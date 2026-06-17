ข่าวดาราบันเทิง

ไมยราพ ประณาม เฮีย ม. ตบหัวดีเจ ลั่น ทุกคนอยากรู้แล้ว คุณเป็นใคร

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 13:48 น.
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ไมยราพ ประณามชายกร่างตบหัว ดีเจมัด

ไมยราพ เดือดประณาม เฮีย ม. ตบหัว ‘ดีเจมัด’ ในสถานบันเทิงขอนแก่น เหตุฉุนไม่เปิดเพลงวันเกิด ยืนยันเดินหน้าเอาผิดให้ถึงที่สุด

จากกรณี ดีเจมัด เป็นหนึ่งในทีมงานของไมยราพ ถูกเชิญไปเปิดเพลงที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น จู่ ๆ ถูกชายคนหนึ่งเดินขึ้นมาขอเพลง Happy Birthday พูดกับเอ็มซีโดยขอให้น้องสาว แต่ไม่รีบ รอก่อนก็ได้ เพราะดีเจเพิ่งขึ้นเล่นเพลงได้เพียง 10 นาทีและมีเซตเพลงที่รอเล่นอีกเป็นชั่วโมงจึงไม่สามารถเปิดเพลง HBD ได้ทันที แต่จะหาจังหวะเปิดเพลงให้ หลังจากนั้นเพียง 3 นาที อีกฝ่ายเดินขึ้นมาสอบถามว่า “เพลงxูได้หรือยัง”

จากนั้นชายคนดังกล่าวตบหัวดีเจมัด 2 ครั้ง พร้อมกล่าวว่า “xูบอกให้xึงเปิดเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์” และ “รู้ไหมxูเป็นใคร” ทั้งยังกระชากหมวกออกมาศีรษะ-โยนทิ้ง และตบหัวอีกครั้งหนึ่ง

ไมยราพประณามชายตบหัวดีเจ
ภาพจาก Facebook : Maiyarap

หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไมยราพ แร็ปเปอร์ชื่อดัง ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านเฟซบุ๊ก Maiyarap ระบุว่า “เหตุการณ์ในวันดังกล่าว เมื่อทราบเรื่องผมได้ออกจากที่พักและรีบไปร้านที่พี่มัดถูกเชิญไปเล่นในทันที เผื่อว่าจะช่วยอะไรทางพี่มัดได้บ้าง ตอนผมเห็นคลิปผมรู้สึกแย่มากๆ ยิ่งทราบว่าเรื่องราวมาจากเรื่องงี่เง่า ๆ เช่น ขอเพลง HBD ถึงกับต้องทำร้ายกัน

พี่มัดเป็น DJ ให้ผมมาเกือบ 10 ปี ไม่เคยมีปัญหากับใคร และยังเป็นที่รักของผมและทีมงานทุกคน

ทางทีม Maiyarap ขอประณามเหตุการณ์นี้ และจะช่วยดูเรื่องคดีเพื่อเอาผิดให้ถึงที่สุด ‘มึงรู้ไหม ว่ากูใคร’ ทีนี้ทุกคนอยากรู้แล้วล่ะว่าคุณเป็นใคร”

จากนั้นผู้ก่อเหตุเผยว่าพยายามขอโทษผู้เสียหายแล้วแต่อีกฝ่ายกลับไปแจ้งความ คงอยากดัง ตอนนี้คงดังสมใจแล้ว ยืนยันไม่ได้กร่าง ฝั่ง ไมยราพ ตอบกลับว่า “‘คงอยากดัง’ หรอครับท่าน พูดมาได้ไงครับ พวกผมอยู่หน้าร้านกันจนเกือบตี 3 ไปแจ้งความอยู่ สภ.ยาวจนเกือบตี 5 นี่ทั้งหมดที่พูดมาท่านมาขอโทษตอนไหนหรอครับ”

’คงอยากดัง‘ หรอครับท่าน พูดมาได้ไงครับ พวกผมอยู่หน้าร้านกันจนเกือบตี 3 ไปแจ้งความอยู่ สภ.ยาวจนเกือบตี 5 นี่ทั้งหมดที่พูดมาท่านมาขอโทษตอนไหนหรอครับ
ภาพจาก Facebook : Maiyarap

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 13:48 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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