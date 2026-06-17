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ศาลสั่งจำคุก เคสามถุยส์ 3 เดือน หมิ่นประมาท วัน อยู่บำรุง ชดใช้นับแสนบาท
ศาลสั่งจำคุก เคสามถุยส์ 3 เดือน รอลงอาญา คดีดูหมิ่น วัน อยู่บำรุง พร้อมให้ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งกว่าแสนบาท
นายวัน อยู่บำรุง โพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยผลคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีที่ตนเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายนิยม นพรัตน์ หรือ เคสามถุยส์ ศาลยกฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามาตรา 328 ตัดสินว่ามีความผิดฐานดูหมิ่นด้วยการโฆษณาตามมาตรา 393 จำนวน 3 กรรม สั่งลงโทษจำคุกกรรมละ 1 เดือน ปรับกรรมละ 10,000 บาท
รวมโทษจำคุกทั้งหมด 3 เดือน ปรับ 30,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา สั่งชำระค่าเสียหายทางแพ่ง 120,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมส่วนที่โจทก์ชนะคดี ยกคำขออื่นนอกจากนี้ทั้งหมด
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