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ฌอน ‘ดิดดี้’ โคมส์ ได้ลดโทษรอบที่ 3 ทำเลื่อนวันปล่อยตัวพ้นคุกเร็วขึ้น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 12:33 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 11:41 น.
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ฌอน ‘ดิดดี้’ โคมส์ ได้ลดโทษรอบที่ 3 ทำเลื่อนวันปล่อยตัวพ้นคุกเร็วขึ้น

ฌอน ‘ดิดดี้’ โคมส์ ได้รับการลดโทษรอบที่ 3 เลื่อนวันปล่อยตัวเร็วขึ้นเป็น 23 ก.พ. 2028 สรุปสาเหตุเบื้องหลังการลดโทษจากโครงการบำบัดที่ช่วยให้เขาพ้นคุกเร็วกว่ากำหนด

กรมราชทัณฑ์สหรัฐฯ ปรับลดวันพ้นโทษของอดีตเจ้าพ่อวงการเพลงแร็ปวัย 56 ปี เป็นครั้งที่ 3 ในปีนี้

ปัจจุบันดิดดี้ รับโทษอยู่ที่เรือนจำกลางระดับความมั่นคงต่ำฟอร์ตดิกซ์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ ข้อมูลล่าสุดจากฐานข้อมูลนักโทษระบุวันพ้นโทษใหม่เป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2028 ถือเป็นการลดหย่อนโทษครั้งใหญ่ที่สุด กำหนดการเดิมช่วงที่ศาลตัดสินเมื่อปลายปีที่แล้วระบุช่วงเวลาพ้นโทษไว้เป็นเดือนมิถุนายน 2028

ย้อนกลับไปเดือนตุลาคม 2025 ศาลตัดสินจำคุกดิดดี้เป็นเวลา 50 เดือน โทษฐานพาบุคคลข้ามรัฐเพื่อการค้าประเวณี 2 กระทง ประเมินหักลบกับเวลา 14 เดือนที่อยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่ตอนถูกจับกุมในเดือนกันยายน 2024 เรียบร้อยแล้ว

กำหนดการพ้นโทษมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอด กรมราชทัณฑ์ปรับเปลี่ยนวันปล่อยตัวหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตอนศาลตัดสินในเดือนตุลาคม 2025 ระบบกำหนดวันพ้นโทษไว้ที่ 8 พฤษภาคม 2028 พอถึงเดือนพฤศจิกายน 2025 เจ้าหน้าที่เลื่อนวันพ้นโทษออกไปเป็น 4 มิถุนายน 2028 จากปัญหาการทำผิดกฎระเบียบเล็กน้อยในเรือนจำ เข้าสู่เดือนมีนาคม 2026 ระบบขยับวันปล่อยตัวขึ้นมาเป็น 25 เมษายน 2028 เดือนเมษายน 2026 ขยับขึ้นมาอีกเป็น 15 เมษายน 2028 การอัปเดตล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2026 ลดโทษลงมาเหลือ 23 กุมภาพันธ์ 2028

แฟ้มภาพ @AP

กรมราชทัณฑ์ไม่ได้เปิดเผยเหตุผลการลดโทษของนักโทษแต่ละคนต่อสาธารณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายชี้ว่าการลดหย่อนโทษเป็นผลมาจากความประพฤติดี การเข้าร่วมกิจกรรมของเรือนจำมีส่วนสำคัญ สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่าดิดดี้เข้าร่วมโครงการบำบัดยาเสพติดในเรือนจำตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว นักโทษที่ผ่านการบำบัดอย่างครบถ้วนมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี

ทนายความส่วนตัวให้สัมภาษณ์กับรายการเอ็กซ์ตร้าทีวีเมื่อต้นปีว่า ลูกความเข้าร่วมโครงการบำบัดยาเสพติดอย่างจริงจังมาตั้งแต่ต้น มีความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ทีมทนายความยังคงเดินหน้ายื่นอุทธรณ์คำตัดสินจำคุก ข้อหากฎหมายระดับรัฐบาลกลางที่ใช้เอาผิดควบคู่กันไป

FILE -Sean ‘Diddy’ Combs participates in “The Four” panel during the FOX Television Critics Association Winter Press Tour in Pasadena, Calif., Jan. 4, 2018. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, File)

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 มิ.ย. 2569 12:33 น.| อัปเดต: 17 มิ.ย. 2569 11:41 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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