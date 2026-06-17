สวิสฯ ยืนยันเตรียมใช้เป็นสถานที่เซ็นลงนามสันติภาพอิหร่าน-สหรัฐฯ 19 มิ.ย.
สวิตเซอร์แลนด์ ยืนยันเตรียมใช้เป็นสถานที่เซ็นลงนามสันติภาพอิหร่าน-สหรัฐฯ 19 มิ.ย. หลังจากที่ทั้งสองชาติบรรลุข้อตกลงสันติภาพ
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน สำนักข่าว อนาโดลู อาจานซี่ รายงานว่าการเซ็นบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้ที่เมืองเบอร์เกนสต๊อก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
อ้างอิงจากรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่า คนกลางปากีสถานและกาตาร์เป็นคนเสนอให้มีการลงนามที่ประเทศสวิสฯ เช่นเดียวกันกับประเทศอิหร่านและสหรัฐอเมริกา
ซึ่งสวิตเซอร์แลนด์พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในกระบวนการนี้ โดยสร้างเงื่อนไขทางปฏิบัติและทางการทูตที่จำเป็นเพื่อให้การประชุมนี้เกิดขึ้นบนดินแดนของสวิตเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม
ก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ประกาศว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พร้อมประกาศอีกด้วยว่าจะไม่มีการเก็บค่าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และสั่งการให้ยกเลิกการปิดล้อมด้วยกองทัพเรือทันที ก่อนจะเขียนทิ้งท้ายว่า เรือทั่วโลก สตาร์ทเครื่องยนต์ ปล่อยให้น้ำมันไหล
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