โจรใต้เหี้ยม วางระเบิดรถเจ้าหน้าที่ ขณะนำผู้ป่วยส่งศูนย์ ปัตตานี
คนร้ายลอบวางระเบิดรถเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอปะนาเระ ปัตตานี บาดเจ็บ 2 นาย ขณะนำผู้ป่วยยาเสพติดส่งศูนย์บำบัด
ช่วงเช้าเวลาประมาณ 09.30 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2569 ผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน หรือ อส. บริเวณบ้านกลาง หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 2 นาย คือ นายหมู่ใหญ่ อิลยัส ดอเลาะ กับสมาชิก อส. มะลีกี เจ๊ะแว ชาวบ้านพร้อมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รีบนำตัวทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลปะนาเระ ตอนนี้ผู้บาดเจ็บอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายกำลังนำส่งผู้ป่วยยาเสพติดจากตำบลบ้านนอกไปเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในชุมชน ช่วยเหลือให้ผู้หลงผิดมีโอกาสกลับคืนสู่สังคม ผู้ก่อเหตุกลับฉวยโอกาสโจมตีจนมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ
โจรใต้มุ่งเป้าทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรง อีกทั้งยังขัดขวางภารกิจด้านมนุษยธรรม การแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่พลอยได้รับผลกระทบตามไปด้วย
ล่าสุดฝ่ายความมั่นคงเข้าปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ทีมพิสูจน์หลักฐานเตรียมลงพื้นที่เก็บรายละเอียดเพื่อเร่งสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหว สามารถแจ้งสายด่วน 1341 หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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