ข่าวอาชญากรรม

สาเหตุเหี้ยม สัสดีอำเภอ บุกยิงหัวหน้า ดับคาศาลากลางกาฬสินธุ์ ฉุนโยกย้ายขัดใจ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 12:15 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 12:11 น.
74
สาเหตุ สัสดีอำเภอ บุกยิงหัวหน้า ดับคาศาลากลางกาฬสินธุ์ ฉุนโยกย้ายขัดใจ

สาเหตุ สัสดีอำเภอบุกยิงสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ เสียชีวิตคาศาลากลาง เจาะลึกปมขัดแย้งจากคำสั่งโยกย้ายขัดใจ

คืบหน้าเหตุอุกฉกรรจ์บนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ สัสดีอำเภอเมืองบันดาลโทสะ ชักปืนยิงสัสดีจังหวัดเสียชีวิตคาห้องทำงาน ปมเหตุเกิดจากความไม่พอใจคำสั่งโยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อำเภออื่น

ช่วงเช้าวันที่ 17 มิถุนายน 2569 มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดบริเวณชั้น 4 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสัสดีจังหวัด ข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อราชการต่างพากันวิ่งหนีตายออกจากอาคารด้วยความตื่นตระหนก

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ภายในห้องทำงานพบร่าง พ.อ.กรวิกานนท์ วงศ์เสาร์เนาว์ สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ อายุ 59 ปี นอนเสียชีวิต มีบาดแผลจากกระสุนปืนหลายนัด

ผู้ก่อเหตุคือ ร.ต.ชินกร เวชกามา อายุ 59 ปี สัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขายืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมอาวุธปืน ตำรวจจึงควบคุมตัวไปสอบสวนทันที

ปมเหตุรุนแรงครั้งนี้มาจากความขัดแย้งเรื่องที่ ร.ต.ชินกร ไม่พอใจคำสั่งโยกย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานสัสดีอำเภอกมลาไสย จึงเดินทางเข้ามาพบ พ.อ.กรวิกานนท์ ผู้บังคับบัญชาเพื่อพูดคุยสอบถามถึงคำสั่งย้าย ระหว่างการสนทนาเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง ผู้ก่อเหตุบันดาลโทสะชักอาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงผู้บังคับบัญชาจนเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังเร่งเก็บรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อสรุปสำนวนคดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กำชับให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา พร้อมสั่งการให้เร่งดูแลสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ภายในศาลากลาง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
WeGolden: แพลตฟอร์มเทรดทองคำสำหรับนักเทรดทั่วโลก ข่าวประชาสัมพันธ์

WeGolden: แพลตฟอร์มเทรดทองคำสำหรับนักเทรดทั่วโลก

1 นาที ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงขอบใจทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ที่ช่วยดูแลคุณย่าและพี่มาตลอด ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงขอบใจทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ที่ช่วยดูแลคุณย่าและพี่มาตลอด

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจจับมือ JAS-MONO ทลายเว็บดูเถื่อน dookela ฝังเว็บพนัน รายได้เดือนละล้าน

15 นาที ที่แล้ว
อ.ช้าง ดึงสติโซเชียล เลิกอวย ตชด. ยิงวิน จยย. เป็นฮีโร่ ย้ำสังคมต้องอยู่ด้วยกฎหมาย ข่าว

อ.ช้าง ดึงสติโซเชียล เลิกอวย ตชด. ยิงวิน จยย. เป็นฮีโร่ ย้ำสังคมต้องอยู่ด้วยกฎหมาย

32 นาที ที่แล้ว
ดูบอลสด โปรตุเกส คองโก ฟุตบอลโลก 2026 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด โปรตุเกส พบ คองโก DR ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ กลุ่มเค

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เจเรมี คลาร์กสัน” พิธีกรชาวอังกฤษคนดัง เผยป่วยเป็นมะเร็ง อาการรุนแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งริบรถ-เพิกถอนใบขับขี่ หนุ่มวัย 26 ปี ขับซิ่งวิภาวดี จำคุก 3 เดือน อ้างเทสต์รถ ข่าว

ศาลสั่งริบรถ-เพิกถอนใบขับขี่ หนุ่มวัย 26 ปี ขับซิ่งวิภาวดี จำคุก 3 เดือน อ้างเทสต์รถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮีย ม. ฝากตำรวจขอโทษ ดีเจถูกตบหัว ข่าว

เฮีย ม. ฝากตำรวจขอโทษ ดีเจถูกตบหัว อยากให้เป็นตัวกลาง เสนอชดใช้เยียวยา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร “พรรคเพื่อไทย” จำนวน 16 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ ดันโครงการ S.A.F.E.+สร้างมาตรฐานเข้ม ยกระดับความปลอดภัยแอปเรียกรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือชี้ แจงกรณีข่าวบิดเบือนเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทย–กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบ TK ย้อนเล่าชีวิตรัก 11 ปี อดีตสามีทรยศตั้งแต่วันแรก ซ้ำตรวจเจอเนื้องอกในมดลูก ช้ำหนักจนอยากตาย บันเทิง

