีโอขณะปีนหน้าผาสูงชันด้วยมือเปล่าโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน

ปิดตำนาน นักผจญภัยหนุ่มคนดัง พลาดท่า 'ตกปล่องภูเขาไฟ' ดับคาที่ หลังโชว์ปีนผาไร้เซฟตี้-1
ภาพจาก : apnews

ชมคลิปนาทีนักผจญภัยร่วงหน้าผา

ปิดตำนาน นักผจญภัยหนุ่มคนดัง พลาดท่า 'ตกปล่องภูเขาไฟ' ดับคาที่ หลังโชว์ปีนผาไร้เซฟตี้-3
ภาพจาก : cnn

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อ้างอิงจาก : apnews, Pakistan TV

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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