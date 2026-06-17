นาทีชีวิต! ปชช. ทุบกระจกช่วยชีวิตผู้โดยสาร เครื่องบินเล็กตกบนทางด่วนสหรัฐฯ
นาทีชีวิต ประชาชนเร่งทุบกระจกช่วยชีวิตผู้โดยสาร เครื่องบินเล็กตกบนทางด่วนสหรัฐฯ เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน สำนักข่าว AP รายงานว่าเครื่องบินเจ็ตตกลงบนทางด่วนในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ศพ
โดยภายหลังเกิดเหตุประชาชนในพื้นที่ได้รีบจากรถเพื่อมาทุบกระจกและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เบื้องต้นมีรายงานว่ามีคนบนเครื่อง 6 ราย ทั้งนี้ไม่ได้มีรายงานชัดเจนว่าผู้ตายนั้นเป็นคนที่อยู่บนเครื่องบินหรือภาคพื้นดิน
จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องบินรุ่นดังกล่าวคือ Cessna Citation Latitude ออกเดินทางจากสนามบินในประเท็กเม็กซิโก เมื่อช่วงเวลา 18.19 น. ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนจะประสบอุบัติเหตุในที่สุด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบว่าสาเหตุของอุบัติครั้งนี้มาจากอะไรและกำลังสอบสวนเพิ่มเติม
JUST IN: Officers and bystanders rescue people after private jet crashes in Laredo, Texas.
1 of the 6 people on board were killed. 5 officers taken to hospital for smoke inhalation. pic.twitter.com/glObqQ4wgJ
— BNO News (@BNONews) June 17, 2026
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