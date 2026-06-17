เตรียมออกหมายเรียก “เฮียมอม้า” ซ้ำ ตบหัวดีเจ เผยเพิ่งยื่นลาออก กต.ตร. เช้านี้
เตรียมออกหมายเรียก “เฮียมอม้า” ซ้ำ ตบหัวดีเจ ไม่พอใจไม่เปิดเพลงวันเกิด เผยเพิ่งยื่นลาออก กต.ตร. เช้านี้ หลังจากที่เจ้าตัวอ้างว่าลาออกไปนานแล้ว
จากกรณีเฮียมอม้า ตบหัวดีเจ หลังไม่พอใจเพลงเปิดวันเกิดช้า ขณะขึ้นเล่นที่สถานบันเทิงที่จังหวัดขอนแก่น ก่อนที่ดีเจผู้เสียหายจะเข้าแจ้งความ ที่ สภ. เมืองขอนแก่น ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พ.ต.อ. ยศวัจน์ เปิดเผยความคืบหน้าว่า เช้าวันนี้ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีออกหมายเรียกตามขั้นตอนแล้ว หลังจากเมื่อวานนี้นัดหมายว่าจะเข้ามาพบพนักงานสอบสวน แต่จนถึงช่วงค่ำก็ยังไร้วี่แวว
ทั้งนี้ จากการโทรศัพท์สอบถาม เจ้าตัวให้เหตุผลว่า หลังเกิดเหตุมีภาวะเครียด เมื่อวานนี้จึงเดินทางไปพบแพทย์ และล่าสุดแจ้งว่าได้เดินทางไปทำธุระที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเสร็จธุระแล้วจะรีบเดินทางกลับมาพบพนักงานสอบสวนในทันที
ส่วนกรณีที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า ไม่ได้ใช้ตำแหน่ง กต.ตร. มาแสดงอำนาจหรือกร่าง และระบุว่าได้ออกจากตำแหน่ง กต.ตร. มานานแล้ว ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพียงแต่ยังมีภาพติดอยู่ที่โรงพักและยังไม่ได้เอาออก โดยอ้างว่าออกมาตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2568 เนื่องจากล้มละลายจนเป็นซึมเศร้า ไม่อยากให้ตัวเองดิ่ง จึงต้องไปเที่ยวทุกคืนนั้น ยืนยันว่า ก่อนหน้านี้เจ้าตัวยังไม่ได้ยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร และทาง กต.ตร. สภ. เมืองขอนแก่น ก็ยังไม่ได้แจ้งมายังโรงพักว่าเจ้าตัวลาออก จึงยังคงมีการติดรูปไว้ ซึ่งตามทางปฏิบัติยังคงถือว่ามีตำแหน่งเป็น กต.ตร. สภ. เมืองขอนแก่น อยู่
อย่างไรก็ตาม เช้าวันนี้ ได้รับการประสานจากประธาน กต.ตร. สภ. เมืองขอนแก่น ว่าเจ้าตัวได้ติดต่อประสานและยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยภายในวันนี้ ประธาน กต.ตร. สภ .เมืองขอนแก่น จะนำหนังสือการลาออกมามอบให้พนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่า แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะยังไม่ลาออก หรือยังมีตำแหน่งเป็น กต.ตร. สภ. เมืองขอนแก่น ในทางปฏิบัติก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ใครทำผิดก็ว่าไปตามผิด ดำเนินการไปตามตัวบทกฎหมาย พยานหลักฐาน และกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัด
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