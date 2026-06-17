ข่าว

กองทัพเรือชี้ แจงกรณีข่าวบิดเบือนเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทย–กัมพูชา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 13:51 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 13:51 น.
67

กองทัพเรือชี้ แจงกรณีข่าวบิดเบือนเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทย–กัมพูชา ชี้โครงสร้างดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากพื้นที่ชายฝั่งที่เชื่อมต่อกัมพูชา

โฆษกกองทัพเรือ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กองทัพเรือชี้แจงกรณีข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทย–กัมพูชา

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์กล่าวหาว่ากองทัพเรือปล่อยปละละเลยให้มีการก่อสร้างเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทย–กัมพูชา และไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศนั้น

กองทัพเรือขอเรียนว่า ข้อความดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ข้อเท็จจริงคือ โครงสร้างดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากพื้นที่ชายฝั่งที่เชื่อมต่อกับกิจการเอกชนของฝ่ายกัมพูชา และอยู่ในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิทางทะเลระหว่างสองประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและกลไกระหว่างประเทศ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานของไทยรวมทั้งกองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้นและได้ดำเนินการประท้วงและคัดค้านการกระทำดังกล่างผ่านทุกกลไกที่มีอย่างต่อเนื่อง จนเจ้าของกิจการต้องหยุดการก่อสร้าง จนไม่สามารถดำเนินการต่อจนเสร็จได้ตามแผนเดิม

ดังนั้น การนำภาพโครงสร้างดังกล่าวมาอ้างว่าเป็นหลักฐานว่ากองทัพเรือเพิกเฉยหรือละเลยต่อหน้าที่ จึงไม่เป็นความจริง เพราะสภาพที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงผลของการดำเนินการคัดค้านของกองทัพเรือที่สามารถหยุดยั้งการก่อสร้างเพิ่มเติมได้ มิใช่ผลจากการนิ่งเฉยหรือไม่ดำเนินการแต่อย่างใด

ต่อกรณีนี้ กองทัพเรือได้ขอให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประเมินผลกระทบ จำกัดการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจเป็นเท็จหรือบิดเบือน รวมทั้งพิจารณาแนวทางดำเนินการตามกฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อเพจ “ Thai Burma Railway ทางรถไฟสายมรณะ ” ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน ความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตาม กองทัพเรือยังคงเคารพสิทธิของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิทธิที่พึงกระทำได้ แต่การวิพากษ์วิจารณ์บนฐานข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ย่อมนำไปสู่ข้อสรุปที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และอาจส่งผลให้สาธารณชนเข้าใจสถานการณ์ผิดไปจากข้อเท็จจริง

กองทัพเรือขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูล โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทัพเรือ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงผ่านเพจโฆษกกองทัพเรือ ซึ่งพร้อมชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นทางการแก่ประชาชน”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
WeGolden: แพลตฟอร์มเทรดทองคำสำหรับนักเทรดทั่วโลก ข่าวประชาสัมพันธ์

WeGolden: แพลตฟอร์มเทรดทองคำสำหรับนักเทรดทั่วโลก

3 นาที ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงขอบใจทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ที่ช่วยดูแลคุณย่าและพี่มาตลอด ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงขอบใจทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ที่ช่วยดูแลคุณย่าและพี่มาตลอด

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจจับมือ JAS-MONO ทลายเว็บดูเถื่อน dookela ฝังเว็บพนัน รายได้เดือนละล้าน

16 นาที ที่แล้ว
อ.ช้าง ดึงสติโซเชียล เลิกอวย ตชด. ยิงวิน จยย. เป็นฮีโร่ ย้ำสังคมต้องอยู่ด้วยกฎหมาย ข่าว

อ.ช้าง ดึงสติโซเชียล เลิกอวย ตชด. ยิงวิน จยย. เป็นฮีโร่ ย้ำสังคมต้องอยู่ด้วยกฎหมาย

33 นาที ที่แล้ว
ดูบอลสด โปรตุเกส คองโก ฟุตบอลโลก 2026 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด โปรตุเกส พบ คองโก DR ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ กลุ่มเค

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เจเรมี คลาร์กสัน” พิธีกรชาวอังกฤษคนดัง เผยป่วยเป็นมะเร็ง อาการรุนแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งริบรถ-เพิกถอนใบขับขี่ หนุ่มวัย 26 ปี ขับซิ่งวิภาวดี จำคุก 3 เดือน อ้างเทสต์รถ ข่าว

ศาลสั่งริบรถ-เพิกถอนใบขับขี่ หนุ่มวัย 26 ปี ขับซิ่งวิภาวดี จำคุก 3 เดือน อ้างเทสต์รถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮีย ม. ฝากตำรวจขอโทษ ดีเจถูกตบหัว ข่าว