โบ TK ย้อนเล่าชีวิตรัก 11 ปี อดีตสามีทรยศตั้งแต่วันแรก ซ้ำตรวจเจอเนื้องอกในมดลูก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไมยราพ ประณามชายกร่างตบหัว ดีเจมัด ข่าวดารา

ไมยราพ ประณาม เฮีย ม. ตบหัวดีเจ ลั่น ทุกคนอยากรู้แล้ว คุณเป็นใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอแทนนี่ ไขกระจ่าง น้ำอัดลม 0% ดีกว่าน้ำอัดลมปกติจริงไหม เตือนกลุ่มเสี่ยงควรเลี่ยง สุขภาพและการแพทย์

หมอแทนนี่ ไขกระจ่าง น้ำอัดลม 0% ดีกว่าน้ำอัดลมปกติจริงไหม เตือนกลุ่มเสี่ยงควรเลี่ยง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลสั่งจำคุก เคสามถุยส์ 3 เดือน หมิ่นประมาท วัน อยู่บำรุง ชดใช้นับแสนบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตรียมออกหมายเรียก “เฮียมอม้า” ซ้ำ ตบหัวดีเจ เผยเพิ่งยื่นลาออก กต.ตร. เช้านี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง 1 บาท มีผล 20 มิ.ย.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.ตฤณห์ ตั้งคำถามปมคนไทยใช้ปืนเสรี ข่าว

ดร.ตฤณห์ ยก 3 คดีดัง ตชด.-ยังเจ-สัสดี ตั้งคำถามสังคมไทยใช้ปืนเสรี?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีชีวิต! ปชช. ทุบกระจกช่วยชีวิตผู้โดยสาร เครื่องบินเล็กตกบนทางด่วนสหรัฐฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

โจรใต้เหี้ยม วางระเบิดรถเจ้าหน้าที่ ขณะนำผู้ป่วยส่งศูนย์ ปัตตานี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

NARIT เผยวันครีษมายัน วันที่ช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุด ปีนี้วันที่ 21 มิ.ย.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฌอน ‘ดิดดี้’ โคมส์ ได้ลดโทษรอบที่ 3 ทำเลื่อนวันปล่อยตัวพ้นคุกเร็วขึ้น ข่าวต่างประเทศ

ฌอน ‘ดิดดี้’ โคมส์ ได้ลดโทษรอบที่ 3 ทำเลื่อนวันปล่อยตัวพ้นคุกเร็วขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ สัสดีอำเภอ บุกยิงหัวหน้า ดับคาศาลากลางกาฬสินธุ์ ฉุนโยกย้ายขัดใจ ข่าวอาชญากรรม

สาเหตุเหี้ยม สัสดีอำเภอ บุกยิงหัวหน้า ดับคาศาลากลางกาฬสินธุ์ ฉุนโยกย้ายขัดใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ก๊อท จักรพันธ์” เตือนสติลูกทุ่งรุ่นใหม่ ตั้งจิตให้มั่น ถ้าพลาดอนาคตอาจพังในพริบตา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สวิสฯ ยืนยันเตรียมใช้เป็นสถานที่เซ็นลงนามสันติภาพอิหร่าน-สหรัฐฯ 19 มิ.ย.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 12:15 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 12:11 น.
74
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

WeGolden: แพลตฟอร์มเทรดทองคำสำหรับนักเทรดทั่วโลก

WeGolden: แพลตฟอร์มเทรดทองคำสำหรับนักเทรดทั่วโลก

เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2569
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงขอบใจทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ที่ช่วยดูแลคุณย่าและพี่มาตลอด

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงขอบใจทีมแพทย์ รพ.จุฬาฯ ที่ช่วยดูแลคุณย่าและพี่มาตลอด

เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2569

ตำรวจจับมือ JAS-MONO ทลายเว็บดูเถื่อน dookela ฝังเว็บพนัน รายได้เดือนละล้าน

เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2569
อ.ช้าง ดึงสติโซเชียล เลิกอวย ตชด. ยิงวิน จยย. เป็นฮีโร่ ย้ำสังคมต้องอยู่ด้วยกฎหมาย

อ.ช้าง ดึงสติโซเชียล เลิกอวย ตชด. ยิงวิน จยย. เป็นฮีโร่ ย้ำสังคมต้องอยู่ด้วยกฎหมาย

เผยแพร่: 17 มิถุนายน 2569
Back to top button