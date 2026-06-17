“ก๊อท จักรพันธ์” เตือนสติลูกทุ่งรุ่นใหม่ ตั้งจิตให้มั่น ถ้าพลาดอนาคตอาจพังในพริบตา
“ก๊อท จักรพันธ์” เตือนสติ นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่ ตั้งจิตให้มั่น ถ้าพลาดอนาคตอาจพังในพริบตา แนะติดกล้องวงจรปิดยันห้องนอน
จากดราม่าข่าวฉาวของศิลปินลูกทุ่งที่จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา “ก๊อท จักรพันธ์” เจ้าของฉายาเจ้าชายลูกทุ่ง และผู้ปลุกปั้นวง New Country ออกมาโพสต์ข้อความเตือนศิลปินรุ่นใหม่ในวงการเพลงลูกทุ่ง ให้ถือเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญ
ก๊อท จักรพันธ์ ระบุว่า “”ลูกหลานในวงการเพลงลูกทุ่งเอ้ย” ดูเหตุการณ์นี้ไว้เป็นบทเรียนเด้อ มีความฝันอยากเป็นนักร้อง กว่าจะทำตามฝันสำเร็จ อนาคตอาจพังในพริบตา เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพื้นๆ นัดเจอแล้วโบ๊ะบ๊ะ !!
เจตนาวางแผนเป็นขั้นตอน ซวยหน่อยก็เจอเป็นทีม !! เป็นขบวนการทำลายล้าง !! บางเรื่องเอาเล่ามาสอนไม่ได้จริง ๆ วะ !! (ข้าแนะแนะนำพวกเอ็งทุกคน ให้ที่บ้านติดกล้องวงจรปิด ที่ทางขึ้นบันได ในห้องนอนป้องกันไว้ 55)
เป็นคนดีมันยากวะ ใครทักมาเต๊าะแต๊ะเอ๊าะแอ๊ะอุ๊อิ๊อ๋อยอะฮี้ 55 พวกเอ็งตั้งจิตให้มั่นท่อง พุทโธ พุทโธเข้าไว้ อย่าเผลอไปท่อง พุทธ พุทธ นะเมิง 55 อันนั้นนะเค้าเปิดดีเทลหมดเลยนะเว้ย 55
จำไว้ใครมาขอความช่วยเหลือส่งรูปส่งภาพตาปูดตาบวมพวกเอ็ง เช็คก่อน อย่าใจดี ให้ เอ๊ะ !! ไว้ก่อนนะ ถ้าไม่เอ๊ะอาจต้องโอ๊ยยย อิบฮ๋ายแล๊วววได้นะ แล้วถ้าพลาดมาเมิงเอ้ย คนแม่มฟัง ไม่เช็ค แม่มด่าก่อน 55 ระบบกล่าวหาให้พังก่อนเนี่ยนะ ? อิบฮ๋ายมาเยอะละ ขออนุญาตเตือนนะลูกหลานวงการลูกทุ่งของเรา…
จากใจรุ่นใหญ่เคยดังมาก แล้วกลับมาดังตอนแก่…อย่างเท่เลอะ 555 ใครที่ด่าดูถูกข้าทั้งในและนอกวงการไม่รู้ไม่เป็นไร ข้าไม่ถือ ตอนนี้รู้แล้วโน๊ะพวกเมิงงง… เดี๋ยววันหลังมาเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของนักร้องน้องใหม่ให้ฟัง ลำเค็ญ และว้าวซ่าามั๊กๆ 55″
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