เฮีย ม. ฝากตำรวจขอโทษ ดีเจถูกตบหัว อยากให้เป็นตัวกลาง เสนอชดใช้เยียวยา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร “พรรคเพื่อไทย” จำนวน 16 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ ดันโครงการ S.A.F.E.+สร้างมาตรฐานเข้ม ยกระดับความปลอดภัยแอปเรียกรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือชี้ แจงกรณีข่าวบิดเบือนเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทย–กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบ TK ย้อนเล่าชีวิตรัก 11 ปี อดีตสามีทรยศตั้งแต่วันแรก ซ้ำตรวจเจอเนื้องอกในมดลูก ช้ำหนักจนอยากตาย บันเทิง

โบ TK ย้อนเล่าชีวิตรัก 11 ปี อดีตสามีทรยศตั้งแต่วันแรก ซ้ำตรวจเจอเนื้องอกในมดลูก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไมยราพ ประณามชายกร่างตบหัว ดีเจมัด ข่าวดารา

ไมยราพ ประณาม เฮีย ม. ตบหัวดีเจ ลั่น ทุกคนอยากรู้แล้ว คุณเป็นใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอแทนนี่ ไขกระจ่าง น้ำอัดลม 0% ดีกว่าน้ำอัดลมปกติจริงไหม เตือนกลุ่มเสี่ยงควรเลี่ยง สุขภาพและการแพทย์

หมอแทนนี่ ไขกระจ่าง น้ำอัดลม 0% ดีกว่าน้ำอัดลมปกติจริงไหม เตือนกลุ่มเสี่ยงควรเลี่ยง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลสั่งจำคุก เคสามถุยส์ 3 เดือน หมิ่นประมาท วัน อยู่บำรุง ชดใช้นับแสนบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตรียมออกหมายเรียก “เฮียมอม้า” ซ้ำ ตบหัวดีเจ เผยเพิ่งยื่นลาออก กต.ตร. เช้านี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง 1 บาท มีผล 20 มิ.ย.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.ตฤณห์ ตั้งคำถามปมคนไทยใช้ปืนเสรี ข่าว

ดร.ตฤณห์ ยก 3 คดีดัง ตชด.-ยังเจ-สัสดี ตั้งคำถามสังคมไทยใช้ปืนเสรี?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีชีวิต! ปชช. ทุบกระจกช่วยชีวิตผู้โดยสาร เครื่องบินเล็กตกบนทางด่วนสหรัฐฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

โจรใต้เหี้ยม วางระเบิดรถเจ้าหน้าที่ ขณะนำผู้ป่วยส่งศูนย์ ปัตตานี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

NARIT เผยวันครีษมายัน วันที่ช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุด ปีนี้วันที่ 21 มิ.ย.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฌอน ‘ดิดดี้’ โคมส์ ได้ลดโทษรอบที่ 3 ทำเลื่อนวันปล่อยตัวพ้นคุกเร็วขึ้น ข่าวต่างประเทศ

ฌอน ‘ดิดดี้’ โคมส์ ได้ลดโทษรอบที่ 3 ทำเลื่อนวันปล่อยตัวพ้นคุกเร็วขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ สัสดีอำเภอ บุกยิงหัวหน้า ดับคาศาลากลางกาฬสินธุ์ ฉุนโยกย้ายขัดใจ ข่าวอาชญากรรม

สาเหตุเหี้ยม สัสดีอำเภอ บุกยิงหัวหน้า ดับคาศาลากลางกาฬสินธุ์ ฉุนโยกย้ายขัดใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ก๊อท จักรพันธ์” เตือนสติลูกทุ่งรุ่นใหม่ ตั้งจิตให้มั่น ถ้าพลาดอนาคตอาจพังในพริบตา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สวิสฯ ยืนยันเตรียมใช้เป็นสถานที่เซ็นลงนามสันติภาพอิหร่าน-สหรัฐฯ 19 มิ.ย.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 13:51 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 13:51 น.
67
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

WeGolden: แพลตฟอร์มเทรดทองคำสำหรับนักเทรดทั่วโลก

WeGolden: แพลตฟอร์มเทรดทองคำสำหรับนักเทรดทั่วโลก

เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2569
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงขอบใจทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ที่ช่วยดูแลคุณย่าและพี่มาตลอด

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงขอบใจทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ที่ช่วยดูแลคุณย่าและพี่มาตลอด

เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2569
ดูบอลสด โปรตุเกส คองโก ฟุตบอลโลก 2026

ดูบอลสด โปรตุเกส พบ คองโก DR ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ กลุ่มเค

เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2569

“เจเรมี คลาร์กสัน” พิธีกรชาวอังกฤษคนดัง เผยป่วยเป็นมะเร็ง อาการรุนแรง

เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2569
Back to top button