ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร “พรรคเพื่อไทย” จำนวน 16 คน
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร “พรรคเพื่อไทย” คงเหลือจำนวน 16 คน หลัง “วิพุธ-ดนุพร” ลาออกกรรมการบริหารพรรคฯ
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ใจความว่า
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 12 มกราคม 2569 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย มีคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย จำนวน 18 คน นั้น
บัดนี้ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นายวิพุธ ศรีวะอุไร และนายดนุพร ปุณณกันต์ ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ตามหนังสือลาออกลงวันที่ 18 เมษายน 2569 และวันที่ 22 เมษายน 2569 โดยพรรคเพื่อไทยได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 และวันที่ 22 เมษายน 2569 ทำให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 52 (2)
ดังนั้น จึงทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย คงเหลือ จำนวน 16 คน ได้แก่
- นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค
- นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค
- นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองหัวหน้าพรรค
- นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รองหัวหน้าพรรค
- นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรค
- นายจักรพงษ์ แสงมณี รองหัวหน้าพรรค
- นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองหัวหน้าพรรค
- นายก่อแก้ว พิกุลทอง รองหัวหน้าพรรค
- นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค
- นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรค
- นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการพรรค
- นางสาวขัตติยา สวัสดิผล รองเลขาธิการพรรค
- นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
- นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรค
- นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด กรรมการบริหารพรรค
- นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์ กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2569 แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง
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