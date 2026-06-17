โบ TK ย้อนเล่าชีวิตรัก 11 ปี อดีตสามีทรยศตั้งแต่วันแรก ซ้ำตรวจเจอเนื้องอกในมดลูก

โบ TK ย้อนเล่าชีวิตรัก 11 ปี ถูกอดีตสามีทรยศตั้งแต่วันแรก เคราะห์ซ้ำกรรมซัดตรวจเจอ ‘เนื้องอกในมดลูก’ คิดอยากปลิดชีพตัวเองหนีมรสุมปัญหาถาโถม
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาแฟนเพลง รวมถึงเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงได้ฟังแล้วถึงกับจุกอกไปตาม ๆ กัน เมื่ออดีตนักร้องชื่อดังยุค 90 อย่าง โบ สุรัตนาวี สุวิพร หรือ โบ TK ที่ล่าสุดเธอได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ Club Friday Show ซึ่งจะออกอากาศในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. ทางช่อง One31
โดยทางเพจเฟซบุ๊ก CHANGE2561 ผู้ผลิตรายการ Club Friday Show ได้ตัดคลิปส่วนหนึ่งจากรายการมาโพสต์ลง โดย โบ TK เปิดใจย้อนเล่าถึงชีวิตรัก 11 ปีที่พังลงไม่มีชิ้นดี หลังอดีตสามีทรยศกันตั้งแต่วันแรก ถึงขั้นสร้างร่างอวตารขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตอยู่กับโบ ช้ำซ้ำ 2 เมื่อเธอตรวจเจอ “เนื้องอกในมดลูก” มรสุมปัญหาที่ถาโถมเข้ามา ทำเอา โบ TK เคยคิดที่อยากจะจบชีวิตตัวเองลงเพื่อจบทุกอย่างไว้เพียงเท่านี้
“ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าจริง ๆ แล้วโบ หย่ามานานแล้ว แต่งงาน 11 ปี ทุกอย่างดีหมด ตื่นขึ้นมาเช้าวันหนึ่งที่ฉันสดใสของฉันอยู่ดี ๆ เขาก็สารภาพมา เขามีความรู้สึกกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง เราก็ช็อก เขาบอกว่าเขา สร้างอวตารตัวหนึ่งขึ้นมา เพื่อที่จะได้อยู่กับโบ ขอโทษที่ทรยศ ตั้งแต่วันแรกเลยนะ ยิ่งคำสารภาพเยอะแค่ไหน มันยิ่งแบบแทงเข้าไป พูดอะไรมาปุ๊บน้ำตาเราหยด คือเขาหันมาพูดกับเรา ยิ่งเป็นแบบนี้ยิ่งน่ารำคาญรู้ไหม
ซึ่งนอกจากความรัก 11 ปีจะพังลงแล้ว มันก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแทรกเข้ามาพอตอนที่เราเครียดมาก ๆ เราปวดท้อง สรุปว่ามีเนื้องอกที่มดลูก ตอนนั้นรับไม่ไหว ร้องไห้มันออกมาเลยมันไม่สามารถที่จะหยุดได้ คือ มันกลั้นไม่ได้แล้วมันก็ไหล ๆ ตลอดเวลา มันล่มสลาย มันมีความคิดฆ่าตัวตาย”
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อ้างอิงจาก : FB CHANGE2561
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