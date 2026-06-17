สาเหตุเหี้ยม สัสดีอำเภอ บุกยิงหัวหน้า ดับคาศาลากลางกาฬสินธุ์ ฉุนโยกย้ายขัดใจ
สาเหตุ สัสดีอำเภอบุกยิงสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ เสียชีวิตคาศาลากลาง เจาะลึกปมขัดแย้งจากคำสั่งโยกย้ายขัดใจ
คืบหน้าเหตุอุกฉกรรจ์บนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ สัสดีอำเภอเมืองบันดาลโทสะ ชักปืนยิงสัสดีจังหวัดเสียชีวิตคาห้องทำงาน ปมเหตุเกิดจากความไม่พอใจคำสั่งโยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อำเภออื่น
ช่วงเช้าวันที่ 17 มิถุนายน 2569 มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดบริเวณชั้น 4 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสัสดีจังหวัด ข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อราชการต่างพากันวิ่งหนีตายออกจากอาคารด้วยความตื่นตระหนก
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ภายในห้องทำงานพบร่าง พ.อ.กรวิกานนท์ วงศ์เสาร์เนาว์ สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ อายุ 59 ปี นอนเสียชีวิต มีบาดแผลจากกระสุนปืนหลายนัด
ผู้ก่อเหตุคือ ร.ต.ชินกร เวชกามา อายุ 59 ปี สัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขายืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมอาวุธปืน ตำรวจจึงควบคุมตัวไปสอบสวนทันที
ปมเหตุรุนแรงครั้งนี้มาจากความขัดแย้งเรื่องที่ ร.ต.ชินกร ไม่พอใจคำสั่งโยกย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานสัสดีอำเภอกมลาไสย จึงเดินทางเข้ามาพบ พ.อ.กรวิกานนท์ ผู้บังคับบัญชาเพื่อพูดคุยสอบถามถึงคำสั่งย้าย ระหว่างการสนทนาเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง ผู้ก่อเหตุบันดาลโทสะชักอาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงผู้บังคับบัญชาจนเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังเร่งเก็บรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อสรุปสำนวนคดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กำชับให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา พร้อมสั่งการให้เร่งดูแลสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ภายในศาลากลาง
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