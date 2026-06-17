กองทัพเรือชี้ แจงกรณีข่าวบิดเบือนเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทย–กัมพูชา
กองทัพเรือชี้ แจงกรณีข่าวบิดเบือนเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทย–กัมพูชา ชี้โครงสร้างดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากพื้นที่ชายฝั่งที่เชื่อมต่อกัมพูชา
โฆษกกองทัพเรือ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กองทัพเรือชี้แจงกรณีข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทย–กัมพูชา
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์กล่าวหาว่ากองทัพเรือปล่อยปละละเลยให้มีการก่อสร้างเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทย–กัมพูชา และไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศนั้น
กองทัพเรือขอเรียนว่า ข้อความดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ข้อเท็จจริงคือ โครงสร้างดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากพื้นที่ชายฝั่งที่เชื่อมต่อกับกิจการเอกชนของฝ่ายกัมพูชา และอยู่ในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิทางทะเลระหว่างสองประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและกลไกระหว่างประเทศ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานของไทยรวมทั้งกองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้นและได้ดำเนินการประท้วงและคัดค้านการกระทำดังกล่างผ่านทุกกลไกที่มีอย่างต่อเนื่อง จนเจ้าของกิจการต้องหยุดการก่อสร้าง จนไม่สามารถดำเนินการต่อจนเสร็จได้ตามแผนเดิม
ดังนั้น การนำภาพโครงสร้างดังกล่าวมาอ้างว่าเป็นหลักฐานว่ากองทัพเรือเพิกเฉยหรือละเลยต่อหน้าที่ จึงไม่เป็นความจริง เพราะสภาพที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงผลของการดำเนินการคัดค้านของกองทัพเรือที่สามารถหยุดยั้งการก่อสร้างเพิ่มเติมได้ มิใช่ผลจากการนิ่งเฉยหรือไม่ดำเนินการแต่อย่างใด
ต่อกรณีนี้ กองทัพเรือได้ขอให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประเมินผลกระทบ จำกัดการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจเป็นเท็จหรือบิดเบือน รวมทั้งพิจารณาแนวทางดำเนินการตามกฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อเพจ “ Thai Burma Railway ทางรถไฟสายมรณะ ” ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน ความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของประเทศต่อไป
อย่างไรก็ตาม กองทัพเรือยังคงเคารพสิทธิของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิทธิที่พึงกระทำได้ แต่การวิพากษ์วิจารณ์บนฐานข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ย่อมนำไปสู่ข้อสรุปที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และอาจส่งผลให้สาธารณชนเข้าใจสถานการณ์ผิดไปจากข้อเท็จจริง
กองทัพเรือขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูล โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทัพเรือ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงผ่านเพจโฆษกกองทัพเรือ ซึ่งพร้อมชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นทางการแก่ประชาชน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กองทัพเรือ รวบชาวเขมร 3 ราย ลักลอบเข้าเมือง รับหนีพิษเศรษฐกิจ มาหางานที่ไทย
- กองทัพเรือ ชี้แจงเป็นภาพเก่า มีรายงานเรือไทยส่งสินค้าไปยังเขมร ยังคุมเข้ม
- กองทัพเรือ โต้ข่าวเรื่องเปิดด่าน ยืนยันยังปิดด่านตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: