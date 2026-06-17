เฮีย ม. ฝากตำรวจขอโทษ ดีเจถูกตบหัว อยากให้เป็นตัวกลาง เสนอชดใช้เยียวยา
เปิดคลิปเสียง ตำรวจคุย ‘ดีเจมัด’ ถูกตบหัว ฝากขอโทษ-เป็นตัวกลางช่วยคุย นึกว่าเป็นดีเจขอนแก่น เผยอยากชดใช้ค่าเสียหายให้
จากกรณี ดีเจมัด หนึ่งในทีมงานของวงไมยราพถูก เฮีย ม. หรือ กต.ตร. สภ. เมืองขอนแก่น ตบศีรษะหลายครั้งในสถานบันเทิงจังหวัดขอนแก่น เหตุไม่พอใจเปิดเพลงวันเกิดช้า จากนั้นดีเจหนุ่มนำหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดเดินทางไปแจ้งความ ที่ สภ. เมืองขอนแก่น สิ่งที่ทำให้เขาตกใจหนักคือหลังจากแจ้งความแล้ว ร้อยเวรขอให้ตนไปชี้รูปยืนยันให้ด้วย ซึ่งรูปของผู้ก่อเหตุติดอยู่ในบอร์ด ทำเอาตนเองตกใจแต่ไม่ทราบว่าทำตำแหน่งหน้าที่ใด
ช่วงหนึ่งในรายการ โหนกระแสมีการเปิดคลิปเสียงของ เฮีย ม. ขอให้ตำรวจเป็นตำกลางและฝากขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
“แก (ผู้ก่อเหตุ) น่าจะเห็นว่ามีข่าวลงสื่อโซเชียลเยอะจึงติดต่อเข้ามาพูดคุยเบื้องต้น ขอให้ผม (ตำรวจ) เป็นตัวกลางช่วยคุยให้หน่อย ผมก็เลยถามว่าแกจะเอายังไง แกประสงค์ที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้ แต่น่าจะไม่ได้ให้ยอดสูงตามที่น้องเรียกมา แกฝากให้ผมมาขอโทษให้หน่อย ไม่กล้าโทรไปแล้วมีปัญหาอีก ผมเมา เขาว่ามาอย่างนี้
แกบอกว่าแกเมา ฝากให้ผมขอโทษคู่กรณีหน่อย เพราะนึกว่าเป็นดีเจอยู่ขอนแก่น
ส่วนเรื่องยอดการชดใช้ค่าเสียหายยังไม่ได้บอกมาว่าเท่าไหร่ เดี๋ยวผมจะลองถามให้ ถ้าแกเสนอยอดมา เดี๋ยวผมโทรไปบอกอีกทีหนึ่ง”
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