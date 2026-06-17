ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร “พรรคเพื่อไทย” จำนวน 16 คน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 14:04 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 14:04 น.
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ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร “พรรคเพื่อไทย” คงเหลือจำนวน 16 คน หลัง “วิพุธ-ดนุพร” ลาออกกรรมการบริหารพรรคฯ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ใจความว่า

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 12 มกราคม 2569 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย มีคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย จำนวน 18 คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นายวิพุธ ศรีวะอุไร และนายดนุพร ปุณณกันต์ ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ตามหนังสือลาออกลงวันที่ 18 เมษายน 2569 และวันที่ 22 เมษายน 2569 โดยพรรคเพื่อไทยได้รับทราบการลาออกดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 และวันที่ 22 เมษายน 2569 ทำให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 52 (2)

ดังนั้น จึงทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย คงเหลือ จำนวน 16 คน ได้แก่

  1. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค
  2. นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค
  3. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองหัวหน้าพรรค
  4. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รองหัวหน้าพรรค
  5. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรค
  6. นายจักรพงษ์ แสงมณี รองหัวหน้าพรรค
  7. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองหัวหน้าพรรค
  8. นายก่อแก้ว พิกุลทอง รองหัวหน้าพรรค
  9. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค
  10. นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรค
  11. นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการพรรค
  12. นางสาวขัตติยา สวัสดิผล รองเลขาธิการพรรค
  13. นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
  14. นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรค
  15. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด กรรมการบริหารพรรค
  16. นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์ กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2569 แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง

ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา

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58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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